 Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что в последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось, накануне он был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов он перебрался в Париж, где учился в синдикате моды. Со временем начал сотрудничать с модными домами Chloe, Jean Patou и Fendi. В 1983-м Лагерфельд был назначен креативным директором модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни. Также он выпускал одежду под собственным брендом.
Кроме прочего Лагерфельд известен как фотограф.
RIP
...так что на формирование стиля повлиял, да.
Фотка идеальная !
RIP !
Я не могу понять следующее:
(читал где-то) немцы, отступая с Италии попросили какое-то барахло у синьора, а уже почти под бомбами, передали по списку все одолженное..... И мне как бы теперь.... ну, """очень смешно"" то что делали совки(комми/парашники/быдло) в Украине - и наши "мужики" не .... просто не разгромили эту дрянь....
Мало цензурных слов, но пусть останется, "северная лисичка" - как к грушевским, так и к прочим, допустившим такое рабство.... я вас ненавижу(хоть вам и побоку), мрази.
О.к., а теперь до новин - сьогодні... о, г*споди, давай ліпше про Сраліна(хі-хі))))
... у нас есть
галоперину, то есть у нас вакансия есть - дробовщик комментариев - зарплата бояркой, а иногда пендалями.
Я не поверю что ты в Англии и тут тупо троллишь. Это слишком времярастратно.
все, пока ты ищешь шо это значить, два дня тихо будет)
и это сильно разочаровало - он ведь был далеко не дурак.
Нет вдохновения - нет и человека.
Кому теперь достанется его любимый,белый котейка??
Да,уходит эпоха.