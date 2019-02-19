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 Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд

На 86-м году жизни скончался немецкий модельер Карл Лагерфельд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд 01

Отмечается, что в последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось, накануне он был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.

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Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов он перебрался в Париж, где учился в синдикате моды. Со временем начал сотрудничать с модными домами Chloe, Jean Patou и Fendi. В 1983-м Лагерфельд был назначен креативным директором модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни. Также он выпускал одежду под собственным брендом.

Кроме прочего Лагерфельд известен как фотограф.

Источник: https://censor.net.ua/n3112509
 
 
 Топ комментарии
 
Готично выглядит на фото...
RIP
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Вкус был безупречен .
Фотка идеальная !
RIP !
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Ну, вот...Значит в этом году будут уходить кутюрье...
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Очень жаль Лагерфельд останется в истории моды, как и Коко Шанель. Видела его в воочию, в Германии. Вечная память!
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так він лише від твого погляду відразу і помер?? Помер відомий кутюр'є Карл Лагерфельд - Цензор.НЕТ 3930
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Світла пам'ять! Він робив найважливіше - творив красу і радість!
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Светлая память, костюмы у него просто зачет.
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Наверняка , это фото его работа . Карл ведь ещё и фотографом был , не только художником. Его фото- это настоящие произведения искусства .
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1977 год считается тем временем, когда готический стиль был принят в мир высокой моды. Тогда Карл Лагерфельд провел вечеринку Soirée Moratoire Noire, на которую гости должны были приходить в трагичных и темных платьях: на пригласительных в графе «дресс-код» была надпись tenue tragique noire absolument obligatoire (черное траурное платье настоятельно рекомендуется).

...так что на формирование стиля повлиял, да.
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Кто скажет, почему всякие кутюрье, дизайнеры и представители шоу бизнеса склонны к нетрадиционной ориентации? Вот на них посмотришь и за километр это видно. 9 из 10-ти.
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Они не склонны, они такими родились. Просто у них особенное чувство стиля, поэтому они все там и собираются.
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Вам какая разница?Любим мы их не за это.
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Вкус был безупречен .
Фотка идеальная !
RIP !
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Жаль если немец.
Я не могу понять следующее:
(читал где-то) немцы, отступая с Италии попросили какое-то барахло у синьора, а уже почти под бомбами, передали по списку все одолженное..... И мне как бы теперь.... ну, """очень смешно"" то что делали совки(комми/парашники/быдло) в Украине - и наши "мужики" не .... просто не разгромили эту дрянь....
Мало цензурных слов, но пусть останется, "северная лисичка" - как к грушевским, так и к прочим, допустившим такое рабство.... я вас ненавижу(хоть вам и побоку), мрази.
О.к., а теперь до новин - сьогодні... о, г*споди, давай ліпше про Сраліна(хі-хі))))
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вєсной повєяло: сумєрєчнойє сознанійє і путаная рєчь
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Уважаемый сЭр.
... у нас есть галопери ну, то есть у нас вакансия есть - дробовщик комментариев - зарплата бояркой, а иногда пендалями.
Я не поверю что ты в Англии и тут тупо троллишь. Это слишком времярастратно.
все, пока ты ищешь шо это значить, два дня тихо будет)
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ми нє в англіях і разгрєбать брільянтовийє россипі Вашіх мислєй даже нє смєйєм
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Триденна жалоба на Печерських Пагорбах (нічого поганого особисто до небіжчика)
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Печальная новость . Без Карла - мир моды уже никогда не будет прежним ... Да и дом Chanel тоже . Он всё-таки был главным хранителем традиций легендарной Мадемуазель. Особенный был человек, с безупречным вкусом и чувством прекрасного .
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Все его вещи удивительно сидят. Земля пухом !
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Он увидел, что с приближением угрозы войны гламур выглядит жалким,
и это сильно разочаровало - он ведь был далеко не дурак.
Нет вдохновения - нет и человека.
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Еще месяц назад Карл посещал неделю моды и выглядел не айс.
Кому теперь достанется его любимый,белый котейка??
Да,уходит эпоха.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкончался известный кутюрье Карл Лагерфельд
 
 
 
 
 
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