 ОБСЕ зафиксировала над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете миссии за 18 февраля.
"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемого правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Согласно отчету, в 10:50-11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.
интересно почему наши молчат
в нормальной стране главком ПВО вместе с министром обороны уже в прокуратуре показания давали бы
это реально песец
А то только деньги налогоплатильщиков в Черном море поедают...
А ШО УКРАИНА НЕИМЕЕТ ПРАВА ЭТО СДЕЛАТЬ ????? ИЛИ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ ИЗ кремля ЗАПРЕЩАЮТ ?????
и вообще это всё действо смотрится как задрочка со стороны обсе
на фоне нашего молчания
лазерную указку увидели
а стратегический бомбер в упор не видят
в натуре слов нет(((
нас публично мордой в грязь макают
а мы молчим
шо то чуйка меня не покидает, что если будкостроителю будет грозить то же что и овощу, начнется серьезный замес. не только в Дондурасе но и ......
В цього совкового дрантя є свій ресурс і скоро воно само стане важщим за повітря десь над Воронєжом.
Та да, видел видео,как Ту-22 на две части развалился...Но радоваться нечему Украина еще в худшем состоянии.
Ссылку сбрось, увидеть такое чудо...
https://www.flightradar24.com/RF64525/1f8c681e
Да и глюков у него валом. Мы же не знаем где их базы расставлены, там поумолчанию 20 мин допустимый разрыв приема сигнала транспондера
В Україні кажуть: "Свиня багнюку знайде".
Человек, который врет,вредит сам себе.
Верно Вы про порошенку заметили.
Путину понты, а нам материал для Гааги.
Они бы МС-21 запустили, да он, зараза, не летает.
Тобто, цей раритет літає на двигунах Ме-262!)))
Их продали за скидку на газ, это не литературный оборот, а буквально бартером, бо нужно было и населению и ахметову с ко газ по 50. Сейчас, конечно с газом всё не прозрачно, на начинает работать более прозрачный рынок, в то же время, подумаете хорошо, что вам важнее газ по 50 или очередной бартер на ************* домбабве, "мирлюбойценой", "давайтедоговариватся", очередной кабальный контракт или чтото похожее. Не голосуйте ни за популистов ни за коррупционеров. Хотите чтобы газ был доступным - нам нужно объединятся конкретно для борьбы с коррупцией, потому что это отсутствие попилов с газа, скидок ахметовым за счет населения и конкретный рост зарплат.
С севера на юг и с юга на север до 12 самолей трафиком ночью видно по горизонту ( проблески) по удалению не могу сказать....
то Україна повинна вдатись до дипломатичних процедур і попередити рашистських "партнерів" про недопустимість подібних провокацій. Донбас це Україна, не дивлячись на те , що окупована москалями.
ПВО України повинно взяти на себе обов"язок у разі подальших провокацій реагувати відповідно до статуту.