EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  12444  165
Все про:миссия (120) ОБСЕ (3537) самолет (2179) Донбасс (17981)

 ОБСЕ зафиксировала над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142 над неподконтрольной территорией Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете миссии за 18 февраля.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемого правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Согласно отчету, в 10:50-11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый украинский переносной комплекс борьбы с БПЛА протестировали в учебном центре "Десна". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3112505
 
   
 Топ комментарии
 
Настала пора расчехлять Буки и выводить на позиции
 показать весь комментарий
 
Это ты про себя кацарылый троль.Флаг смени на власовский.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ту-80 использовали. Та же хрень вид сбоку, шо и Ту-95.
 показать весь комментарий
 
Я в войсковой ПВО служил. Мы на полигоне лупасили по своей же ракете. А она больше 3-х Махов тулила. ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 3858
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 3252
интересно почему наши молчат Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 3252
в нормальной стране главком ПВО вместе с министром обороны уже в прокуратуре показания давали бы
это реально песец
 показать весь комментарий
 
 
Почему бомбардировщик не уничтожен ??????? ну да какие с евреев полководцы ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 942 !!!
 показать весь комментарий
 
а потім рашка почне верещати, що Україна і боїнг збила? Е, ні. Спочатку трибунал над пуйлом.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Где доблестное ПВО имени Пеца соевого?
 показать весь комментарий
 
 
Летів над українською територією. Ворожий літак. Чому не збитий? Нема чим?
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора США установить зону запрещенную для полетов над Крымом и Донбассом...

А то только деньги налогоплатильщиков в Черном море поедают...
 показать весь комментарий
 
 
А ПОЧЕМУ США ??????
А ШО УКРАИНА НЕИМЕЕТ ПРАВА ЭТО СДЕЛАТЬ ????? ИЛИ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ ИЗ кремля ЗАПРЕЩАЮТ ?????
 показать весь комментарий
 
 
В 2012 году когда Обама переизбирался на второй срок ***** посылал бомбардировщики летать возле США и плавать атомные подлодки у берегов америкосов. Именно на кремлёвской угрозе Обама и выиграл второй срок у Мита Ромни. Эта услуга ***** Обаме и объясняет вялую реакцию Барака на аннексию украинского Крыма и оккупацию украинского Донбасса. Потрох идёт на второй срок и тоже на российской угрозе - и бомбардировщики ***** тут как тут. Совпадение? Не думаю. Уверен нужно ждать провокаций и на море, и патриотические лозунги от потроха - если не он то кто?!
 показать весь комментарий
 
 
Одно дело летать и плавать в нейтральных водах а другое нарушение воздушного пространства, в США сбили бы не задумываясь.
 показать весь комментарий
 
 
Так потому тут и не сбивают, бо это предвыборная помощь ***** потроху.
 показать весь комментарий
 
обсе не захотела уточнить, чей самолёт. отсюда делаю вывод, что теперь самки наваросов рожают в шахтах не только танки, но и самолёты.
 показать весь комментарий
 
 
таких кроме них ни у кого нет
и вообще это всё действо смотрится как задрочка со стороны обсе
на фоне нашего молчания
лазерную указку увидели
а стратегический бомбер в упор не видят
в натуре слов нет(((
 показать весь комментарий
 
 
Вот так Мадуро вез ганджубас с Венесуэлы в Ростов.
 показать весь комментарий
 
не смешно
нас публично мордой в грязь макают
а мы молчим
 показать весь комментарий
 
 
"Медведь" Ту-95 самая большая и шумная цель из всей авиации ВКС РФ. Россияне просто проверяют на вшивость способность украинской ПВО обнаруживать и уничтожать воздушные цели. Не от наблюдателей ОБСЕ должно было поступить сообщение о нарушении воздушного пространства Украины, а от Наева или ГШ. Но там молчок...
 показать весь комментарий
 
 
Так там каждый второй в гш из параши или родственнички там.Какой вы реакции от них ждете.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю что мокшане летают над донбассом регулярно на чем хотят, а наш головноторгующий молчит в тряпочку - как же он признает свою несостоятельность. А теперь россияне отправили нечто большое и заметное - чтобы уже обсе смогло сфоткать))) порошенко - гнилой желудь, который только пиз..ть гаразд
 показать весь комментарий
 
 
расіянські гебняві виродки провакують Українських захісників, чекають, що у когось не витримають нерви.... як колись у Грузин((( а може для прикриття колон літають.... а може...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Пете выборы - это главное. Вопрос богатой жизни или тюряги на кону, а вы тут с мелочью, с войной какой-то лезете.
 показать весь комментарий
 
 
Може, годі серти провибори? Війна вже п'ятий рік, і найближчим часом нікуди не дінеться. Щоб гарантовано перемогти уційвійі, Україна має бути сильнішою, ніж зараз. Або Путіну має стати настільки погано, щб він забрався-таки з України. Тобто, краще і те, і інше. Піти на вимоги Путіна - означає втратити Україну як державу, а потім ще втратити половину населення, або й більше, бо москалі не пробачать нам п'ятирічного опору.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у торговых партнеров не получилось сорвать выборы с речными катерами и старым буксиром возле моста, и они решили пойти другим путем.
шо то чуйка меня не покидает, что если будкостроителю будет грозить то же что и овощу, начнется серьезный замес. не только в Дондурасе но и ......
 показать весь комментарий
 
 
підсліпуваті побачили, а чого наші ракетчики не сереґіровалі пуском бука?
 показать весь комментарий
 
 
Буквально вчера или позавчера руководство ООС заявляло, что мол пусть только попробуют пролететь, сразу собьём
 показать весь комментарий
 
 
Значить на сході кацапів ганяють японці над Балтикою їх ганяють літаки НАТО й Британії, а тут "мінські угоди" дозволяють куражитися, бо знають що ніхто їх тут на чіпатиме.
В цього совкового дрантя є свій ресурс і скоро воно само стане важщим за повітря десь над Воронєжом.
 показать весь комментарий
 
 
і скоро воно само стане важщим за повітря десь над Воронєжом.

Та да, видел видео,как Ту-22 на две части развалился...Но радоваться нечему Украина еще в худшем состоянии.
 показать весь комментарий
 
Головне протиповітряна оборона України не давала збоїв.
 показать весь комментарий
 
Есть хоть один сбитый российский самолет или вертушка на территории Украины?
Ссылку сбрось, увидеть такое чудо...
 показать весь комментарий
 
Просто летчикам еще не сообщили ,что Украина уже победила Россию,как сказал наш мудрый президент.Ничего это доссадное недоразумение не заслуживает внимания ,ведь скоро выборы и главное помнить ,что кандидатов много ,а президент один.
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, Європа і США?Так і далі вірите в нормальність путіна і що не буде повномасштабної війни в Україні?Може зміните свою ситуативну політику щодо путіна на стратегічну як до небезпечного агресора?Ваша дипломатична і військова допомога Україні повинна бути не подарунком,а пунктом вашого плану щодо агресора.
 показать весь комментарий
 
 
Прямо сейчас можно наблюдать на Flight Radar полёт TU-214 ON, который уже несколько часов кружит недалеко от Украинской границы (см. скрин, там всё обведено красным цветом). Принадлежность самолёта позиционируется как росийские воздушные силы. Вылет был из москва-бада, аэродром чкаловск в 10:17 по мск. Сечас уже почти 16 часов по мск, а он всё кружит у границы. Все данные о самолёте закрыты (висят "замочки").
https://www.flightradar24.com/RF64525/1f8c681e

ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 4906

ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 5119
 показать весь комментарий
 
Флайтрадар уже ничего не показывает
Да и глюков у него валом. Мы же не знаем где их базы расставлены, там поумолчанию 20 мин допустимый разрыв приема сигнала транспондера
 показать весь комментарий
 
Зрада знайде зраду, де б що б не сталося. Український прапор буде на Спаській вежі (або на її рештках): але вони все одно скажуть, шо прапор стоїть косо.

В Україні кажуть: "Свиня багнюку знайде".
 показать весь комментарий
 
 
Наверно как и в далеком 2014 опять Тимошенко помешала алексеичу завалить вражеский самолет)))
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко помешала алексеичу
Человек, который врет,вредит сам себе.
 показать весь комментарий
 
Точно.
Верно Вы про порошенку заметили.
 показать весь комментарий
 
 
Голонокомандувач в турі по Україні з обіцянки жити по -новому,так що рашиські бомбардувальники на тереторії України почикають)) Не розхитойте лодку!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ти що тут робиш, сучий сину? Все про зраду репетуєш?
 показать весь комментарий
 
Пролетел - еще факт в копилочку, спасибо.
Путину понты, а нам материал для Гааги.
Они бы МС-21 запустили, да он, зараза, не летает.
 показать весь комментарий
 
 
УКраїнська сторона має додержуватись мінських угод рівно настільки, як і московська армія та їх найманці. На кожен постріл з їх боку відповідати двома, і щоб у самісіньку ціль, а не мимо. Щоб у падлюк страх був навіть дивитися у бік України.
 показать весь комментарий
 
 
В 1946 году в посёлке Управленческий, расположенном на берегу Волги в 30 км от Куйбышева, был организован опытный завод № 2. На его базе было сформировано два конструкторских бюро: ОКБ-1 (главный конструктор А. Шайбе), и ОКБ-2 (главный конструктор К. Престель), численность работающих в 1947 г. составляла около 2500 человек, 662 немецких специалистов[4], из них в ОКБ на 325 немецких специалистов приходилось 40 наших специалистов [1]. При организации завода предполагалось, что в СССР немцы продолжат работы, начатые ими в Германии - создание форсированных образцов серийных немецких ТРД Jumo-004 и BMW 003 и новых мощных реактивных двигателей Jumo 012 и BMW 018.

Тобто, цей раритет літає на двигунах Ме-262!)))
 показать весь комментарий
 
 
Так практиш все авиамоторы совка-разработки пленных немцев в совковых шарагах.Впрочем как и Ак-47,бронетанковые технологии и многое другое.Все послевоенные оружейные разработкм совка-плоды работы трофейных немцев,добрых дурных союзников США и Англии,которые дали мордору оборудование,станки,документацию и типообразцы,подневольных стран соцлагеря,и евреянских мозгов,которые внедряли эти технологии в отсталую совдеповскую промышленность....Кстати,за всю историю СеСеСеРа самостоятельно не был создан ни один автомобильный мотор,да и вообще ничего-от стратегических бомберов-до бытовых приборов, дестских колясок и даже игрушек и "знаменитого" московского мороженого до американскому рецепту на американском оборудрвании...Рабы,воры и холуи творить и созидать не способны,этого им Боженькой не дадено.
 показать весь комментарий
 
Секте газпописят посвящается: даже под начало 2000х у нас было 60 таких и подобных стратегических ракетоносцев и к ним под тысячу крылатых ракет X-55 с радиусом до 5500км способных размолотить вс что нужно аж до Урала.
Их продали за скидку на газ, это не литературный оборот, а буквально бартером, бо нужно было и населению и ахметову с ко газ по 50. Сейчас, конечно с газом всё не прозрачно, на начинает работать более прозрачный рынок, в то же время, подумаете хорошо, что вам важнее газ по 50 или очередной бартер на ************* домбабве, "мирлюбойценой", "давайтедоговариватся", очередной кабальный контракт или чтото похожее. Не голосуйте ни за популистов ни за коррупционеров. Хотите чтобы газ был доступным - нам нужно объединятся конкретно для борьбы с коррупцией, потому что это отсутствие попилов с газа, скидок ахметовым за счет населения и конкретный рост зарплат.
 показать весь комментарий
 
 
И ШО НАЧАЛЬНИК ШТАБА ООС НАЕВ, НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА МУЖЕНКА И САМ СЫВОЧОЛЫЙ ХОЛОДНОМЫРОЛЮБЫВЫЙ ГЕТЬМАН ОПЯТЬ ПРОМОЛЧАТ СТЫДЛИВО КРАСНЕЯ ?????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Так там вроде трасса...точка между Новотроицким и докучью- если с нее смотреть на восток в ночник(не теплик!)
С севера на юг и с юга на север до 12 самолей трафиком ночью видно по горизонту ( проблески) по удалению не могу сказать....
 показать весь комментарий
 
Над оккупированной территорией могли бы и отбомбиться.
 показать весь комментарий
 
Якщо зафіксували такий політ, від нашого МЗС має бути офіційна нота протесту на адресу кремля.
 показать весь комментарий
 
Якщо інформація буде підтверджена військами ПВО та космічною розвідкою,
то Україна повинна вдатись до дипломатичних процедур і попередити рашистських "партнерів" про недопустимість подібних провокацій. Донбас це Україна, не дивлячись на те , що окупована москалями.

ПВО України повинно взяти на себе обов"язок у разі подальших провокацій реагувати відповідно до статуту.
 показать весь комментарий
 
а можно ссылку а то что то нету в последних новостях от ОБСЕ ничего такого
 показать весь комментарий
 
Напрашивется масенький скромный вопрос: А почему ТУбуретку-95 зафиксировали слепые кроты ОБСЕ, а от доблестных ПВО/ГРУ - ни гу-гу?
 показать весь комментарий
 
Почему не сбит ПВО ВСУ или это вне зоны Украины .... вероятно команда была - сыдить тыхо бо Путин нападе... ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 5393
 показать весь комментарий
 
ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 6617ОБСЄ зафіксувала над окупованою територією Донбасу польоти бомбардувальника - Цензор.НЕТ 6617так что дадут ссылку на отчет ОБСЕ по этому поводу или это очередное гавно
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика
 
 
 
 
 
 вверх