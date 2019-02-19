 ОБСЕ зафиксировала над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете миссии за 18 февраля.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемого правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Согласно отчету, в 10:50-11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

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