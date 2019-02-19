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 Происшествия, Общество
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Все про:миссия (120) ОБСЕ (3537) самолет (2179) Донбасс (17981)

 Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142 над неподконтрольной территорией Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете миссии за 18 февраля.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемый правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Согласно отчету, в 10:50-11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112505
 
 
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А в цей час рошен давав виступи в Мюнхені і йому було байдуже що робиться в Україні! Ту-95 з ядерними крилатими ракетами, які мають дальність до 5500км літав над окупованими територіями а влада рошена була в коматозі, навіть не вичавила з себе якесь повідомлення для народу України!
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Иди сьешь рошенку, твой главнокомандующий наделал в штаны отдать приказ сбивать, как и в ситуации с катерами, он ссыкло.
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Петрусю не кажіть,бо знов нап"ється.
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а, когда он протрезветь то успел？
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Это ты про себя кацарылый троль.Флаг смени на власовский.
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Настала пора расчехлять Буки и выводить на позиции
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Нащо, зараз на Донбасі це самий непотрібний літак.
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Все равно нужно сбивать, он нарушил воздушное пространство Украины.
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Одна ракета ППО і Україна відновила б свій ядерний статус.
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Весенне обострение ,наполеона из дурки выписали.
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Угу, і впав би він на Слов'янськ чи Краматорськ, ото радощів би було.
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Там і так радіаційний фон у два рази вище норми, ніхто б нічого і не помітив.
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Зрозуміло, ти там не плануєш бувати.
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Думаю залишки ядерних ракет позбирали б дуже оперативно. Ядерна зброя нам потрібна.
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Іноді я фігею з тебе, чи вас декілька?
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Заблудившимся кремлевским свинособакам - по факелу в жопу от наших ПВО.
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турчин...где работа пво? чы тебе после крыма включать тормоз не привыкать...
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Пастор вже став Головнокомандуючим? Той би збив не задумуючись.
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И откуда ж он с юго-запала лететь мог? Из Крыма шоле?
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Это понятно. Не понятно, как он туда попал и зачем.
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Наші говнокомандуючі ведуть війну підставляючи власних військових під ворожі обстріли, рошен катери віддав путіну, а путін вирішив літак подарувати рошену. Логіку маніяків та диктаторів складно зрозуміти.
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Не ешь на ночь сырых помидоров. Тебе явно на следующий день от них мозг пучит.
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Давайте, вгадаю: тепер ОБСЄ посилено думає, хто б це міг бути?!!! Як один відомий консьєрж у "Нашій Раші ппро гівно, яке сам ви*рав.
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Тут с месяц назад была статья о С-300 под Мариуполем, мол небо на замке и все такое, а получается летают как у себя дома и пох им на украинское ПВО.
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ППО є тільки яєць у рошена немає, немає кому віддати команду на знищення!
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а ти сам готовий воювати?, це ж не окопна буде війна як на донбасі, той бомбардувальник і до Львова долетить якщо не збити його за 1 годину.
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З Марика ло Старобешево більше 100 км, радянське не бере на таку відстань, доказано в Сірії.
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Я читав, до 200 км, також читав зведення з Сірії, можете привести приклад збиття ворожого військового літака цим прибором?
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Главное потрох языком всех победил.Как только кацапы полезут,его ставка на 2 день ,будет где то в Лондоне.
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кацапи провокують:
по перше будуть крутити в залежності від потреби ситуації "то нє ми, то нє наші самольоти".
По-друге, підставляють під бук корита, які повинні були бути давно утилізовані і яких всерівно не шкода. Щоб потім заявити, дивіться це Україна збила МН-17, так само як і оце корито над непідконтрольною територією. Тому збивати тільки над підконтрольною територією, imho.
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Ты дурак? Донецк это Украина, что значит сбивать только над подконтрольной территорией, а там мол пусть летают военные самолеты.
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Нехай літають, а що донбасятам робити, не сіяти ж хліб, хоч на літаки подивляться.
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путлер готується до виборів в Україні. Нічого доброго в таких політах бомбардувальників.
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жителям бамбаса приготовится к бомбардировкам освободителей с воздуха. Что ж тут не понятно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали над оккупированной территорией Донбасса полеты бомбардировщика
 
 
 
 
 
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