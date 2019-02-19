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 Политика Украины
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 Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах

Президент Европейского совета Дональд Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на предстоящих выборах, что может стать подарком для оппонентов Украины в Европе.

Об этом он заявил, выступая на украинском языке на специальном заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", - сказал Д.Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск

Источник: https://censor.net.ua/n3112503
 
 
 Топ комментарии
 
- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к протестующим на Майдане?

- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к верующим Украины,

- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к участникам АТО?

Никто не слышал, потому что Зеленский считает украинцев низкосортной нацией которая сама должна стоять на колениях перед ЗЕ и Коломойским.

Вот перед Кадыровым, Зеленскому не в западло извинятся и ползать на коленях перед Путиным Зеленскому тоже не в западло - Ведь Кадыров и Путин для Зеленского, люди из высшей расы.

Только низкосортные украинцы, будут голосовать за Зеленского. Уважающие себя украинцы, этому шакалу и проститутке ни одного голоса не дадут.
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Туск помиляється, бо це робота хуйла в Україні, а не внутрішній конфлікт.
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У нас нет конфликта у нас мародерство влады собственного народа и окупация ею ресурсов
страны
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Туск помиляється, бо це робота ***** в Україні, а не внутрішній конфлікт.
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Пише: "..ваші опоненти в Європі.." Скоріше за все мова йде про німоту.
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Так саме для цього вони і пхнуться в президенти.
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КУКУШКА И ПЕТУХ

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» -
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою не велички,
А песни, что́ твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Всё ваша музыка плоха!..»

За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
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У нас нет конфликта у нас мародерство влады собственного народа и окупация ею ресурсов
страны
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Ты бы хоть для приличия про своего Х у й л а что нибудь вякнул......
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юра Лонг."мародерство влады собственного народа и окупация ею ресурсов страны" Це им про свою кацапію розповідаєш?
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- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к протестующим на Майдане?

- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к верующим Украины,

- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к участникам АТО?

Никто не слышал, потому что Зеленский считает украинцев низкосортной нацией которая сама должна стоять на колениях перед ЗЕ и Коломойским.

Вот перед Кадыровым, Зеленскому не в западло извинятся и ползать на коленях перед Путиным Зеленскому тоже не в западло - Ведь Кадыров и Путин для Зеленского, люди из высшей расы.

Только низкосортные украинцы, будут голосовать за Зеленского. Уважающие себя украинцы, этому шакалу и проститутке ни одного голоса не дадут.
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значит хорошие сапоги
... надо брать(с) Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах - Цензор.НЕТ 7153
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Не сапоги, а валенки, в которых только сепарам удобно.
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знатно у него заклинило, ща я ему помогу.
Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский,
Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский Президент Украины!
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Есть два синдрома у сторонников Порошенко:
№1 - Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский
№2 - Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля,Йуля, Йуля,Йуля, Йуля, Йуля, Йуля
А Президент один!
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Об этом он заявил, выступая на украинском языке на специальном заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины Источник: https://censor.net.ua/n3112503\\\\\\\\\\\\\\\\\

Хотелось бы послушать. Ссылку бы дали или как.
А то что поляки это как..... западные кацапы, это мы знаем.
две недели думали кому мыть лапти/или сапоги)
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Внутренние КОНФЕТЫ. Явно были чем то наколаты. Люся Янукович не при делах....Марина фитнес тренер.
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Старо, как Мир:

"Divide Et Impera" - "Разделяй и властвуй"
Принцип государственной власти, который используют политики государств, состоящих из разнородных частей.
Это лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.

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Охренел??? Тебе же с ЭТИМ не жить! Значит всё хорошо и ещё 5 лет псу под хвост???
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Третий сон Ивана Петровича Сидорова.На цензор нет доступа грантоедам фонда Русский мир под забугорными флажками.Нет распространяемых ими злобы и ненависти.Порошенкоботы и тимошенкоботы в одном ряду идут к светлому будущему.Угощая друг друга шоколадом и безалкогольными напитками.Многие танцуют. Все поют Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.Не пропасть поодиночке в войне с ******.
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Мир удивляется в том, сколько грязи, вранья и популизма льется от кандидатов в президенты Украины и призывает политиков воздерживаться от такого рода предвыборной компании. В мире не до конца понимают что в Украине, олигархи дерутся за место у корыта заставляя своих карманных политиков, громче лаять на действующую власть.
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"Мир удивляется тому..."
"В мире не до конца понимают, что в Украине олигархи..."
Ты предлагаешь оставить действующую власть, пока не вымрут, как в СССР?
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интересно чего такого пеця ему наобещал Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах - Цензор.НЕТ 3551
такого откровенного ануслизинга уже давно не было на цензоре
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не ********** против северного потока-2?
возможно
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Говорил, что если он ещё с ОПГ на 5 лет...то вем ублюдкам поддержавшим его в Европе , землицы УКРАИНСКОЙ не пожалеет. Это как Путлер, английскому банкиру который инициировалиспонсировал БРЕКСИТ....25-30% алмазных РАША месторождений(разведанных) отдал в "благодарность".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах
 
 
 
 
 
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