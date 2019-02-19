 Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах

Об этом он заявил, выступая на украинском языке на специальном заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", - сказал Д.Туск.
Ну так и сажайте в тюрьму - ждем варианта Южной Кореи!...
«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» -
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою не велички,
А песни, что́ твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Всё ваша музыка плоха!..»
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
страны
- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к верующим Украины,
- Кто нибудь слышал извинения Зеленского перед украинцами за его оскорбления по отношению к участникам АТО?
Никто не слышал, потому что Зеленский считает украинцев низкосортной нацией которая сама должна стоять на колениях перед ЗЕ и Коломойским.
Вот перед Кадыровым, Зеленскому не в западло извинятся и ползать на коленях перед Путиным Зеленскому тоже не в западло - Ведь Кадыров и Путин для Зеленского, люди из высшей расы.
Только низкосортные украинцы, будут голосовать за Зеленского. Уважающие себя украинцы, этому шакалу и проститутке ни одного голоса не дадут.
... надо брать(с)
Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский,
Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский Президент Украины!
№1 - Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский
№2 - Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля, Йуля,Йуля, Йуля,Йуля, Йуля, Йуля, Йуля
А Президент один!
Хотелось бы послушать. Ссылку бы дали или как.
А то что поляки это как..... западные кацапы, это мы знаем.
две недели думали кому мыть лапти/или сапоги)
"Divide Et Impera" - "Разделяй и властвуй"
Принцип государственной власти, который используют политики государств, состоящих из разнородных частей.
Это лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.
"В мире не до конца понимают, что в Украине олигархи..."
Ты предлагаешь оставить действующую власть, пока не вымрут, как в СССР?
такого откровенного ануслизинга уже давно не было на цензоре
возможно