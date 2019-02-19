 Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , Президент подписал документ в ходе спецзаседания Верховной Рады, посвященного 5-летию начала российской агрессии против Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами 7 февряля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.