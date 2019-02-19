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 Политика Украины
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 Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037, чем утвердил изменения в Конституции Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ , Президент подписал документ в ходе спецзаседания Верховной Рады, посвященного  5-летию начала российской агрессии против Украины.

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО 01

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами 7 февряля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.

Источник: https://censor.net.ua/n3112501
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко *огэнт крэмля* это ему Пупин приказал!
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а если бы не закрепил, то что пошли бы в другую сторону или сбились с пути ?
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Порошенко *огэнт крэмля* это ему Пупин приказал!
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Томос 2.0. "Начало конца" скоро на всех олигархических каналах
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а если бы не закрепил, то что пошли бы в другую сторону или сбились с пути ?
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Может сначала не надо было оценить реакцию в ЕС и НАТО, да и в мире на это изменение в Конституции?
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Мавр зробив свою справу,мавр може вже йти....
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лучше бы он не приходил, ну чесслово
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Ура, чергова перемога, чоловік сказав, мужчина зробив. Петро слів на вітер не кидає. Ми віримо в тебе Петре. "На майдані, коло церкви революція іде, хай Петро усі гукнули за атамана буде"....
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Курс курсом, а кто реально, в европейские структуры приглашает? Чёт незаметно..."Дурень думкою багатiе"... Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 9716 Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 397
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А тебя сюда на форум кто приглашал ?

Никто.

Но ты же припёрся
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Поясните, этот закон затмевает томос, или нет？
Просто хочу знать с чем пэтя носиться будет, с томосом или с законом？
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Скоро ШОУ тур по городкам и сёлам....автобусы и госслужащие приготовиться. Порошенко підписав закон, що закріплює в Конституції курс України в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 4751
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Цикаво, а что мешает выполнять уже давно действующие нормы Конституции о бесплатной медицине, надоах, принадлежащих народу или запрещении снижать соцстандартив?
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Неужели дипломированным социологам не преподают, что при том же количестве пенсионеров, росте расходов на ВСУ и увеличении количества заробитчан, верящих, что реформ нет, нагрузка на оставшихся налогоплательщиков возрастает?
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а его это не интересует...он генеральную линию гнет.
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Что бы такое делать чтоб бабло не потратить и НИЧЕГО реально для граждан Украины ХОРОШЕГО не делать?!(делают...тарифы и пр. прелести) Порошенко підписав закон, що закріплює в Конституції курс України в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 9799
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можно зрадофильские комменты писать, как ты )))
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для чего упоминания ес и нато в Конституции? Конституция пишется на века, а ес и нато - временные союзы
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Дык Выборы же...а денег то на людей не тратили . а только отбирали.
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Чтобы Андрюха сдуру к кацапам цылуваться не полез
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Для того, чтобы всякое мурло не вылазило с таёжным союзом и не закручивало мозги славянским православным братством, что теперь будет противоречить Конституции.
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не бзди Вован, потом страницу вырвем если шо
скажем так и було
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Глупо было бы ожидать от основателя партии регионов и министра экономики при порошенко чего- то большего. Все, что можно было мы с него выжали. Теперь нужно с ним распрощаться и двигаться дальше. Бороться с коррупцией он не собирается, разве только на словах , поэтому и по многим другим причинам нам с Петей не по пути.
Это была промежуточная , гибридная фигура перед рывком Украины
С Петей ещё 50 лет Польшу догонять.
Осталось ещё как- то от него избавиться. Сам , похоже, он уходить не собирается , упираться будет
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Это ему папа сепарок, фанат Путина помогает для Бени репортажи строчить?
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Спілкуватися з іншими держслужбовцями України російською Порошенка теж фанати пукіна примушують?
"Армія! Мова! Віра!" - брехня на брехні, шахрайство через все життя.
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кста, баба юля за этот закон не голосовала, она хочет в таежный союз
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"Закріпити курс" - це щось схоже на лікування дизентерії.
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Дональд Туск- Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока! Горжусь нашим Президентом!!!
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Зрадюки тут в полку Порохоботов прибыло.
Дословно Туск Пороху :
- Вы знаете, что Ваша репутация и репутация Украины очень высокая. Не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран ЕС.

А как ваша компашка "Кто угодно кроме Пороха" ну вот эти вот (Янык, Азиров, Прилепин, Пушков) пополнилась кем то?
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А козырей маловато для второго срока. Народу легче жить не стало- это главный минус, его ничем не перешибешь.
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Теперь спокойно можно менять этого продавца соевых конфет.
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Красавча Порох ! Я за нього двома руками . Нехай кошмарить москалів далі . І сатанат гундяєвський нехай знищує і трубу рашикам шехай шатає , аж поки тріщини не підуть по всій Русні . Москалі його реально ненавидять . А мені він нравицьця .
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Рыго-кремлявская падаль в прошлом ...сегодня кремлевские утырики грызут свои ногти до крови...Давай ***** -досвидос!Порошенко підписав закон, що закріплює в Конституції курс України в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1991
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У порохоботов сегодня ТРОЙНОЙ тариф, все силы брошены.... ....сайт еле тянет.
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Ну во первых, в ЕС и НАТО не раз говорили, что даже думать об этом не следует. Во вторых, как представлю, сколько всего отменять и откатывать придется, когда власть поменяется после выборов - работы и работы, подчищать за этими ублюдками.
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ЯКЩО НЕБУДЕ НАТО І ЕС то незабувайти дорогі УКРАЇНЦІ то будуть КАЦАПСЬКІ КАНЦЛАГЕРЯ,.....ТЮРМИ І СИБІРИ отам буде нам добре ....
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Уж лучше лес валить, чем панским детям задницы подтирать и унитазы мыть.
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Теперь еще год нельзя менять конституцию, например неприкосновенность снимать, отлично, а кому-то нужно убедится что не будет смена полномочий парламент-президент. В общем все в выигрыше... кроме нас, бо на заборе тоже написано, а коррупция страну разъедает десятки лет.
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Не пройшло і 5 років! Блискавично!
Ага... спочатку треба було збагатитися в 5 разів самому,

зробити українців біднішими в 5 разів
і підняти ціну на газ в 5 разів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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