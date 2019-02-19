 Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , Президент подписал документ в ходе спецзаседания Верховной Рады, посвященного 5-летию начала российской агрессии против Украины.
Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами 7 февряля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.
Никто.
Но ты же припёрся
Просто хочу знать с чем пэтя носиться будет, с томосом или с законом？
не бзди Вован, потом страницу вырвем если шо
скажем так и було
Это была промежуточная , гибридная фигура перед рывком Украины
С Петей ещё 50 лет Польшу догонять.
Осталось ещё как- то от него избавиться. Сам , похоже, он уходить не собирается , упираться будет
"Армія! Мова! Віра!" - брехня на брехні, шахрайство через все життя.
Дословно Туск Пороху :
- Вы знаете, что Ваша репутация и репутация Украины очень высокая. Не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран ЕС.
А как ваша компашка "Кто угодно кроме Пороха" ну вот эти вот (Янык, Азиров, Прилепин, Пушков) пополнилась кем то?
Ага... спочатку треба було збагатитися в 5 разів самому,
зробити українців біднішими в 5 разів
і підняти ціну на газ в 5 разів