 Обстановка обостряется: враг выпустил по защитникам Водяного 213 артвыстрелов за 1,5 часа, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.
"С 04:20 в течение 20 минут с направления оккупированного поселка Молодежное противник выпустил 8 мин 82-мм калибра и вел огонь из СПГ по нашим защитникам Катериновки. Кроме этого, в 08:00 утра, в течение 15 минут противник выпустил еще 4 мины 82-мм калибра по нашим защитникам Новозвановки", - сообщил он.
Гуцуляк отметил, что ночью враг дважды применял гранатометы и другое пехотное вооружение по подразделениям Объединенных сил вблизи Гнутово, а утром российско-оккупационные войска сознательно вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.
"С 07:00 до 09:20 с направления оккупированного села Безымянное враг осуществил 40 залпов из артиллерии 122-мм калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10, в течение полутора часов российско-оккупационные войска осуществили 213 (!) артиллерийских выстрелов калибра 122 мм", - сообщил он.
По словам спикера Минобороны, защитники Украины несколько раз, адекватно применяя дежурные огневые средства, заставляли оккупантов продолжать соблюдать режим тишины.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток, потерь среди наших украинских героев в результате активных боевых действий и продолжающейся российской вооруженной агрессии нет", - добавил Гуцуляк.
А якщо ти не бачиш результатів міжнародної допомоги то ти не тільки дурний, а ще й сліпий!
«О 10:00 15 лютого на околиці селища Старобешеве, в районі, неконтрольованому урядом (32 кілометри на південний схід від Донецька), патруль СММ побачив об'єкт, що летів на південному сході від патруля з південного заходу на північний схід», - розповіли спостерігачі.
Зазначається, що, ймовірно, мова йде про літак Туполєв Ту-95 або Туполєв Ту-142.
Того ж дня, з 10:50 до 11:10, такий же літак, імовірно, Ту-95 або Ту-142, бачив патруль, розташований на північний схід від Любівки, непідконтрольної урядові, що за 43 кілометри на південний схід від Донецька. Він пролетів на сході від патруля з півночі на південь і потім у зворотному напрямку.
Тобі так сподобалась своя відповідь що ти аж лайкнув її.
Мочить, сровнять с землей сук из всего что есть и того что отведено( народ Украины)
Одна з найбільш важливих характеристик удару - вчасність!І поки ризик для наших позицій не є критичним є можливість виявляти цю блукаючу батарею щоб знищити її повністю одним вогневим нальотом.
Я уверен что ситуация под контролем, но окупанты оборзели уже!