EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1660  44
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5617) обстрел (7618) Гуцуляк (55)

 Обстановка обостряется: враг выпустил по защитникам Водяного 213 артвыстрелов за 1,5 часа, - Гуцуляк

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг продолжает сознательно применять запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения. На приморском направлении наблюдается дальнейшее обострение обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С 04:20 в течение 20 минут с направления оккупированного поселка Молодежное противник выпустил 8 мин 82-мм калибра и вел огонь из СПГ по нашим защитникам Катериновки. Кроме этого, в 08:00 утра, в течение 15 минут противник выпустил еще 4 мины 82-мм калибра по нашим защитникам Новозвановки", - сообщил он. 

Гуцуляк отметил, что ночью враг дважды применял гранатометы и другое пехотное вооружение по подразделениям Объединенных сил вблизи Гнутово, а утром российско-оккупационные войска сознательно вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов, - штаб

"С 07:00 до 09:20 с направления оккупированного села Безымянное враг осуществил 40 залпов из артиллерии 122-мм калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10, в течение полутора часов российско-оккупационные войска осуществили 213 (!) артиллерийских выстрелов калибра 122 мм", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны, защитники Украины несколько раз, адекватно применяя дежурные огневые средства, заставляли оккупантов продолжать соблюдать режим тишины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, потерь среди наших украинских героев в результате активных боевых действий и продолжающейся российской вооруженной агрессии нет", - добавил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3112499
 
 
 Топ комментарии
 
Тебя опять из дурки выписали шизик.Весеннее обострение всезнающий кацап ? Вроде как он сейчас стоит на трибуне в В,Р.
 показать весь комментарий
 
Ворог поклав болт на ті домовленості, а ви все оглядаєтесь на них, дотримуючись пасхального, врожайного, шкільного, різдвяного, новорічного перемирія і далі по списку.
 показать весь комментарий
 
Зрівняти з землею поганів, ніякоі іншоі мови не розуміють, тільки силу
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главное что бы ОБСЕ успело спрятаться
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко вже заховався, бідний не повертається в Україну, весь час в закордонних зустрічах! Боїться лишитись в Україні навіть на день!
 показать весь комментарий
 
 
Тебя опять из дурки выписали шизик.Весеннее обострение всезнающий кацап ? Вроде как он сейчас стоит на трибуне в В,Р.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То ненадовго! На фронті загострення, отже рошен буде постійно зустрічатись зі всіма політиками Європи по черзі, аж до районного рівня, поки активна фаза війни не закінчиться!
 показать весь комментарий
 
Ненадовго то тебе з божевільні відпустили. Зараз кинуться і знову заберуть!
А якщо ти не бачиш результатів міжнародної допомоги то ти не тільки дурний, а ще й сліпий!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не бачу результатів, бачу тільки ідіотські розмови про допомогу а самої допомоги не бачу! Я не бачу американських танків, американських літаків, американських кораблів, американських ракет в складі ЗСУ та ВМСУ? Я не бачу допомоги! Всі ці дебільні розмови рошена на хліб не намастиш!
 показать весь комментарий
 
Екс посол США в росії порекомендував громадянам США покинути територію рф.
 показать весь комментарий
 
Сегодня в Киеве на трибуне выступал
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А 15 лютого, коли над окупованим Донбасом демонстративно літав російський Ту-95 з ядерними ракетами, рошен був у Мюнхені, щоб раптом не нести відповідальності коли російський літак впаде або його зіб'ють командири ЗСУ, яким набридне це лайно! Всім набридло це лайно в кріслі президента!
 показать весь комментарий
 
О боже мій, в мене кров з глаз полилась)))))))))) ти в адекваті?)
 показать весь комментарий
 
 
Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 15 лютого помітили російський стратегічний бомбардувальник, на їхню думку, над окупованим Донбасом. Про це мовиться у черговій доповіді місії, опублікованій 18 лютого.
«О 10:00 15 лютого на околиці селища Старобешеве, в районі, неконтрольованому урядом (32 кілометри на південний схід від Донецька), патруль СММ побачив об'єкт, що летів на південному сході від патруля з південного заходу на північний схід», - розповіли спостерігачі.
Зазначається, що, ймовірно, мова йде про літак Туполєв Ту-95 або Туполєв Ту-142.
Того ж дня, з 10:50 до 11:10, такий же літак, імовірно, Ту-95 або Ту-142, бачив патруль, розташований на північний схід від Любівки, непідконтрольної урядові, що за 43 кілометри на південний схід від Донецька. Він пролетів на сході від патруля з півночі на південь і потім у зворотному напрямку.
 показать весь комментарий
 
Меньше бояры пей ,а то тебе и не такое покажеться.
 показать весь комментарий
 
 
Они летали бы даже если все съедутся в Украину это не люди они хуже фашистов и тупее.
 показать весь комментарий
 
Вони літають бо готується наступ і йде розвідка цілей ППО ЗСУ для першочергових ракетних ударів, щоб застосувати російську авіацію у повному обсязі.
 показать весь комментарий
 
Излишнее сеяние панических настроений! Это нехорошо!Целенаправленно..Верьте в нашу Армию,ребята!Не надо грязи!Все будет Украина!!!
 показать весь комментарий
 
 
Этого можно ожидать от агрессора, поэтому нужно быть всегда готовыми к відсічі,
 показать весь комментарий
 
Игорек, ты опять на ХВронт вернулся? Строчишь на АбгарЄвшЄм сАпАге? Порох у тебя с язіка не сходітЬ. Пойди в зраду он сегодня тамА тусуется Обстановка загострюється: ворог випустив по захисниках Водяного 213 артпострілів за 1,5 години, - Гуцуляк - Цензор.НЕТ 4335
 показать весь комментарий
 
Ворог поклав болт на ті домовленості, а ви все оглядаєтесь на них, дотримуючись пасхального, врожайного, шкільного, різдвяного, новорічного перемирія і далі по списку.
 показать весь комментарий
 
 
Так додержуємося, що кожен день або автівка, або маталига, бліндажі та інші об'єкти горять разом з московським м'ясом!
 показать весь комментарий
 
 
Мокші ведуть обстріл 122 мм гарматами з великої відстані, а відповісти їм наявними засобами неможливо.

Тобі так сподобалась своя відповідь що ти аж лайкнув її.
 показать весь комментарий
 
 
Накрыть пополной рашиков по всему фронту уродов уничтожить.
 показать весь комментарий
 
 
Главное не провоцировать (Меркель, ОБСЕ и вся пиз.....та)
Мочить, сровнять с землей сук из всего что есть и того что отведено( народ Украины)
 показать весь комментарий
 
Федир Сироус! Ти звідки такий розумний? Не намагайся писати українською, ти її однаково не знаєш.
 показать весь комментарий
 
 
Стратегические Бомбардировщики ТУ-95 замечены под Донецком.Где наши РЛС?,ПВО? Ну хотя бы словоблудие Харанта,на крайний случай.?Нельзя терпиты знущання
 показать весь комментарий
 
Ти зовсім дурний?! Розумієш що таке стратегічний бомбардувальник?! Якщо московити наважаться їх використовувати, то точно не з Донеччини!
 показать весь комментарий
 
 
Зрівняти з землею поганів, ніякоі іншоі мови не розуміють, тільки силу
 показать весь комментарий
 
 
В этой ситуации нужен трезвый ум,хладнокровие, мудрость и решительность. Думаю, что наше руководство справиться с этой задачей.
 показать весь комментарий
 
 
Звільнити Украінську землю від путінських зомбі
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз хочу запитати: де системи протибатарейної боротьби? Якого дідька ці тварюки мають можливість півтори години обстрілювати Водяне? Українська сторона має дотримуватись мінських угод рівно на стільки ж, як і падлючі окупанти. Може, тоді вони вважатимуть за краще таки дотримуватись цих угод?
 показать весь комментарий
 
Комплекси працюють. За це не переживайте. Думаю сьогодні в нових дерев'яних одежах поїде не один курсант.
Одна з найбільш важливих характеристик удару - вчасність!І поки ризик для наших позицій не є критичним є можливість виявляти цю блукаючу батарею щоб знищити її повністю одним вогневим нальотом.
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЄ нічого не бачить, зато як бухати із орками та повій тягати в Донецьку, то вони тут як тут і звати не потрібно!
 показать весь комментарий
 
 
Накрыть в ответ ублюдков!
Я уверен что ситуация под контролем, но окупанты оборзели уже!
 показать весь комментарий
 
 
О, хоч колись розплющили очі та зареєстрували велику кількість обстрілів... А отвєтку по рашистам не давали?
 показать весь комментарий
 
 
Дать достойный отпор, чтобы рашисты заткнулись надолго.
 показать весь комментарий
 
 
Розвідка ще півтора тижні тому повідомляла, що на окуповані території України приїхали курсанти-гарматники із ордынского запоребрика щоб провести навчально-бойові стрільби. Можливо, це воно і є.
 показать весь комментарий
 
 
Выстояли- молодцы! И адекватно ответили.
 показать весь комментарий
 
 
А сколько нужно часов сидеть под обстрелом , чтобы это считалось не провокацией , а прекращением действия перемирия ?Петя же обещал чуть что , сразу всю арту взад вернуть . Адекватный ответ - это когда обстрелы прекращаются раз и навсегда . Зачем пете забота о жизнях чужих детей , когда его вы_лядок в Киеве ? Говнокомандующий .
 показать весь комментарий
 
Курсанты-артиллеристы,это чтото типа синих бочек басурина.Но в любом раскладе пусть готовят деревянные бушлаты! Раз серое вещество в остатках мозга засохло...
 показать весь комментарий
 
 
Після такого масованого удару повинна бути адекватна відповідь. Тримайтесь . Перемога за нами.
 показать весь комментарий
 
 
Хлопцям сьогодні жаркувато! Тримайтеся! Відповідь не за горами сєпари погані
 показать весь комментарий
 
 
Нужно как можно больше зажмурить этих "студентов", чтоб они сами себе бошки отстрелили, если мозгов нет!!! Хочу чтоб в Мордоре объявили траур!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстановка обостряется: враг выпустил по защитникам Водяного 213 артвыстрелов за 1,5 часа, - Гуцуляк
 
 
 
 
 
 вверх