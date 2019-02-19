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 Политика Украины, Общество
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 За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели, и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что за 5 лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины государство тактически уже выиграло войну у России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Порошенко во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За 5 лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли! Когда добьемся стратегической и окончательной победы, зависит от нашего единства.., от нашей решимости, а также от единства и решимости международной коалиции, созданной нами в поддержку Украины с помощью наших друзей", - подчеркнул Порошенко.

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Глава Украинского государства отметил, что "блицкриг" начавшей эту войну России захлебнулся, но за это Украина заплатила высокую цену. При этом, по словам Порошенко, президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.

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"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина - разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина - пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным", - сказал Президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3112496
 
   
 Топ комментарии
 
Зато кум Хуйла встречается ночами с президентом, регионалы при власти и никто не посажен, Семочко в разведке... вот как это понимать?
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Что он несет, всего они добились, Крым и кусок Донбасса для дестабилизации и невозможности вступить в НАТО а большего им и не надо было.
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все, это дно уже. У пэти победа над хуйлом уже.
Только не затыкайте ему рот, пусть теряет крохи своих прыхыльников
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Зато кум ***** встречается ночами с президентом, регионалы при власти и никто не посажен, Семочко в разведке... вот как это понимать?
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І у тебе в ліфті насцяно.
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Якщо нема що відповісти по факту - зводь тему або включай дурника. Так, союшка?
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гебнявий тобі дали відповідь по факту, що тобі не так?
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"кум" к Пете шастает по ночам - обмывают "тактическую победу" над рашей))))))) За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели, и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1086
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і пропукінці з ж*домоскалями вже усвідомлюють що пукінська мішпуха ВСРАЛАСь та ще військові забавки ліліпука москалям щорічно коштують по 80000дерев'яних з рила .. ЩОРІЧНО!!! За 5 років Кремль не досяг жодної поставленої мети, і тактично Україна вже виграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7604
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все, это дно уже. У пэти победа над ****** уже.
Только не затыкайте ему рот, пусть теряет крохи своих прыхыльников
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Видишь, я всё таки прав был в предыдущем коменте. Только я писал что побивает дно каждый день, но ошибся, оказывается, два раза в день.
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Иэто во многом Ваша заслуга Петр Алексеевич! Украина верит вам! Не снижайте темп на втором сроке президенства - оттаскивайте дальше Украину от выгробной зловонной ямы - Рашки!
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при всех минусах у свына как политика есть огромный плюс - вдохновенно врать на публику
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Стратегические бомбардировщики Запоребрика Ту 95 летают над ДНР под Донецком!!!.У нас есть РЛС?,ПВО?Или только словоблудие?
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Голосуймо за Петра, все село кричить ура, він спаситель, він герой, він за нас стоїть горой!!!!
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За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8788
Виборець та прихильник юлі гобсєковни.
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Что он несет, всего они добились, Крым и кусок Донбасса для дестабилизации и невозможности вступить в НАТО а большего им и не надо было.
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В 1905-м японцы тоже не взяли Петербург. Был бы во главе Российской империи тогда Пётр Алексеевич, сказал бы что тактически переиграл японцев.
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Який гарний президент у нас .Хвала тобі петро.Віримо усі другий термін тобі гарантовано.
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А чого добився Петро за п"ять років?Він не хоче розповісти Українцям?
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так он же прям черным по белому и говорит - я победил у войне.
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Це перемога!
И тiльки завдяки нашому президенту!
Вiн один проти усiх ворогiв!
Порошенко = Україна!
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А ось і зрадопліснява повернулася. А там в новині про рашинських жмурів всі хвилювалися де ж це махєрові ділися?
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Тільки Порох зламає хребет *****. Тільки Пороха боїться ботоксний щур. Голос не за Пороха , то голос за ****.
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Это у того, у кого завод в Липецке вполне успешно три года пока в стране война существовал? Ну то есть платил налоги ресурсной *********, из которых шли отчисления на армию кацапии? А ты красавчик. А может тогда - Пособник пороха - пособник )(уйла))))) Прикинь как неожиданно?
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Наглость второе счастье. Петя просрал все что мог.
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Неужели, Пэця в прострацию предвыборную впал? Кремль, Крым и часть Донбаса, РЕАЛЬНО, отобрал...А барыге великие победы снятся? Главное, у госкорыта остаться.. За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 186 За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8475
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Что он бредит? Крыма нет, на дамбасе полно кацапни... Экономика в руинах, коррупция зашкаливает, миллионы на заработках за границей, нищета накрыла всю страну...
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Конечно перемога - Гелетей уже провёл парад в Севастополе, а над Донецком и Луганском реют украинские флаги. Доллар по 10 гривен. Всё как Петя обещал😂. Какие вам, бл...ть, ещё реформы? https://www.facebook.com/1686242944738533/posts/2605979672764851?sfns=mo
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молодец ПОРОШЕНКО!!! весь народ украины за тебя!!! Слава Украине!!!!
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Не трогай, она сделана из говна, как и всё, к чему прикасается Порошенко.
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Одной цели ***** добился. Украина имеет замороженный территориальный конфликт и по уставу НАТО не может быть туда принятя. А это было бы для Рашки смертельно.
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ти ідійот... і тебе пукін надурив... Фінляндія в НАТО а конфікт Є.. За 5 років Кремль не досяг жодної поставленої мети, і тактично Україна вже виграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4547
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Ну наконец то победили.Пройдет таки парад и в Севастополе и Донецке с Луганском,никогда еще Украина не имела такого отважного и мудрого президента.Слава Петру Порошенко.
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У Пети победы растут, как грибы после радиактивного дождя. Петя, у тебя было 5 лет, но ты все *******.
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Рехформы на 144 застопрорились...политтехнологов копирующих Кремль дофига на Банковой....вот как то так стараются.
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ребят у вас головой всё в порядке?
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Это типа как Кобелев и Нафтогаз? Премию себе политическую под Выборы Офшоренко уже выписал.
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А мог бы сказать....Я УСТАЛ, Я БОЛЕН, Я УХОЖУ!!! Под гарантии........
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Зачем ***** побеждать?...у Пэти самого пока получается...бедный мальчик ***** сильно-сильно зол на мальчика Пэтю, ведь напасть на Украину он сможет только если Пэтя проиграет выборы, а мальчик Петя и сам очень боится проиграть (у девочки Юли на него эрекция)
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Не кажіть "Гоп", поки не перескочите. Они влюбой момент могут напасть, а партнёры наши западные будут только проявлять "озабоченность" и тянуть газопроводы!
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А шо? Турчинов уже вылез из засады и сказал что Путлер нападёт 138 раз???
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странно. А тут говорят, что напали пять лет назад. Получается правительство врет, Турчинов врет, Порошенок врет, ветераны АТО врут, воины Украины врут? Вы случаем не провокатор кремлевский?
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Шановний Петро Олексійович! У Вас є ще наступні 5 років Президентства, що б остаточно вирвати Україну з лап педірации та розвалити саме забардюрье! У Вас все вийде!
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Согласен, народ приветствует повышение тарифов и цен ещё раз в 20.......Если ещё есть такие как Супрун...все ждут во все министерства. И.О.За 5 років Кремль не досяг жодної поставленої мети, і тактично Україна вже виграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4769
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ватка, заради того , що б остаточно послати вас за буй, ми витримаемо підвишення хоч у 50 разів, аби більше ніколи до вас не повертатися!
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Ватка это у тебя в сраци...шоб дрристать не отходя от рабочего места порохожопа!
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-Я ему правой в челюсть,левой в переносицу,опять
правой в челюсть,потом в печень,потом апперкот в солнечное сплетение...
Чувствую,по очкам выигрываю.
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Вроде у России была единственная цель : Крым. Правда не получилось? 😕
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Порошенко и его БПП за 5 лет заставила уехать на заработки миллион трудяг. Они заполнили лагеря добровольцами и ветеранами. Они цинично расправляются с теми, кто не молчит. Народ разделен, нищий, голодный и злой.. Продолжать?! ..Все планы кремля Петей почти выполнены - осталось за малым....
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і що цікаво...ґебельси пукіна НАМ росказують як МИ живемо... що ми ПОВАЖАЄМО до чого ПРАГНЕМО... і дуже дивуються що УКРАЇНЦІ ЇМ НЕ ВІРЯТЬ!! За 5 років Кремль не досяг жодної поставленої мети, і тактично Україна вже виграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9735 За 5 років Кремль не досяг жодної поставленої мети, і тактично Україна вже виграла, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4007
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а в Україні обіцяне лаллі
таю виконано ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели, и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко
 
 
 
 
 
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