 "О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет - с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", - сказал Рева.
Он пояснил, что "речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса".
"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", - отметил Рева.
В то же время, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что законопроект не рассматривался на заседании правительства и пока только вынесен на обсуждение общественности.
Как известно, на сайте Министерства социальной политики 6 февраля 2019 года вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".
Уважаемый "сэр", я вот леплю виселицы из стали, можете заглянуть ко мне на часочек? Гарантирую удобную петлю, а в придачу - песню песняра из КНДР - "все будет хоршо", под аккомпанемент мелодии, исполненной расстрельным полком: Я всех клепал - я воровал.
Уверяю, будет увлекательно.(с собой иметь сухогруз соломы и новую модель "Майбаха")
*********, а потом я на******* на ваше кресло, ******, и посадить каштан в придачу еще, Кличко удобряэ...))
К людям выйди!
Везде используется труд. Вопрос в справедливой оплате.
И если на Новой Почте народ работает как на конвеере ( все организовано), то пусть побеждает производительность труда, а не зависть.
Как-то так.
- Чуєш, ФОП, ти тепер будеш платити в 5 раз більше податків
- Хм... добре, а що я отримаю від держави в замін?
- Всмислє?
- Ну я ж сплачую податки, а держава мені забезпечує певні сервіси і послуги за це
- Ти *****? Бабки віддав і ***** пішов. На Європу надивився?