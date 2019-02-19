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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (2009) предприниматели (969) труд (84) Рева Андрей (447)

 "О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду

В законопроекте относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированной труда речь физических лицах-предпринимателях не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет - с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", - сказал Рева.

Он пояснил, что "речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса".

"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", - отметил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Физическое лицо-предприниматель" и "физическое лицо" имеют разный налоговый и правовой статус, - Верховный Суд

В то же время, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что законопроект не рассматривался на заседании правительства и пока только вынесен на обсуждение общественности.

Как известно, на сайте Министерства социальной политики 6 февраля 2019 года вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".

Источник: https://censor.net.ua/n3112493
 
 
 Топ комментарии
 
нужны бабки? введите налог на офшоры в размере 19,5% + 22% - ну, все же должны быть равны, как никак...
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Пока потрох президент оффшоры неприкасаемы, прикасаемы малый и средний бизнес.
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хто? "О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду - Цензор.НЕТ 6833скорее сепаров вернут по месту прописки
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Порошенко уже возвращает по программе "Вернись домой"
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сепар шоле?чего обиделся? "Про фізосіб-підприємців не йдеться", - Рева пояснив, кого стосується законопроект про протидію незадекларованій праці - Цензор.НЕТ 6132или дабраволиц расейскай?
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Какой говнокомандующий тупой - такие же дебильные у него и подчиненные!
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у кацапни майданов не бывает...по определению.сначала крепостное право отменить надо "Про фізосіб-підприємців не йдеться", - Рева пояснив, кого стосується законопроект про протидію незадекларованій праці - Цензор.НЕТ 7900
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нужны бабки? введите налог на офшоры в размере 19,5% + 22% - ну, все же должны быть равны, как никак...
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Пока потрох президент оффшоры неприкасаемы, прикасаемы малый и средний бизнес.
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А, это тот мешок с икрой, что вопил мол украинцам надо меньше жрать?
Уважаемый "сэр", я вот леплю виселицы из стали, можете заглянуть ко мне на часочек? Гарантирую удобную петлю, а в придачу - песню песняра из КНДР - "все будет хоршо", под аккомпанемент мелодии, исполненной расстрельным полком: Я всех клепал - я воровал.
Уверяю, будет увлекательно.(с собой иметь сухогруз соломы и новую модель "Майбаха")

*********, а потом я на******* на ваше кресло, ******, и посадить каштан в придачу еще, Кличко удобряэ...)) "О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду - Цензор.НЕТ 8425
К людям выйди!
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ЦН продовжує жувати вчорашню "Слабоду срова".
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Да, как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Оправдываться начали. Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладные, мы вам не верим! Или все уже действительно украдено, денег совсем нет в стране благодаря тупым щикаладным выходкам и они начинают искать любые, самые безумные варианты чтобы усидеть?
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Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной? Вы на верное хотели сказать... Скажите, ну как вы допустили, что такие прид@рки управляют ВАШЕЙ страной? было бы ещё правильно,чтобы единый налог распространялся на физ лицо,которое работает без найма сторонних лиц или до трёх наёмных работников,а то всех ЕДИНЩИКОВ загнали под один колхоз ,потому там такой бардак. Что касается АйТишников,то для их и для фермеров можно разработать другие государственные льготы
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Розетка, мегамаркеты, и все хитрожопые айтишные компании, которые платят мизер налогов, а получают сверхбрибыли, используя труд лохов.
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Розетка, мегамаркеты, и все хитрожопые айтишные компании, которые платят мизер налогов, а получают сверхбрибыли, используя труд лохов.

Везде используется труд. Вопрос в справедливой оплате.
И если на Новой Почте народ работает как на конвеере ( все организовано), то пусть побеждает производительность труда, а не зависть.
Как-то так.
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- Чуєш, ФОП, ти тепер будеш платити в 5 раз більше податків

- Хм... добре, а що я отримаю від держави в замін?

- Всмислє?

- Ну я ж сплачую податки, а держава мені забезпечує певні сервіси і послуги за це

- Ти *****? Бабки віддав і ***** пішов. На Європу надивився?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду
 
 
 
 
 
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