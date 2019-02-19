 Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск. ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Туск во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства. Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. В этом Европейский Союз и далее будет единым", - отметил он.
По его словам, Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.
Полное видео выступления главы Европейского Совета Дональда Туска в ВР
ода труба в бундестаг все компенсирует с лихвой.
«Скажи, що ти думаєш про Україну і я взнаю, що ти думаєш про Європу, - зазначив Президент Європейської Ради
За словами Д.Туска, «тільки той, хто солідарний з Україною, може називатися справжнім європейцем».
і наголосив: «Немає безпечної Європи без безпечної України, а точніше сказати - немає Європи без України!»
Не вчіть Їх бути Європою!
Учіться від Них бути Європою!
Скажи, що думаєш про Україну і я скажу, що ти думаєш про Європу!
Немає Європи без України!!!
Отож бо.
А Порошенко мій Президент, якщо хто не в курсі.