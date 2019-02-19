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 Политика Украины, Общество
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 Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск. ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Европа никогда не признает аннексию Российской Федерацией Крыма и не откажется от санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Туск во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства. Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. В этом Европейский Союз и далее будет единым", - отметил он. 

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По его словам, Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

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Полное видео выступления главы Европейского Совета Дональда Туска в ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3112487
 
   
 Топ комментарии
 
от таких "санкций" паРаше ни холодно, ни жарко.
ода труба в бундестаг все компенсирует с лихвой.
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Д.Туск который помог ФСБ в уничтожении самолёта с правительством родной Польши, сразу же получил должность главы совета ЕС. Россия и ЕС - это Сцила и Харибда и задача Украины, укрепляя национальные позиции проскользнуть между ними.
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А тепер уявімо, що якийсь російський посадовець офіційно виступає українською мовою. Уявили ?
Отож бо.
А Порошенко мій Президент, якщо хто не в курсі.
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от таких "санкций" паРаше ни холодно, ни жарко.
ода труба в бундестаг все компенсирует с лихвой.
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о какой истерике речь? оно как гадило по всему миру, так и продолжает гадить, еще и набирая обороты.
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Истерика у зарплатных. Ждут когда Рассея развалится. Желательно к 31 марта...
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не так страшны санкции, как интисанкции...
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Краще б Туск сказав, яким чином Європа планує віддати свій борг зраненій і замученій кацапською агресією Україні за свій спокій і мирне небо. Ще одним газовим потоком? Як співає Вакарчук: "Слова, слова...."
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Да эти санкции для раисси, что слону дробина, тем более большинство они обходят стороной.
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зато ***** их хорошо дополняет и запрещает кацапью жрать продукты
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Д.Туск который помог ФСБ в уничтожении самолёта с правительством родной Польши, сразу же получил должность главы совета ЕС. Россия и ЕС - это Сцила и Харибда и задача Украины, укрепляя национальные позиции проскользнуть между ними.
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80000дерев'яних з кожного москальського рила в рік коштують забавки ж*доліліпука та санкції проти москалів Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, - Туск - Цензор.НЕТ 8527 .. а казав що буде "щастя"-мишибратства-наварсція.. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, - Туск - Цензор.НЕТ 5473 . і де ж воно??
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Мюнхенский сговор-2. Запад сдаёт Украину - "Эти дни войдут во всемирную хронологию предательства просто хрестоматийно, пусть и не все пока это осознают. Ничего, пройдет немного времени - осознают. И многие будут рвать на себе волосы, только поздно. Путь в пропасть большой, тотальной, гибридной (как угодно назовите ее) Третьей мировой войны - открыт, коллективный Запад перерезал на этом торжественном мероприятии ленточку." (с)
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Ничего они не осознают. Тем кто сейчас принимает импотентные решения максимум что грозит - это участие в церемонии "почётной капитуляции" либо на стороне победителей, либо на стороне побеждённых, а воевать и погибать будут другие, и они это знают.
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ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПРОПУТИНСКИЕ И ИХ СЕМЬИ НЕ ВЫЖИЛИ !!!
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Щас всю продажную мразь в Раду потянут. Лишь бы Пороха прославляли.
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Як від цього корчить ху##а і його вірних підху##овників!

Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, - Туск - Цензор.НЕТ 3014


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Вот только, очередной газопровод достроим, за деньги от газового потока идущего через Украину и - сразу "санкчии"! Украине скажем - транзит газа - ну конечно сохраняется! А если нет - тогда Расее, очередные "санкчии" введем! Конечно! А якжеж! Да всенепременно!
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Неймовірний Туск!!!

Не вчіть Їх бути Європою!
Учіться від Них бути Європою!

Скажи, що думаєш про Україну і я скажу, що ти думаєш про Європу!

Немає Європи без України!!!
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А тепер уявімо, що якийсь російський посадовець офіційно виступає українською мовою. Уявили ?
Отож бо.
А Порошенко мій Президент, якщо хто не в курсі.
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Приємно чути рідну мову. Цe тільки наші політики і кандидати в прeзидeнти нe можуть вивчити.
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Европа много говорит и обещает, но мало делает. Поменяется руководство "европы" и всё может поменяться.
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До слова, у середу, 20 лютого, у Франковому університеті, під час урочистого засідання Вченої ради, Президент Ради ЄС Дональд Туск отримає диплом «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету ім. Івана Франка». Опісля відвідає Музей історії ЛНУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск. ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ
 
 
 
 
 
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