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Все про:Минобороны (5617) разведка (2068) лазерное оружие (1)

 Военные ВС РФ применяют на Донбассе неустановленные образцы лазерных приборов, поражающих глаза человека, - ГУР

Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания новых видов вооружения, боеприпасов и оборудования, которое повышает их эффективность.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с начала февраля с.г. противником начато использование неустановленного образца оптических (лазерных) приборов, способных поражать органы зрения человека. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

При этом, указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, которые в январе с.г. прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3112486
 
 
 Топ комментарии
 
Указки китайские. На войне все сгодится.
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Снайпер выстрелом не боится спалиться, а тут лазерным излучение будет бояться спалиться...
В школу то ходил? Например, спектр Солнца это только видимое излучение?
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под границей эшелоны с танками
про которые никто не узнал бы если бы не цензор
а гур китайские указки обнаружил
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Ну допустим помощенее указки...нечто вроде Дальномера Артиллерийского Квантового...только назначение его слепить наблюдателей...
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Какая-то лажа.
Откуда у ваты такие технологии и какой в них смысл, если даже они есть?
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С советских времен артиллерийские лазерные дальномеры...там ничего сложного нет...
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жаль шо наш разведчик этого не знал
теперь наверное пенсию оформляет(
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Снайпер выстрелом не боится спалиться, а тут лазерным излучение будет бояться спалиться...
В школу то ходил? Например, спектр Солнца это только видимое излучение?
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слыхал шо такое рельсотрон кацапа?
я его в академии изучал, с прочим альтернативным оружием типа лазерного
кстати один танк с такой действующей пушкой был изготовлен
неплохо было бы его сейчас на сепарах проверить ... если кацапам не продали
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Ты так и не ответил на вопрос - слыхал ли ты, что спектр Солнца состоит не только из видимого излучения или будешь продолжать ляпать про то, что снайпер не будет палиться на применении лазерного оружия?
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у кацапов такого оружия нет
учитель))
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Если ты думаешь, что в паРаше только одни дураки, то ты - кацап :D
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Вот же я дурак, написал мимо пост ( https://censor.net.ua/comments/locate/8/3112486/69117176 ), но ты, кук умнейший прочтёшь его, ведь он отобразился у тебя в оценках и ответах...
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Конечно закончился, ведь ты всё выскреб до выходного отверстия. :D
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Кто-то под твоим ником написал утвердительно, только косвенно, что такое оружие есть

Тхір

допустим
и некуй на него смотреть
... а снайпер никогда такой хернёй палиться не будет
по понятным причинам
19.02.2019 13:02 Ответить Мне нравится 1
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тебе человек там доступным языком написал
про дальномеры
тупой бот, лучше чем умный Військові ЗС РФ застосовують на Донбасі невстановлені зразки лазерних приладів, що уражають очі людини, - ГУР - Цензор.НЕТ 9927
... понял почему небя по ай пи не забанили )_)
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Так это тупые боты понимают - что такое косвенно, а умные - нет?
Так говоришь - китайские указки? А беспилотники ОБСЕ лишнехромосомные, наверно, лаптями сбивают или кусочками от якутского петушка?
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Ты уже по ним выстрелил прямой наводкой или Цензор команды не дал?
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а шо белавтодор сказали пока не трогать?
смотрю ты опять в настроении, ржешь как путинская лошадь)
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Указки китайские. На войне все сгодится.
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Чего с пьяных глаз не померещиться
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Гугл установил какие образцы используются http://www.npovk.ru/optiko-e-lektronnye-sredstva-upravleniya-vooruzheniem_0_39.html
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НЕУЖЕЛИ ПОЯВИЛСЬ ВОЛШЕБНЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ МАТИОСА?? ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ООН ? ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПОМОГАЮТ РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенные ВС РФ применяют на Донбассе неустановленные образцы лазерных приборов, поражающих глаза человека, - ГУР
 
 
 
 
 
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