 Военные ВС РФ применяют на Донбассе неустановленные образцы лазерных приборов, поражающих глаза человека, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с начала февраля с.г. противником начато использование неустановленного образца оптических (лазерных) приборов, способных поражать органы зрения человека.

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При этом, указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, которые в январе с.г. прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск.