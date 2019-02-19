 Военные ВС РФ применяют на Донбассе неустановленные образцы лазерных приборов, поражающих глаза человека, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Так, по данным украинской разведки, с начала февраля с.г. противником начато использование неустановленного образца оптических (лазерных) приборов, способных поражать органы зрения человека.
При этом, указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, которые в январе с.г. прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск.
про которые никто не узнал бы если бы не цензор
а гур китайские указки обнаружил
Откуда у ваты такие технологии и какой в них смысл, если даже они есть?
теперь наверное пенсию оформляет(
В школу то ходил? Например, спектр Солнца это только видимое излучение?
я его в академии изучал, с прочим альтернативным оружием типа лазерного
кстати один танк с такой действующей пушкой был изготовлен
неплохо было бы его сейчас на сепарах проверить ... если кацапам не продали
учитель))
корм закончился
Тхір
допустим
и некуй на него смотреть
... а снайпер никогда такой хернёй палиться не будет
по понятным причинам
19.02.2019 13:02 Ответить Мне нравится 1
про дальномеры
тупой бот, лучше чем умный
... понял почему небя по ай пи не забанили )_)
Так говоришь - китайские указки? А беспилотники ОБСЕ лишнехромосомные, наверно, лаптями сбивают или кусочками от якутского петушка?
смотрю ты опять в настроении, ржешь как путинская лошадь)