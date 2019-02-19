 В Раде проходит спецзаседание, приуроченное к пятой годовщине с начала агрессии РФ против Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.
Парубий сообщил, что в заседании принимают участие Президент Украины Петр Порошенко, Президент Европейского Совета Дональд Туск, народные депутаты, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа, выдающиеся украинские и иностранные политические деятели, представители иностранных парламентов, международных парламентских организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
Председатель ВР объявил открытым заседание в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.
Парубий выступил перед участниками заседания.
По предложению спикера парламента участники заседания минутой молчания почтили память погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в результате российской агрессии.
Парубий предоставил слово для выступления Президенту Европейского Совета Дональда Туска.
Поэтому я уверен, что кардинально улучшить ситуацию может бесовской десяток (даже не сотня)
«О 10:00 15 лютого в передмісті селища Старобешеве, в районі, контрольованому проросійськими сепаратистами (32 кілометри на південний схід від Донецька), був знятий літак, що летів з південного заходу на північний схід», - розповіли спостерігачі.
Зазначається, що мова йде про літак Туполєв Ту-95 або Туполєв Ту-142.
Того ж дня, з 10:50 до 11:10 такий же або той же літак бачили на північний схід від Любівки, 43 кілометра на південний схід від Донецька. Він пролетів з півночі на південь і потім у зворотньому напрямку.
Это Спикер должен был бы только лишь усесться на кресло, а все эти ссущества бы должны во-первых, встать, а во-вторых, "послать гонца" к Спикеру с просьбой воздать память.
Попов то хоть не приглашали? Ибо Гепа не встанет из-за наркотиков, а попы - из-за того что "а вот если бы мир гуский был везде, то Айфон быдло бы покупало тока по разнарядке".
"спикер", если ты не разобрался(хотя бы не сказал бы - чего попы, которых туда х.з. кто и зачем пригласил, обосрали вообще весь народ(кроме сепарасов)), а также че это Ривлин(през. Изр.) не извинился..... ехай ты в ....., или, скорей, на, на тайгу. Вон, прямо там, зворотня сторона(бік) от Европы.
Расследование преступлений как продвигается то? Преступлений мусоров то. Скоро реально мусорва будет, как кто-то сказал - "тоже жертвы".
Гов(вырезано модераторами)
Сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в январе резко снизился, сообщает в «Комментариях о государстве и бизнесе» Центр развития Высшей школы экономики.
По итогам месяца индикатор просел с минус 1,7% до минус 2,1%, а зафиксированное значение стало минимальным с лета 2016 года.
Сказалось падение цен на нефть, от которых напрямую зависит около четверти валютных доходов российской экономики: в среднем, по данным Минфина, каждый баррель российского сорта Urals продавался за рубеж по 59,85 доллара, что на 12,5% меньше, чем в январе 2018-го.
Добычу нефти при этом пришлось сократить - 0,8% год к году из-за вступившего в силу соглашения ОПЕК+, которое Россия перезаключила с ближневосточными производителями в декабре.
В феврале новые неприятности пришли с газового рынка: экспорт в дальнее зарубежье резко снизился на фоне теплой погоды в Европе и экономического кризиса в Турции, которая еще в прошлом году сократила закупки у «Газпрома» почти на 25%.
С 1 по 15 февраля газовые поставки упали на 8%, до 8,3 млрд кубометров, и если скорость прокачки сохранится, то по итогам месяца «Газпром» продаст на 12% меньше, чем год назад, подсчитал «Интерфакс».
Согласно предпринимательским опросам, в январе у российских производителей по-прежнему наблюдалось снижение заказов на продукцию, отмечают в ВШЭ: Каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности жаловалось на «недостаточный спрос».
Объемы производства на фабриках и заводах начали падать - на 1% год к году, или максимальную с декабря 2017 года величину.
«За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса», - констатирует руководитель Центра анализа социальных программ и рисков ВШЭ Сергей Смирнов. На возможности потребителей давят продолжающееся пять лет снижение доходов, ускорение инфляции и повышение налогов.
Рост НДС с 18% до 20% равносилен изъятию из карманов 500 млрд рублей за год и сокращению реальных доходов еще на 1%, подсчитал Альфа-банк.
Все это усиливает вероятность стагнационного сценария, говорит Смирнов: «Приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок».
«На фоне ускорившейся инфляции рост реальных зарплат в январе должен был остановиться, а реальные доходы, скорее всего, продолжили снижение. Ослабление спроса не могло не сказаться на секторе розничных продаж», - рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
С учетом падения обрабатывающей промышленности и провала газового экспорта динамика ВВП и вовсе может стать отрицательной, предупреждает он.
http://www.lcmedia.com.ua/news/under/35343-rossiyu-zhdet-ekonomicheskiy-shtorm
а хто їх вкотре обрав і переобере в майбутньому ?
ДОЛБАНЫЙ КЛОУН!/ Народ Израиля знает кто морковный агент кремля-это сексуально озабоченная жирная свинья. /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. / Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ Морковка-главный ингридиент цимеса.
.......... 450 слуг українського народу сприймали добрі слова Туска на адресу української нації - ЯК НА СВОЮ АДРЕСУ ........після виступів слуг української нації бажання вимити руки,гидко .
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суцільна брехня та піар у виступах богоізбраних ..... все як з*їзд срср в мініатюрі