EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  4633  4
Материалы по теме:
Все про:Кипр (181) РПЦ (548) ПЦУ (245)

 Церковь Кипра осудила агрессию РПЦ в отношении ПЦУ и припомнила Москве игнорирование Всеправославного собора в 2016-м

Синод официальной Кипрской Церкви обсудил на своем заседании в Никосии 18 февраля вопрос признания автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по результатам заседания было принято заявление.

Так, Кипрская архиепископия полностью поддержала Украину в ее стремлении создать свою Поместную Церковь и признали, что государство имело полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии. В документе критикуется Россия и ее "агрессивное поведение" в отношении ПЦУ. Члены Синода отмечают, что у представителей РПЦ МП была возможность прибыть на Всеправославный собор и обозначить свою позицию открыто, договарившись о диалоге, но этого сделано не было, поэтому из-за своего игнорирования собора РПЦ МП лишила себя права вмешиваться в дела ПЦУ.

Смотреть также: После получения Томоса к ПЦУ присоединились 320 приходов, - Порошенко. ВИДЕО

В заявлении также отмечается, что хотя Поместная Церковь в Украине была призвана решить проблему церковного раскола в стране, но пока что сохраняется немало противоречий и напряженности в религиозной среде внутри Украины. Кипрская архиепископия предполагает, что, вероятно, Вселенский патриархат должен повлиять со своей стороны для скорейшего решения проблем, но если с течением временем проблема не будет решена, стоит собрать еще один Всеправославный собор.

В решении Синода прямо не говорится о признании автокефалии ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3112481
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кірюша молвіл, буцімто Константинополь вторгнувся на територію російської церкви, себто в Україну.
про що з такими можна розмовляти
 показать весь комментарий
 
 
Та й взагалі навіщо з ними розмовляти?
 показать весь комментарий
 
 
А что вы собственно хотите????.....
Фонд для одаренных детей "Талант и успех", главой попечительского совета которого является российский президент Владимир Путин, 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Как следует изданных базы СПАРК, ее выдал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Теперь осталось получить лицензию ...на кокс...аргентинский особо белый, и ...талант и успех обеспечен.
 показать весь комментарий
 
 
Гуня Московський - відлучив таки москалів від Світового Православія .
Московський сатанат перестав споминати Патріарха Варфоломія .
Планують викинути з молитви "Отче Наш" слова - "ізбави нас від лукавого".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦерковь Кипра осудила агрессию РПЦ в отношении ПЦУ и припомнила Москве игнорирование Всеправославного собора в 2016-м
 
 
 
 
 
 вверх