EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1283  9
Все про:иск (481) Бурбак (332) Народный фронт (1248) Newsone (17)

 Прокремлевский телеканал NewsOne подал два иска против Бурбака и НФ

Прокремлевский телеканал NewsOne подал против Максима Бурбака и "Народного фронта" два иска, в которых оспаривает то, что его назвали "кремлевским телеканалом".

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции НФ Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

"Прокремлевский телеканал NewsOne подал против меня два иска. В одном иске соответчиком является партия "Народный фронт". В остальном, кроме меня и нашей партии, телеканал судится еще и с "Блоком Петра Порошенко", председателем фракции БПП Артуром Герасимовым, а также к редактором-основателем "Украинской правды" Аленой Притулой", - написал Максим Бурбак.

"Пропагандистский телеканал NewsOne, который формально принадлежит приспешнику Медведчука Козаку, оспаривает в суде то, что его назвали "кремлевским пропагандистским телеканалом". Иными словами, телеканал "семьи" Медведчука требует опровергнуть правду. Логично. Кремлевские пропагандисты ежедневно отрицают факты, формируют в головах зрителей параллельную вымышленную реальность - четко по методичкам государства-агрессора", - отметил руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что именно из-за разжигания вражды и распространения тезисов кремлевской пропаганды Нацсовет по телерадиовещанию недавно оштрафовал NewsOne.

"Мы докажем в суде свою правоту. То, что NewsOne распространяет заготовки Кремля, является такой же правдой, как и то, что Крым и Донбасс оккупированы Россией. Медведчук является представителем Путина, а сам Путин совершает международные уголовные преступления. Мы не побоимся ни NewsOne, ни Медведчука, ни Путина", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Считаю, что мы задержались с ответственными государственными решениями по так называемым "СМИ" и "журналистам", которые на самом деле работают на врага и на поражение Украины. Необходимо ускорить принятие законопроектов о прозрачности и ответственности СМИ. Верховная Рада еще 4 октября 2018 приняла постановление №9157 о введении санкций против кремлевских пропагандистских "телепомоек". Здесь решение за Президентом и СНБО", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3112476
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А против названия "прокремлевский канал" он никаких претензий не имеет?
 показать весь комментарий
 
Всё кубло , кого не послали к Овощу , плюют ядом в Украину на этом канале .
 показать весь комментарий
 
 
Там не только "главари", но и все ведущие программ во главе с украинофобом Пиховшеком, все откровенные ватники и передачи их настроены не только против власти, но и державы Украина, а это две большие разницы.
 показать весь комментарий
 
Їх давно час закрити, а власників загратувати.
 показать весь комментарий
 
А заодно і Баригу з його холуйськими мальчіками та дєффачкамі.
 показать весь комментарий
 
 
слухай, а ти не родич оксани марченко ?
дуже ви схожі..
 показать весь комментарий
 
 
А заодно проверить журнашлюх с газетенки "Страна", которая брызжет ядом на все украинское. Их ублюдок-главред гужва сидит за бугром и оттуда дает указания прокремлевским шавкам. Я понимаю, что оппозиционная газета должна критиковать власть. Но при этом и показывать что то хорошее, что сделано в Украине. Да, есть коррупция, да есть кумовство. Но они не разу не опубликовали статью о том как наши воины мочат мокшанско-ватное быдло на Донбассе. Вместо того, чтобы рассказать как Украина представляет новейшие образцы оружия в Украине за рубежом, эти мрази рассказывают о путинских железяках. Ни разу не было статьи об открытии новых заводов и предприятий (пусть их немного, чуть больше двухсот), но это было. Прискорбно, но при попустительстве властей, вата рулит и ждет реванша.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокремлевский телеканал NewsOne подал два иска против Бурбака и НФ
 
 
 
 
 
 вверх