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 СБУ задержала Моринца (Белую Балаклаву) за подготовку по указанию из Москвы госпереворота в день выборов

Служба безопасности Украины 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как "Белая балаклава". Его подозревают в работе на российские спецслужбы и в попытке захват государственной власти.

Об этом на брифинге во вторник рассказал на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации "Белые балаклавы" готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины, сообщил он.

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"(Скрывающийся за пределами страны, но сохраняющих паспорт гражданина Украины. - Ред.) Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум 6 акций дестабилизации. Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов дестабилизации ситуации - проект так называемой "Белой балаклавы", члены которой, действуя по указанию из Москвы с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины", - заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, члены этой организации планировали захват административных зданий в регионах Украины, организацию массовых протестов и уличных беспорядков.

В.Кононенко сообщил, что по данным украинской спецслужбы, Россия разрабатывает и готовит ряд планов и схем по дестабилизации ситуации в Украине в 2019г путем использования протестного потенциала, имеющегося в украинском обществе.

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"Состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, которые в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные меры для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственному изменению власти", - сообщил он.

В результате обысков был задержан Евгений Моринец. При нем нашли готовый "коктейль Молотова", который подозреваемый якобы планировал использовать в ближайшее время для поджога в Киеве.

По словам представителя СБУ, он готовил массовые протесты после первого тура выборов под предлогом фальсификаций. В координации с Дульским Моринец должен был обеспечить захват административных зданий и кровопролитие.

"В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины", - заявил Кононенко. Активные действия должны были начаться 31 марта, сразу после закрытия избирательных участков.

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Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса - действия, направленные на захват государственной власти.

Напомним, в ноябре 2018 года "Белая балаклава" призывал к "третьему Майдану", но он оказался не многочисленным.

Источник: https://censor.net.ua/n3112475
 
   
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Шось не чутно "зради": гей, де заяви, шо це все вигадки в інтересах АП, шо "Ворог на Банковій"?
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он и бабченку, наверно, застрелил, а тот взял и воскрес назло врагам, на радость маме... СБУ задержала Моринца (Белую Балаклаву) за подготовку по указанию из Москвы госпереворота в день выборов - Цензор.НЕТ 4233
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У Моринці його, собаку... Там йому земляки Тараса пояснять, "Почім шевський дьоготь...". Боюсь, не виживе...
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Они тоже должны были из миномётов шмалять?)
Этим конторцам бы романы фентезийные писать - было бы больше пользы... или, по крайней мере, меньше бы вреда...)
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Что-то попахивает делом Бабченко. Совсем дата для переворота неудачная. Лишённая всякого смысла дело.
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Вперше про нього чую.
Що це за один ?
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больше на труселя белые смахивает)
а кто хотел прийти к власти в результате переворота? почему сбу молчит?
может Медведчук?)
или Зеленский?)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала Моринца (Белую Балаклаву) за подготовку по указанию из Москвы госпереворота в день выборов
 
 
 
 
 
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