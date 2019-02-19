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 Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

В январе 2018 - январе 2019 гг. олигархические медиа отказались от всякой критики Президента Петра Порошенко, предпочитая не замечать большинство проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр контент-анализа на своей странице в Facebook.

"Когда мы начинали это исследование, то прежде всего хотели показать, что можем себе позволить расследовать коммуникации любого кандидата. Включая Петра Порошенко. Но результаты превзошли наши ожидания. Если коротко, то олигархические медиа замалчивают "зрады", а наиболее агрессивно разгоняют их два издания: "Страна" и "24 канал". Правда, методы разгона у них совершенно разные", - говорится в сообщении.

Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование 01

Отмечается, что в левом верхнем углу диаграммы находятся наиболее лояльные к Порошенко медиа. Они игнорируют большинство "зрад", а те, которые не игнорируют - вспоминают только в позитивном ключе.

Правый нижний угол - противоположная ситуация. Здесь медиа, которые в прошлом году обратили внимание на все 10 исследованных "зрад", и отдали предпочтения критике, а не объяснениям Банковой.

Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook "телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от всякой критики Президента Порошенко и освещают его деятельность исключительно лояльно. Олигархи поддерживают Петра Алексеевича и не замечают никакой коррупции, ошибок и проблем".

"Вот они - результаты "деолигархизации", провозглашенной Президентом в 2015-м году. Судя по графику теперь видна и причина увольнения Зураба Аласании - УТ-1 посмело себе критику Президента. "Свобода слова" теперь у нас выглядит именно так - вот только сколько стоит такое молчание и из чьего кармана за это молчание платят?", - написал Бутусов.

Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование 03

С полным исследованием можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2GylL82

Источник: https://censor.net.ua/n3112473
 
   
 Топ комментарии
 
ВОТ! что и требовалось доказать
потрох кацапська зозуля!
порошенко не трогает медведчука
медведчук не трогает парашенко
.... фу таким быть
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Так это, Петя - головный ворох олигархов и кремля, ну почти Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от критики Порошенко, - исследование - Цензор.НЕТ 6051
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Ужас какой... На два месяца уменьшилось количество источников, из которых зубожилых кормят дерьм** зрадами... Эту новость нужно не чёрным выделять, а ядовито-жёлтым капсом с миганием...
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"..Считаться кем-то или кем-то быть?
Быть смелым или делать вид, что смел?
Ты жертвовал, творил, умел любить,
Или об этом лишь вещал умело..."
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Предательство это сейчас общеевропейский тренд, тот же Будапештский меморандум например. Или Д.Туск который помог ФСБ в уничтожении самолёта с правительством родной Польши, сразу же получил должность главы совета ЕС. Россия и ЕС - это Сцила и Харибда и задача Украины, укрепляя национальные позиции проскользнуть между ними.
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Ця інформація лише підтвердила, те, що я давно говорив. :Порошенко і Путін працюють в парі. Тому його так "лають" і "ненавидять" у Раскі Федераскі". Ну прямо "такой нєпріязн іспітівают- кушать не можуть". Але всі порохоботи кричать, що всі, хто проти іх любого Пятра Алікєєвіча - агунти Кремля. Злодій голосніше за всіх кричить- "держи злодія!"
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ты шото попутал Телеканали Фірташа, Ахметова, Медведчука, Пінчука, Димінського відмовилися від критики Порошенка, - дослідження - Цензор.НЕТ 8739 "Если победит не Порох, будет Майдан-3, это без вариантов"...а путин шо, уже не нападёт ? или сразу после майдана имени рошена ?
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Кому замало зради на Цензорі,можуть Шарія послухати,або будь-яке ЗМІ рф,які проблеми ?
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До речі,а пан редактор не думав,що "томос-тур","тарифний геноцид","Хто замовив...",та інші зрадняцькі фішки вже приїлися ? Може когось вже верне від "вбили-вкрали-напали",і треба додати трохи "побудували-перемогли-створили" ?
Чи працюємо за стандартами бібісі ?
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Вот и вскрылась ГЛАВНАЯ КОНСЕРВА...
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Кто бы сомневался,что прокацапские каналы своего мочить не будут
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ага, Цензор скучковался значит с Ху..лостаном? И как ты это определил? Верно по тому, что "патриотичный" канал "патриота" медведчука, по совместительству кума Ху..ла, не критикует порошенко? Ты обладаешь просто феерической "логикой", прям обзавидуешься.
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Вот Вы иронизируете.. А зря - Бутусов поднял очень важную проблему.
Действительно, как можно не обсирать действующего президента?
Хорошо, что есть убежденные бойцы, герои сруда, та же Страна.Юа, но их должно быть больше. Да, Скабеева и Киселев - хороший вклад, но у них кредит доверия испорчен.
Все должны включиться в эту борьбу, под общим лозунгом «Бей Пороха, спасай Россию!»,
и возглавить борьбу за спасение России от Пороха - могут как раз те, кто не сдался, кто в тяжелое время нашел в себе силы не бросить свой верный говномет.
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Где каналов больше - выше или ниже оси абсцисс?
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Не может такого быть ,шановный Петр Алексеевич ,ясно дал понять про остаточне прощавай и про геть вид Москвы.А Виктор Медведчук отказался от кумовства Путина и помогал выносить раненых на майдане ,поэтому он теперь тоже герой .
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не надо в одиночку воевать
зовите друзей, один пост ничего не изменит
Больше говна, товарищ! Больше выдумки,
а то последнее время как из-под палки выдумываете!
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Я не воюю , я просто за шановного Петра Алексеевича и его дорогих партнеров ,ведь при нем Украина наконец то зажила,по новому так сказать.
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Да, зажила. И Вы лично можете в этом убедиться, став богаче на 14500 грн:
(раньше так нельзя было заработать). Делаете следующее:
1. Придумываете качественный говновброс на Порошенко.
2. Постите его в указанном паблике.
3. Если он понравился приемной комиссии - получаете деньги. Все.
примечание: для получения денег нужно представить фото паспорта (три разворота первых страниц), фото паспорта с Вами (держать рядом с лицом, чтоб было видно, что паспорт Ваш),
и доказательства того, что Ваша придумка раньше не использовалась и что она - фейк.
Если у вас получится победить в конкурсе трижды (можно не подряд) - можете заключить постоянный контракт, на более мягких условиях отбора работ.
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Это где такие деньжища платят ,никогда не поверю .И вообще я ж не критикую,я восхваляю.
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Тут лички нету, такое в открытую не публикуют.
Будешь настойчивым - найдешь сам, найти можно.
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Ну вот опять ,я уже почти согласился Петра Олексеевича предать,ради денег грязных.А тут такой облом ,не берут на работу.
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Одни предатели и в их руках столько каналов, ну где ещё такое увидишь?
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Скоро и некоторых наших журно... не будут пускать в США и Европу как Киселева и Соловьева .
Про крутейшего журналиста "1+1", друга Гужвы и Шария Александра Дубинского написала
американская The Washington Times.

Ukraine media wars.

https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/30/ukraine-media-wars/?fbclid=IwAR29IOWiVDEsYSv6BY6Yc9c3m7PJrCiL1vHwHW8UuAvcYoPAH1UuMnXLVss




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Мало хто розуміє,що у нас як і в шишкостані ,інформаційний геноцид...
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в ВСУ появилось большое колличество хорошо подготовленных снайперов ..... так почему млядь **** шуфрич еще живой???
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Тому, що ,ми, живемо в Україні Пороха, а не зека...
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Примерно месяца два назад в одном из заведений Запорожья была "встреча" неких первых представителей названых особ (Фирташ, Ахметов и иже с ними)с представителями от БПП и губера ЗО. Меседж был такой . Все делаем для того , что бы победил ПОП. На вопрос одного из участников, мол как так то ? Ответ был что на верху уже все решили и он из всех кандидатов самый "оптимальный" для всех.
Не важно как голосуют, важно кто считать будет ...
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Да ни чего они не уничтожат. Бутусов тут заповедник фриков развел да и все...
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На цензорі завжди море лайна, навідь не знаю, звідки така увага.
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Телеканали Фірташа, Ахметова, Медведчука, Пінчука відмовилися від критики Порошенка, - дослідження - Цензор.НЕТ 4540ничоси!пять лет грязью обливали,а целых два месяца нет!нет,ну тут по-любому зрада!
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Ворон ворону, хоча ці "добродії" більше схожі на щурів.
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Начал смотреть 24 в ютюбе, после того как его начали критиковать порохоботы.
Одно удовольствие - мочат всех и за дело, постоянно высвечевают коррупцию, и что интересно много информации по тому как именно развалена судовая реформа.
Рекомендую.

Естественно не мочат Садового, так как его канал, но было б за что его бы мочили отовсюду от плюсов и пятого до интера.
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кажется при оценке этих каналов они смотрели только рекламу
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Пан Бутусов наверное не заметил, что критиканов и так выше крыши и решил вставить еще и свой пятак.
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Ну какие критиканы? У нас же хунта, подавление свободы слова и свободомыслия.
Бутусов - герой. Он поднял важную проблему - Больше говна, товарищи! Больше зрады!
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Бутусов грає на полі зіміна, грішина, міхо,гаді, сирожи, пуштуна, тіпа патріотичний опозіціонер...
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Вот так свобода слова и деолигархизация! Но даже при тотальном подкупе Порох проиграет и дворовому псу Тузику Телеканали Фірташа, Ахметова, Медведчука, Пінчука відмовилися від критики Порошенка, - дослідження - Цензор.НЕТ 5556
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Точно. И когда твой президент - Тузик пройдет инаугурацию,
то ты сможешь отсосать у Тузика. Сбудется твоя главная мечта жизни.
Лайфхак: ты и так уже можешь. Просто найди Тузика. Не благодари.
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Все наше телевидение
-филиал Раша тудей
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попутчики крёстного хода храма святого петра. хотя кто сомневался?
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Порошенко это стабильность. Кто знает что удумают новые вожди.
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Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко потому, что Фирташ, Ахметов, Медведчук, Пинчук и Порошенко из одной банды.
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А,ти, в цьому впевненний? Бутусов, з якої банди?
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Что и требовалось доказать!!! И у Порошенка нет критики в сторону Ахметова, бойка, лёвочкина, медведчука, керанеса и прочей нечести! У него есть критика только в сторону Юльки и Гриценка!
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НЕ молчание,а замалчевание,а стоит оно закрытием канала и чтобы вслед за Шустером не уйти.
НО "112" все равно реваншисткая помойка и его нужно прикрыть.
СНБО АУ!!!!
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Що це за центр? Хто його спонсорує? Чомусь немає Еспресо, теж, зради в якого, вистачає. Єдине з чим можу погодитись, що Прямий не обливає лайном Пороха, інше дуже сумнівне. Та й висновки, на мою думку, дуже зжаангажовані...
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Прямий куплений на гроші Газпрому . Це раз. Ведучий там Ганапольський , особистий дружбан Венедиктова , який є рупором Кремля зі своїм Ехом і також фінансується Газпромом. Це два . Ганапольського прислали сюди для того щоб підтримати Порошенка , натомість завдяки йому відкрити клон Ехо в Україні . Це три.
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Потому что даже эти дебилы поняли по примеру Ахметова, который лизал жопу )(уйлу, что сколько сцарю орды жопу не лижи, все равно он все отнимет. Тем более, они осознали, что Порошенка всеравно переизберут, потому что ему нет альтернативы
Ну а все эти придурки, старуха с косой и комнатная Бенина собачка Зе - просто бледные тени на фоне Порошенка.
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Кстати, Срана.UA - это сепарский, абсолютно враждебно настроенный к Украине гавноресурс. Часто тупо копирует новость с москальского гавноресурса и публикует у себя. Настолько явно прорроссийский, что вызывает удивление, почему он до сих пор не запрещен и не закрыт у нас в Украине.
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Брехня! Нормальный ресурс, не боится критиковать за ошибки власть. С удовольствием читаю. Лапши на уши, как провластные "лизуны", не вешают.
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От що значить загроза приходу до влади Коломойського! Це ж почнеться не тільки повернення арештованих активів, "Укрнафти", "Привата" і т.д., а і тотальний перерозподіл бізнесу. А методи Коломойського всі в свій час відчули. Рейдерство і віджим не оминуло навіть і іноземних інвесторів.
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А все потому, что рыжему ******** каждую ночь снится как он пасёт гусей на данбасе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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