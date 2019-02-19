 Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр контент-анализа на своей странице в Facebook.
"Когда мы начинали это исследование, то прежде всего хотели показать, что можем себе позволить расследовать коммуникации любого кандидата. Включая Петра Порошенко. Но результаты превзошли наши ожидания. Если коротко, то олигархические медиа замалчивают "зрады", а наиболее агрессивно разгоняют их два издания: "Страна" и "24 канал". Правда, методы разгона у них совершенно разные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в левом верхнем углу диаграммы находятся наиболее лояльные к Порошенко медиа. Они игнорируют большинство "зрад", а те, которые не игнорируют - вспоминают только в позитивном ключе.
Правый нижний угол - противоположная ситуация. Здесь медиа, которые в прошлом году обратили внимание на все 10 исследованных "зрад", и отдали предпочтения критике, а не объяснениям Банковой.
Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook "телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от всякой критики Президента Порошенко и освещают его деятельность исключительно лояльно. Олигархи поддерживают Петра Алексеевича и не замечают никакой коррупции, ошибок и проблем".
"Вот они - результаты "деолигархизации", провозглашенной Президентом в 2015-м году. Судя по графику теперь видна и причина увольнения Зураба Аласании - УТ-1 посмело себе критику Президента. "Свобода слова" теперь у нас выглядит именно так - вот только сколько стоит такое молчание и из чьего кармана за это молчание платят?", - написал Бутусов.
С полным исследованием можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2GylL82
дерьм**зрадами... Эту новость нужно не чёрным выделять, а ядовито-жёлтым капсом с миганием...
Быть смелым или делать вид, что смел?
Ты жертвовал, творил, умел любить,
Или об этом лишь вещал умело..."
Чи працюємо за стандартами бібісі ?
Действительно, как можно не обсирать действующего президента?
Хорошо, что есть убежденные бойцы, герои сруда, та же Страна.Юа, но их должно быть больше. Да, Скабеева и Киселев - хороший вклад, но у них кредит доверия испорчен.
Все должны включиться в эту борьбу, под общим лозунгом «Бей Пороха, спасай Россию!»,
и возглавить борьбу за спасение России от Пороха - могут как раз те, кто не сдался, кто в тяжелое время нашел в себе силы не бросить свой верный говномет.
зовите друзей, один пост ничего не изменит
Больше говна, товарищ! Больше выдумки,
а то последнее время как из-под палки выдумываете!
(раньше так нельзя было заработать). Делаете следующее:
1. Придумываете качественный говновброс на Порошенко.
2. Постите его в указанном паблике.
3. Если он понравился приемной комиссии - получаете деньги. Все.
примечание: для получения денег нужно представить фото паспорта (три разворота первых страниц), фото паспорта с Вами (держать рядом с лицом, чтоб было видно, что паспорт Ваш),
и доказательства того, что Ваша придумка раньше не использовалась и что она - фейк.
Если у вас получится победить в конкурсе трижды (можно не подряд) - можете заключить постоянный контракт, на более мягких условиях отбора работ.
Будешь настойчивым - найдешь сам, найти можно.
Про крутейшего
журналиста"1+1", друга Гужвы и Шария Александра Дубинского написала
американская The Washington Times.
Ukraine media wars.
https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/30/ukraine-media-wars/?fbclid=IwAR29IOWiVDEsYSv6BY6Yc9c3m7PJrCiL1vHwHW8UuAvcYoPAH1UuMnXLVss
Не важно как голосуют, важно кто считать будет ...
Одно удовольствие - мочат всех и за дело, постоянно высвечевают коррупцию, и что интересно много информации по тому как именно развалена судовая реформа.
Рекомендую.
Естественно не мочат Садового, так как его канал, но было б за что его бы мочили отовсюду от плюсов и пятого до интера.
Бутусов - герой. Он поднял важную проблему - Больше говна, товарищи! Больше зрады!
то ты сможешь отсосать у Тузика. Сбудется твоя главная мечта жизни.
Лайфхак: ты и так уже можешь. Просто найди Тузика. Не благодари.
-филиал Раша тудей
НО "112" все равно реваншисткая помойка и его нужно прикрыть.
СНБО АУ!!!!
Ну а все эти придурки, старуха с косой и комнатная Бенина собачка Зе - просто бледные тени на фоне Порошенка.