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 Россия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле. ИНФОГРАФИКА

Россия в феврале 2019 г. существенно увеличила продолжительность искусственного удерживания судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Андрей Клименко.

"Относительно кризиса в Азовском море - продолжительность искусственной задержки судов в Керченском проливе в первой половине февраля 2019 г. вновь начала расти. Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews сообщает, что в течение 1 - 18 февраля 2019 г. продолжительность искусственного удерживания судов, следующих в / из Мариуполя и Бердянска увеличилась по сравнению с январнм 2019 года следующим образом:

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- на входе в Азовское море - в среднем с 32,1 до 35,5 часов (+ 10,6%), диаграмма 1,
- на выходе из Азовского моря - в среднем - с 23,9 до 34,7 часов (+ 45,2%), диаграмма 2.

Долгих штормов, которые могли бы существенно повлиять на статистические показатели, в это время не было", - рассказал он.

Россия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле 01
Россия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле 02
Россия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле 03

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112470
 
 
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А шо ти такий щасливий, наче в тебе пляшка в дупi?
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ну, и сколько это безобразие будет продолжаться? надо срочно послать в крымскую кругосветку эскадру гюрз и кентавров, шоб агрессор запросил пощады
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Побеждать кучу говна ни у кого желания нет. Парашу надо ограждать, высоким и крепким забором.
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Как мне жалко Ахметова что не досчитается пару миллиардов.
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Вы идиот без комментариев!!! Шариков - ваш брат...
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Мінування акваторії єдиний варіант перешкоджати росії. Який новий президент знайде стратегію протистояти росії в Азовському морі?
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Тоже решение номер раз ,В трубу хорошо бы было залить бетона точках в 7-10 или фрау думает что сейчас украинцы ,грузины,чеченцы,сирийцы а в будущем прибалты,поляки будут лить кровь через бандита кремлевского а она сребреники считать будет.И таких решений из военторга десятки-***** пора хлебать свое дерьмо других аргументов оно не понимает
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Вопрос в том почему мы не наносим ущерб рашистской промышленности, атомной энергетике,......??????
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Вас это волновать ну вот никак не должно....
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И что тут нового:безнаказанность всегда только поощряла бандита и кремлевский недомерок не исключение.У нас в стране тоже самое:безнаказанность коррупции только поощряет-другие чинушки думают а чем мы хуже?Проблемы надо решать,а иначе нахер мне такие правители,которые надеются на что не понятно
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Мы слишком миролюбивые и наивные . Нас атакует раша , путло бесится , ЕС обеспокоенны и сопли жуют , их беспокоит "Nord Stream 2" . Великобритания озабочена "Brexit" , в США Трамп всех задолбал своим "Shutdown" .
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Слава идиотам, арестовавшим ржавое корыто "Норд"! Я сразу сказал, что это дебилизм, меня здесь заклеймили недалекие "патриоты"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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