 Россия усиливает блокаду Азовского моря и увеличивает ущерб украинской торговле. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Андрей Клименко.

"Относительно кризиса в Азовском море - продолжительность искусственной задержки судов в Керченском проливе в первой половине февраля 2019 г. вновь начала расти. Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews сообщает, что в течение 1 - 18 февраля 2019 г. продолжительность искусственного удерживания судов, следующих в / из Мариуполя и Бердянска увеличилась по сравнению с январнм 2019 года следующим образом:

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- на входе в Азовское море - в среднем с 32,1 до 35,5 часов (+ 10,6%), диаграмма 1,

- на выходе из Азовского моря - в среднем - с 23,9 до 34,7 часов (+ 45,2%), диаграмма 2.

Долгих штормов, которые могли бы существенно повлиять на статистические показатели, в это время не было", - рассказал он.







Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.