 Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый замглавы ГФС Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.
"Фактически, территория нашей страны используется как транзитная, но в то же время часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке", - подчеркивает он.
По его словам, обычно, членами организованных преступных группировок используются две основные схемы для незаконного перемещения крупных партий сигарет. Первая - поставка крупных партий якобы для украинских магазинов беспошлинной торговли (при этом их количество значительно превышает обычный трафик реализации сигарет такими магазинами). Вторая схема - ввоз нелегальных сигарет в Украину происходит документально в режиме "транзит" на адрес иностранных компаний, которые не ожидают этот груз или являются фиктивными.
"На самом деле в дальнейшем такие грузы пытаются незаконно переместить через западную границу в страны Европы мелкооптовыми партиями с сокрытием от таможенного контроля. В данном случае сигареты прибыли из ОАЭ. По документам, получатели в Украине не указывались, а груз следовал в Узбекистан, однако там свое отношение к получению сигарет отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу. Часть должна была остаться для продажи в Украине", - сообщает Белан.
Отмечается, что стоимость партии, которая уничтожается, составляет около 30 млн гривен, а по европейским ценам - более 200 000 000 грн. Ее задержала в декабре прошлого года налоговая милиция в одном из портов Одессы. Во время обыска, в соответствии с постановлением суда, было обнаружено и изъято более 2 миллионов пачек сигарет (три контейнера).
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В ходе досудебного расследования было получено заключение эксперта, согласно которому сигареты не соответствуют требованиям, установленным законодательством, и непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины, а в январе Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение об уничтожении указанных сигарет.
Белан сообщил, что уничтожение контрабандных сигарет происходит с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений ГФС Украины, Одесской таможни и казначейства, а также представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".
"Хочу в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнерами. Нашим британским коллегам с HMRC большая благодарность!" - написал первый замглавы ГФС.
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тут и человек скопытится сразу
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А то что вы "сжигаете", то как в рассказе - ну чо, журналист, пофоткал? - теперь садись на заднее сиденье и не подглядывай(мент тушит мешок марихуаны ногой, а остальные мешки разбирают его подчиненные по другим машинам)
Кому и куда мусорва лепит такие "доклады" то? Там просто будет всплеск покупок квартир - от Лондона и до Сран-***********. Плюс лондонские поля для гольфа.
Ну и Киве останется..... на лечение, которое он проигнорирует. В самом деле - че, Допа может "кайфовать" в ВР, а Ляшко не может что-ли? Или Колобок, или Турмакова - под каждого "депутата" найдется "слежка". Гадя, прости, что думал что ты их хочешь.... хм.., "взбодрить"...
Мы допустили недавно ошибку, ну то есть опечатку в комментарии на наиболее читаемом на планете ресурсе "Цензор".
Кто хочет получить катетер и кофе нахаляву, приходите завтра в офис у Кенигсбергского Дворца, Дюссельдорф, вам выдадут именные салфетки с извинениями: "извините что никто их не сжигал". Автограф еще будет, всего-то 60 евро: Ленинокарломарлосталино. Извините за беспокойство.
Бонус - конкурс - "Граммар-соци", автографы выдает Кива и Инкогнито Мальдивский.
зы, а Мышка велики малоимущим раздавал!))), цыгарки можно было на зону пустить ну или ногтей настрогать и сепарам продать)))
150.00$
это цена за ящик 500 пачек. уже в продажу поступили)))
Бе-е-е-еее-ееееее...
Они же некузявые абсолютно - в основном их спрашивают ("Надюха, мне эти, ну вот эти вот...") зубожілі алкаши и наркоманы.
Сжигать ...!!! Что за маразм? Взять и спалить 1000000 долларов! Украина богата, что ли?
Месяц нужно контрабанде потерпеть
некоторых спалят
процентов 90 по торговым точкам(СВОИМ).....
Зачем сжигать добро, могли бы конфискат отправить на фронт, порадовали бы людей сигаретами.
Дальше без слів .
літи
а чому не віддали ці цигарки безкоштовно українцям на фронт ??
если отдать солдатам, то они не купят в магазине и табачные монополисты не получат своих сверхприбылей.
Что тогда - зря сыну Луценко платят сотни тысяч под видом зарплаты?
А вы представляете себе, СКОЛЬКО И КАКИХ БУМАГ надо оформить, чтобы отправить их в ЗАКОННУЮ реализацию (если она в принципе возможна)?
ВЫ будете этим заниматься? А потом сядет кто?