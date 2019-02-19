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 Экономика, Происшествия
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Все про:контрабанда (1681) Одесса (5338) сигареты (585) Белан (101)

 Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Речь идет об уничтожении крупной партии (3 морских контейнера), изъятой из незаконного международного оборота в результате очередной совместной операции налоговой милиции ГФС и Государственной службы Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый замглавы ГФС Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что за последние два года - это уже третья совместная с иностранными партнерами операция по ликвидации каналов незаконного перемещения сигарет морем в Украину с целью последующей переправки в страны Европы.

"Фактически, территория нашей страны используется как транзитная, но в то же время часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке", - подчеркивает он.

По его словам, обычно, членами организованных преступных группировок используются две основные схемы для незаконного перемещения крупных партий сигарет. Первая - поставка крупных партий якобы для украинских магазинов беспошлинной торговли (при этом их количество значительно превышает обычный трафик реализации сигарет такими магазинами). Вторая схема - ввоз нелегальных сигарет в Украину происходит документально в режиме "транзит" на адрес иностранных компаний, которые не ожидают этот груз или являются фиктивными.

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"На самом деле в дальнейшем такие грузы пытаются незаконно переместить через западную границу в страны Европы мелкооптовыми партиями с сокрытием от таможенного контроля. В данном случае сигареты прибыли из ОАЭ. По документам, получатели в Украине не указывались, а груз следовал в Узбекистан, однако там свое отношение к получению сигарет отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу. Часть должна была остаться для продажи в Украине", - сообщает Белан.

Отмечается, что стоимость партии, которая уничтожается, составляет около 30 млн гривен, а по европейским ценам - более 200 000 000 грн. Ее задержала в декабре прошлого года налоговая милиция в одном из портов Одессы. Во время обыска, в соответствии с постановлением суда, было обнаружено и изъято более 2 миллионов пачек сигарет (три контейнера).

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В ходе досудебного расследования было получено заключение эксперта, согласно которому сигареты не соответствуют требованиям, установленным законодательством, и непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины, а в январе Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение об уничтожении указанных сигарет.

Белан сообщил, что уничтожение контрабандных сигарет происходит с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений ГФС Украины, Одесской таможни и казначейства, а также представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

"Хочу в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнерами. Нашим британским коллегам с HMRC большая благодарность!" - написал первый замглавы ГФС.

Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 01
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 02
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 03
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 04
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 05
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 06
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 07
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 08
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 09
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 10
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 11
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 12
Контрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 13

Источник: https://censor.net.ua/n3112469
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро и гусей давить будем?Лучше бы в армию отдали или дедушкам в дома престарелых,да вариантов много,нет спалить,запретить,наказать,совдепия!
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Правильно! А для ребят на передовой пусть волонтёры собирают ...
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Мне это напоминает одну соседнюю страну.Похоже есть у нас что-то общее.
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Скоро и гусей давить будем?Лучше бы в армию отдали или дедушкам в дома престарелых,да вариантов много,нет спалить,запретить,наказать,совдепия!
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Ты чё в ПФУ работаешь? один грамм никотина лошадь убивает
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Получается, что для того, чтобы получить каплю никотина (пусть капля = 1 грамм), нужно около тысячи сигарет (1 миллиграмм = 0.001 грамма), и употребить их нужно сразу.)

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тут и человек скопытится сразу
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Затриману в грудні партію контрабандних сигарет з ОАЕ більш ніж на мільйон доларів почали спалювати в Одесі, - перший заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 1488
В Мире от курения умирает 6 МЛН чел ежегодно, чтобы это остановить необходимо употреблять пептиды, которые очень мощно чистят организм и восстанавливают здоровье https://www.peptides-ua.com/
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А дивлюсь звідки по Одесі продають дешеві якісні цигарки по 25 грн за пачку. На смак ніби непогані, краще Мальборо. А це контрабанду розпродають по рукам!
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В домах престарелых практикуют давать психотропные таблетки,чтобы старики весёлыми выглядели и не кашляли,ну я такое слыхал
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Это глупости. Их там особо и не лечат.
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Конечно глупости, особенно учитывая стоимость этих таблеточек!
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Так, согласно заключению эксперта, сигареты непригодны к реализации ...
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Сколько денег потеряла коррупционная цепочка Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 2902 это начиная от простого налогового инспектора,работника департамента торговли райисполкома и кончая ого го Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 695
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Правильно! А для ребят на передовой пусть волонтёры собирают ...
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Це як Пуйцін чаве помідори,тільки це Петро пале цигарки))У Петруся навіть фантазії нема,бо дебілдер))
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Кацапський ХВотошоп. В Україні б написали: ***** в нашому під'їзді не буває... Затриману в грудні партію контрабандних сигарет з ОАЕ більш ніж на мільйон доларів почали спалювати в Одесі, - перший заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 2650
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на каком то форуме нашел картинку, довольно правдоподобная
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В Китае бы вас сожгли, а сигареты бы продали "по дешевке" для граждан.
А то что вы "сжигаете", то как в рассказе - ну чо, журналист, пофоткал? - теперь садись на заднее сиденье и не подглядывай(мент тушит мешок марихуаны ногой, а остальные мешки разбирают его подчиненные по другим машинам)
Кому и куда мусорва лепит такие "доклады" то? Там просто будет всплеск покупок квартир - от Лондона и до Сран-***********. Плюс лондонские поля для гольфа.
Ну и Киве останется..... на лечение, которое он проигнорирует. В самом деле - че, Допа может "кайфовать" в ВР, а Ляшко не может что-ли? Или Колобок, или Турмакова - под каждого "депутата" найдется "слежка". Гадя, прости, что думал что ты их хочешь.... хм.., "взбодрить"... Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 1154
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Уважаемый Сэр!
Мы допустили недавно ошибку, ну то есть опечатку в комментарии на наиболее читаемом на планете ресурсе "Цензор".
Кто хочет получить катетер и кофе нахаляву, приходите завтра в офис у Кенигсбергского Дворца, Дюссельдорф, вам выдадут именные салфетки с извинениями: "извините что никто их не сжигал". Автограф еще будет, всего-то 60 евро: Ленинокарломарлосталино. Извините за беспокойство.
Бонус - конкурс - "Граммар-соци", автографы выдает Кива и Инкогнито Мальдивский.
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Мне это напоминает одну соседнюю страну.Похоже есть у нас что-то общее.
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Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 4616Лучше бы в Ростов передали в обмен на Януковича
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Ириха? Луценко? Ты??? Сколько лет, скока зим!!!
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мы их курили-курили!, курили-курили!!!)))
зы, а Мышка велики малоимущим раздавал!))), цыгарки можно было на зону пустить ну или ногтей настрогать и сепарам продать)))
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сигареты видать элитные были, раз их с эмиратов гнали. такие конечно украинцам курить незя))MILANO FURIOUS RED (МИЛАНО КРАСНЫЕ)
150.00$
это цена за ящик 500 пачек. уже в продажу поступили)))
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8 грн. пачка? Я правильно понял, что это тот самый контрабандный безакциз, который продают на рынках и из-под полы в киосках?
Бе-е-е-еее-ееееее...
Они же некузявые абсолютно - в основном их спрашивают ("Надюха, мне эти, ну вот эти вот...") зубожілі алкаши и наркоманы.
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+100500. А остальная шобла с гпу следили, чтоб ни одна сига не пострадала!
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что значит отдать!!!Выбросила в пропасть!!!!
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Зачем сжигать??? Оприходовали бы, в пользу государства и отдали бы, в розничную сеть. Это же, дополнительный доход государству, без расходов, на их производство!
Сжигать ...!!! Что за маразм? Взять и спалить 1000000 долларов! Украина богата, что ли?
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Це ж не вазончики для квітів, а вживається людиною. Хто візьме на себе ризики вживання продукції невідомого походження? А от чи не можна було б його на перегній який чи шо пустити. Повітря псують, шкода.
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думал у нас умнее х..там пацанам на фронт не не можно было передать или продать по дешовке и за бабки что то полезное купить в армию
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Имитация бурной деятельности
Месяц нужно контрабанде потерпеть
некоторых спалят
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Игорь прав насчет опилок..еще есть вариант, сожгли на ХХХ. гривень (для прессы),а остальное
процентов 90 по торговым точкам(СВОИМ)..... Затриману в грудні партію контрабандних сигарет з ОАЕ більш ніж на мільйон доларів почали спалювати в Одесі, - перший заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 5130
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По своим коридорам в Европу! Арабов прошвыряли! Контрабандні цигарки на мільйон доларів спалюють в Одесі, - перший заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 4426
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ви вже як кацапи...а шо ніззя було в ато передать чи на крайняк в тюрьму...от уже ж дібіли...
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В нормальной стране, тем более в той, которой по утверждению премьер министра грозит ,,дефолт" эти сигареты ОБЛОЖИЛИ БЫ ЗАКОННЫМ НАЛОГОМ, ЗАКОННЫМ АКЦИЗОМ, И ПУСТИЛИ БЫ В ПРОДАЖУ. но то в нормальной стране. А не в петеномике где торговлю сигаретами называют ,,незаконной международной торговлей". ссср в Украине живёт. 😂😅😂
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Тоді весь навар пішов би державі, а кацапські бізнесмени, які курують тютюновий бізнес в Україні залишилися б без навару.
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Речь идет об уничтожении крупной партии (3 морских контейнера)

Зачем сжигать добро, могли бы конфискат отправить на фронт, порадовали бы людей сигаретами.
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тоді свої бариги б не заробили- так ***** пояснив кацапам.
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Уподобляються рашці. Зпалюють те , що можна використати . Це звичайно, не продукти. Але методи ті ж.
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як і причини, неможна залишати без заробітку своїх.
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Так так само в рашці кажуть. Підтримують національного виробника.Але коли це кажуть про рашку , то це погано, а у нас це добре.
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А хто ж у нас "національний виробник", звідки родом власники?
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Я думав що у ватанів в голові по?обано , та ні , і в Україні вже підхопили цю заразу .
Дальше без слів .
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нищать прямо по прикладу шефа ло
літи
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прямо по прикладу раісі .

а чому не віддали ці цигарки безкоштовно українцям на фронт ??
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А ЧТО СОЛДАТАМ В ООС НЕ ПОПОНЯТИЯМ ОТДАТЬ !!!???
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ума много?

если отдать солдатам, то они не купят в магазине и табачные монополисты не получат своих сверхприбылей.
Что тогда - зря сыну Луценко платят сотни тысяч под видом зарплаты?
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Ватанізм це невиліковно , відрижка совка коли списане і конфісковане підлягало знищенню . Нехай путєн давить бульдозером сири , ковбаси і помідори з сьомгою , але ж в нас війна на Сході , кинь їх у війська , Але ті хто приймав рішення певно не дебіли , скоріш за все спалять трохи , а решту в реалізацію. Наші владні грошезалежні соціопати не допустять палити гроші . Бджоли проти меду . Ага. Щас .
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Солдатам в армию отдать нельзя? Уроды!
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В реализацию, млять...
А вы представляете себе, СКОЛЬКО И КАКИХ БУМАГ надо оформить, чтобы отправить их в ЗАКОННУЮ реализацию (если она в принципе возможна)?
ВЫ будете этим заниматься? А потом сядет кто?
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Паскуди чогось елитни конфисковани авто ну переплавляють а цепляють укр бляхи и членовозять . Тож пид свою жопу.....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКонтрабандные сигареты на миллион долларов сжигают в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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