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 Суд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ МП в Запорожье без права залога, - СБУ

Им сообщено о подозрении по статье "терракт".

Суд арестовал троих подозреваемых в попытке поджоге храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья, сообщает управление Службы безопасности в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным ведомства, санкция в виде ареста применена сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

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Напомним, 16 февраля СБУ задержала двоих подозреваемых в попытке поджога храма УПЦ в честь святого апостола Иоанна Богослова в Днепровском районе Запорожья. Позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации поджога. По данным спецслужбы заказчиками преступления являются двое бывших жителей Запорожья, которые сейчас находятся на оккупированной территории Донбасса и которые действовали по заданию спецслужб России. 15 февраля в Кривом Роге кто-то поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88.

Источник: https://censor.net.ua/n3112464
 
   
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поджог московской секты больше чем на административку не тянет
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Будівля належить громаді, а не мпшникам.
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значит промосковской громаде нужно быть осторожней со спичками
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Бабульки не сильно в те вникають, є місця де поруч нема церкви ПЦУ, бабулькам їздити за 50 км?
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Если бы это не было ФСБшной провокацией. А так, пусть шьют терроризм.
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А может вообще их отпустить? Подумаешь, рашка всего то хочет по всей Украине руками местных маргиналов церкви начать жечь раз пока кровь пускать не получаеться.....
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Чудово, за двушку зелених сядуть років на 8, москальня, давай наступних.
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шо то больно милосердно к агентам кремля отнеслись, васька вчярась так красочно все реламировал...
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С этими шкурами максимально жесткое наказание должно быть что б потенциальные исполнители знали что их ждет так как Московия планирует много подобного в отношении церквей в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ МП в Запорожье без права залога, - СБУ
 
 
 
 
 
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