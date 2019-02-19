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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (3876) Горбатюк (325) преступления против Майдана (8)

 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк

Начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана", который проходит во вторник утром в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Горбатюк отметил, что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 - на руководящих должностях", - сказал он.

Начальник Управления спецрасследований напомнил, что в порядке специального - "заочного" - досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.

При этом Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.

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"Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию – ИФ)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи. – Ред.) ее не получали. (поддержку. – Ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию. В частности, Горбатюк отметил, что оперативные подразделения этих структур не содействовали следствию, за исключением расследования использования "титушек" на Майдане.

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По словам Горбатюка, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112461
 
 
 Топ комментарии
 
Расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов.

Вот и всё, что нужно знать о нынешней власти! Горбатюк, а ты не шатай будку, а то пудинг нападэ.
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а как же обещания супруга бляхи-мухи????
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Правильно! Где ж власть наберёт отморозков на случай нового майдана? Кто тогда атошников на колени поставит и гранаты подкинет? И мешок на голову накинуть, отправить куда подальше... За грязную работу только такие и возьмуться.
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Какой говнокомандующий - такие же дебильные у него и подчиненные!
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кумавья... бялхи-мухи.... зелёные-***.... жирные...
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Не просто работают , а работают по шведской системе😷
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Расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов.

Вот и всё, что нужно знать о нынешней власти! Горбатюк, а ты не шатай будку, а то пудинг нападэ.
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Правильно! Где ж власть наберёт отморозков на случай нового майдана? Кто тогда атошников на колени поставит и гранаты подкинет? И мешок на голову накинуть, отправить куда подальше... За грязную работу только такие и возьмуться.
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А хто всіх тримає? Сабаков..такі йому потрібні
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...расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов.

Русские своих не бросают 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1263
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ДаздраПецки, шотама в мєтодухє???
🤫
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витя бубен сварила бульен, пожарила десять конфет,
сеня бубен схавал бульен, конфеты продал валет 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3297
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Це тільки ті, яким повідомлено.
А ті, яким НЕ повідомлено?
А ті сєпари, яких набрано в поліцаї уже після 2014 року?
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готовятся к отражению нового майдана
преданные и бесбашенные востребовани при любий владi
як показали останнi 5 рокiв
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Ну а кто же петюню будет защищать ? Только отмороженные убийцы которых держат на поводке 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7612
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этого зрадофила горбатюка несколько раз видели в штабе бабы юли..
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Зеленский и Тимошенко, подпитывают российскую пропаганду словами - "Я знаю как остановить войну в Украине" В этой фразе, содержится Ложь, которая несет в себе ложную мысль, что именно президенту Украины выгодна война на Донбассе и именно президент Украины должен перестать защищать свою страну. Электорат, насквозь пропитанный кремлевской пропагандой, в эту ложь искренне верят, не понимая что конкретно таится в такой стратегии.

План Путина, это захват Украины целиком, но захват без шума и пыли, чтобы меньше привлекать внимание международного сообщества к такому преступлению Кремля. Порошенко и ВСУ не позволяют этого сделать тихо - Поэтому, Путин требует отстранить Порошенко и отвести ВСУ что позволит российской армии, тихо провести оккупацию всей Украины. Это и есть план Кремля и те кто кричат о том что знают как остановить войну, предлагают украинцам именно этот план "МИРА"

Наблюдая за лозунгами Тимошенко и Зеленского, отчетливо видно работу кремлевских политологов, которые работают с разумом тех украинцев, по разуму которых хорошенько проехалась российская пропаганда в течении прошедших лет. Еще есть сомнения в кремлевской принадлежности этих кандидатов?
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Зеленский и баба Жуля -- два противоположных лагеря !!! Ненужно смешивать всех в кучу 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1104
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Ось чому цей факт не використовують, як піар у виборчій агітації? Тому, що похвалитися у даному випадку нічим? То може варто просто виконувати обіцянки, дані на Майдані, а не тішити людей американськими санкціями проти кацапів. Тим більше, що ці санкції для кацапів виявилися не смертельними. Ось це я і маю на увазі, коли пишу, що піаритися на окремих здобутках владі не варто, бо при всіх проблемах такий піар викликає лише негатив. Варто, напевне, пояснити для виборців деякі незрозумілі речі. Може. люди зрозуміли б. Дивись, і підтримали б.
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Хотелось бы задать барыге и его шайке вопрос,где хоть один виновный в убийстве людей на Майдане,где хоть один приговор ? И после всего этого они ещё смеют идти на выборы в качестве кандидатов. А не пошли бы вы на хер...
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Вспоминайте как эти однотуровые били себя копытом в грудь на сцене Майдана с ором в микрофон незабудемнепростим ….. А по факту нужно было ту сцену к ипеням собачьим …...ть.
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такой власти как у овоща не было ни у одного из наших презов. А оно видишь как вышло.....Вечной власти не бывает...
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Вот меня всегда терзали мутные сомнения, со всех тех выстрелов по людям, ни один не был направлен в сторону сцены. Совпадение?
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Не шатайте сцену, то есть "будку".
Слава героям, но "расследование" преступлений мусоров закатилось в : "тихо, мы разрулим, но вы служите лучше, нате вам "косточку", танки и вертолеты".
Это реально страшно - за 5 лет прокуроришка тупо.... накапал выводов: все злые будут наказаны, а все добрые уже и не вспомнят об этом.
Ну и что тут сказать то? Не боятся ничего. В т. ч. и "новичка", потому что .... Гелетей олично охраняет. Настолько унизительно что и неудивительно.... высер Трудкаревой, или как там - что 50 лет идти до ВВП 430млрд. нынешней Польши. Которая за 50 лет обгонит нынешнюю Фазерляндию. т.е. будет где-то у них - около 2-3-4 млрд. евро ВВП..
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А сколько человек, виновных в убийстве ментов сейчас сидят Раде? Я думаю, что все это надо прекращать. На пределе эмоций схлестнулся народ, реализовавший свое право на восстание, и правоохранительные органы, которые были обязаны выполнять устав, приказы и возложенные государством на них функции. В большой крови виноваты только большие политики и... скорее всего Россия и США.
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Кровавые события в Прибалтике только сейчас расследовали, а прошло уже сколько лет?
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Это все, что вам нужно знать о барыжном правосудии и реформах. Беркут - последняя надежда барыг после первого тура.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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