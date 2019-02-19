 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана", который проходит во вторник утром в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Горбатюк отметил, что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.
"На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 - на руководящих должностях", - сказал он.
Начальник Управления спецрасследований напомнил, что в порядке специального - "заочного" - досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.
При этом Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.
"Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию – ИФ)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи. – Ред.) ее не получали. (поддержку. – Ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры.
В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию. В частности, Горбатюк отметил, что оперативные подразделения этих структур не содействовали следствию, за исключением расследования использования "титушек" на Майдане.
По словам Горбатюка, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.
Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.
Вот и всё, что нужно знать о нынешней власти! Горбатюк, а ты не шатай будку, а то пудинг нападэ.
Русские своих не бросают
🤫
сеня бубен схавал бульен, конфеты продал валет
А ті, яким НЕ повідомлено?
А ті сєпари, яких набрано в поліцаї уже після 2014 року?
преданные и бесбашенные востребовани при любий владi
як показали останнi 5 рокiв
План Путина, это захват Украины целиком, но захват без шума и пыли, чтобы меньше привлекать внимание международного сообщества к такому преступлению Кремля. Порошенко и ВСУ не позволяют этого сделать тихо - Поэтому, Путин требует отстранить Порошенко и отвести ВСУ что позволит российской армии, тихо провести оккупацию всей Украины. Это и есть план Кремля и те кто кричат о том что знают как остановить войну, предлагают украинцам именно этот план "МИРА"
Наблюдая за лозунгами Тимошенко и Зеленского, отчетливо видно работу кремлевских политологов, которые работают с разумом тех украинцев, по разуму которых хорошенько проехалась российская пропаганда в течении прошедших лет. Еще есть сомнения в кремлевской принадлежности этих кандидатов?
Слава героям, но "расследование" преступлений мусоров закатилось в : "тихо, мы разрулим, но вы служите лучше, нате вам "косточку", танки и вертолеты".
Это реально страшно - за 5 лет прокуроришка тупо.... накапал выводов: все злые будут наказаны, а все добрые уже и не вспомнят об этом.
Ну и что тут сказать то? Не боятся ничего. В т. ч. и "новичка", потому что .... Гелетей олично охраняет. Настолько унизительно что и неудивительно.... высер Трудкаревой, или как там - что 50 лет идти до ВВП 430млрд. нынешней Польши. Которая за 50 лет обгонит нынешнюю Фазерляндию. т.е. будет где-то у них - около 2-3-4 млрд. евро ВВП..