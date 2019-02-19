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 ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Луганщины: заглушили наемники РФ

Вблизи оккупированной Бердянки в Славяносербском районе Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. о оценкам наблюдателей, беспилотник разбился.

 Об этом говорится в отчете СММ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия был заглушен во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи населенного пункта Донецкий (неподконтрольного правительству, 49 км западнее Луганска), недалеко от линии соприкосновения", - говорится в отчете.

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По данным наблюдателей, в 13:38 на расстоянии около 600 метров юго-восточнее населенного пункта Бердянка (оккупированный наемниками РФ, 45 км западнее Луганска) беспилотник начал неконтролируемо вращаться вокруг своей оси и терять высоту.

"По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе", - отметили наблюдатели.

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"Наблюдатели запустили мини-беспилотник над Бердянкой, но установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия будет продолжать уточнять обстоятельства этого инцидента", - говорится в отчете.

Источник: https://censor.net.ua/n3112455
 
 
 Топ комментарии
 
Перед безпілотником ОБСЄ втратила зір, слух, почуття здорового глузду і совість.
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Появился видео как впопучленец дамбасса сбивает беспилотник ОБСЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=dv7Bej56le4
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ничё... ишо привезуть....
помощь Ураине от ЕС как-никак...
патужно в Брюселе сказалт...
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Так всё равно же ни хрена не видят. Зачем им те беспилотники?...
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они все равно ничего не видят. Так что ... с ним.
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Перед безпілотником ОБСЄ втратила зір, слух, почуття здорового глузду і совість.
 показать весь комментарий
 
 
Появился видео как впопучленец дамбасса сбивает беспилотник ОБСЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=dv7Bej56le4
 показать весь комментарий
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Луганщины: заглушили наемники РФ
 
 
 
 
 
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