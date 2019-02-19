 ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Луганщины: заглушили наемники РФ

Об этом говорится в отчете СММ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия был заглушен во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи населенного пункта Донецкий (неподконтрольного правительству, 49 км западнее Луганска), недалеко от линии соприкосновения", - говорится в отчете.
По данным наблюдателей, в 13:38 на расстоянии около 600 метров юго-восточнее населенного пункта Бердянка (оккупированный наемниками РФ, 45 км западнее Луганска) беспилотник начал неконтролируемо вращаться вокруг своей оси и терять высоту.
"По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе", - отметили наблюдатели.
"Наблюдатели запустили мини-беспилотник над Бердянкой, но установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия будет продолжать уточнять обстоятельства этого инцидента", - говорится в отчете.
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