 Холодницкий подал в суд заявление об отмене отвода прокурора по делу Мартыненко, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
"19 февраля 2019 г. в 09:00 ч. в Шевченковском районном суде города Киева состоится очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и других лиц в завладении средствами государственного предприятия "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и по факту завладения средствами ГП "ВостГОК"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким подано заявление в суд о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда от 27 сентября 2018 г. в указанном производстве, которым удовлетворено заявление защитника подсудимого адвоката Петра Бойко об отводе прокурора САП Андрея Перова с целью продолжения им поддерживать публичное обвинение в указанном уголовном производстве.
"Учитывая, что единственным мотивом отвода прокурора было решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которое признано противоправным и отменено постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 22 января 2019 года, вновь открывшиеся обстоятельства, а именно незаконность указанного решения и отсутствие оснований для отвода, существовавшие на момент принятия решения и на которых настаивали прокуроры на судебном заседании, нашли свое отражение в окончательном решении, которое обжалованию не подлежит", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".
Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.
Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.
20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.
22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.
НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.
В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.
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