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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (180) изменения (158) парламент (812)

 Ситуация в политике стала лучше со времени моего похода в Раду в 2007 году, - Вакарчук

Певец и музыкант Святослав Вакарчук считает, что ситуация в украинской политике изменилась в лучшую сторону и сейчас в Раде есть больше его единомышленников.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Вакарчук отметил, что в 2007 году к нему обратилась команда, которая формировала список партии "Наша Украина – Народная самооборона" – и он поверил, что может "что-то изменить в стране, используя это как инструментарий".

"После Оранжевой революции у меня было ощущение, что, возможно, это будет правильным путем, и я смогу так быстрее и эффективнее помочь своей стране", – отметил певец.

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"Я недооценил уровень, качество политической культуры в Украине на тот момент. Я был о ней лучшего мнения. Именно политическая культура Украины того времени изнутри оказалась ужасной", – признался он.

Вакарчук добавил: "Если вы спросите меня, стала ли она лучше с тех пор, – да, стала. Стала ли она существенно лучше – нет, но я вижу изменения".

"Когда я был в парламенте, я чувствовал, что людей с моими принципами, ценностями и моим видением того, как надо действовать, были единицы. Сегодня я думаю, что таких людей десятки", – сказал он.

"Сложно объяснить одним предложением, что именно было не так. Как принимались решения; как депутаты вели двойную жизнь; как те, кого считали героями оранжевого Майдана, вдруг начинали действовать совсем по другим принципам, чем те, которые они защищали", – пояснил Вакарчук.

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"Но самое главное – абсолютное отсутствие у большинства политиков видения на много лет вперед, чего мы хотим достичь. Большинство политиков думали в лучшем случае о следующих выборах, а в худшем – о проведении какого-то закона. То есть тактика доминировала над стратегией", – добавил он.

Музыкант признался, что тогда решил, что дальше быть в Верховной Раде для него "будет неэффективно".

"Но тот поход в парламент дал мне бесценный опыт, дал возможность увидеть изнутри, как работает система, как работает документооборот, как работает принятия решений. Какая разница между процедурным, юридическим, легальным и фактическим принятием решений... Если бы я не был в парламенте тогда, возможно, некоторые свои решения сегодня я бы принимал по-другому", – сказал Вакарчук.

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Он также не согласился, что не пошел в президенты теперь из-за страха конкуренции или проигрыша, и подтвердил, что сейчас объединяет вокруг себя людей для изменений.

"Моя цель – это изменения в стране, настоящие изменения... Я говорю о тех изменениях, которые можно потрогать руками, измерить цифрами, почувствовать на улице", – подчеркнул Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3112452
 
   
 Топ комментарии
 
заспокойтесь, це ж не про допкіна джуніора
Вакарчук адекватна людина.
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Хе-хе. 3% - это не вся страна. Ситуация в политике стала лучше с моего похода в Раду в 2007 году, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9937
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и тут кокс доехал
ты че в раде делал дурик? Ситуация в политике стала лучше с моего похода в Раду в 2007 году, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7948
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Це помилка у заголовку. Малося на увазі, що зараз політична ситуація краща, ніж тоді, коли Вакарчук пішов у депутати. Хоча я з цим не згідний.
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Його.Як з Ради здриснув,так потихеньку й пішло на лад.
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и тут кокс доехал
ты че в раде делал дурик? Ситуация в политике стала лучше с моего похода в Раду в 2007 году, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7948
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заспокойтесь, це ж не про допкіна джуніора
Вакарчук адекватна людина.
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Ну от якого президента заслуговують коментуючі?? Якщо то звичайно реальні люди а не тролі за похльобку. Хазяїна с кнутом в самий раз. Я просто деколи дивуюсь, що в нас серед такого болота ще знайшлось багато нормальних, щоб відстояти зміну курсу.
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як мінімум- не гаркавого ( могло б воно з поваги до оточуючих звернутись до логопеда замість політиканських тренінгів у США)
як максимум- чесного і вольового (з чим у вашого персонажа також значні проблеми)
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"Моя цель - это изменения в стране, настоящие изменения... Я говорю о тех изменениях, которые можно потрогать руками, измерить цифрами, почувствовать на улице", - подчеркнул Вакарчук.

потрогать руками у нас можно разве что только киевский торт в супермаркете (не доходя до кассы), цифрами в основном измеряется рост тарифов для населения два раза в год
... а на улице чуствуется весна, и надежда что барыгу все таки уконтропопят)
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Недаремно кажуть - який народ, такі і політики.
Більшості подавай ляшка з вилами, та щоб матюкнувся, обійняв і пожалів.
А потім махнув булавою і розігнав те кодло, яке заважає жити нещасному українцеві.
В общем, вистава з вилами це наше усьо.
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загальний рейтинг "ляшківщини" - юля, зеля, бойки і т. - приблизно такий і є.
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Нет. Тот кто за Ляшка, тот с большой вероятностью и за Зю и за Вону.
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пошел в раду, посидел, подремал, и ушел, типа прогулялся. отличный движ! взял автомат, полез в окоп, а тут бах-бах-бах... не, пора домой!
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такая тихая тихая агитация за Петю - а шо я таки с ним согласен))))
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Йулелюмпен трещит пуканами😂
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вакарчук, ты просто обязан поддержать ПОРОШЕНКО!!! иначе, вся страна будет считать тебя фуфлом кремлевским!
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та да
пора уже определиться кто есть ху
а не впрыгивать в лодку победителя после выборов
и бить себя в грудь кулаками какой он герой
как у нас принято после 2014
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ага - пусть еще раз вступит в говно.
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за себя, за себя нужно говорить. За всю страну тут расписывается....
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Верховная Рада,Прокуратура,Суды,Министерства -это не государственные органы,работающие на народ Украины.Это бандитские группировки по отжима и воровству денег у народа,проживающего на данной территории територии
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Клоуни и артисти ,музиканти ....у них свой мир - тонкая душа....че им делать в политике?...Там ХИЩНИКИ без капли совести и жалости.
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К сожалению Святослав ошиается. Политическая ситуация в оной стране не может сильно меняться за одно десятилетие. Те немногие из нормальных депутатов ВР ни как не могут влиять на ситуацию в стране. Может глосование по партийным спискам изменит ситуацию, так сами депутаты этого не хотят.
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Агггг, тогда, в газовый кризис, дезертировал позорно !!
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Так, не став красти разом з тими, що залишилися, - значить, дезертир.
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Важно солидно надувать щёки... и тебя будут считать "крупным политиком"...
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Так, возвращайся, Святослав!
Осенью ждем! Ситуація в політиці покращилася з часу мого походу в Раду у 2007 році, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8861
Или передумал уже?
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Не пригадую хто сказав але цікаву річ. Коли у владу йдуть спортсмени, артисти, музиканти та бізнесмени, ця країна поступово деградує. Тепер подивимось на Україну, як вона деградує після розпаду СРСР. Нас обганяє лише рашка.... Але я б на неї не рівнявся.
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Ну то что украинцы не заслужили президента как Вакар тут по комментам видно. По этому и выбираем между сортами д..рма. Таких только на конюшне пороть, и иногда давать зрелища, ну и самое главное - возможность своего гавнеца слить где-то в паблике. Дерьмоносцы - это хорошее определение такому плебсу.
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Что предложил такого твой Вакар, что бы мы все бросились за ним? Да он даже на Президента себя не подал - что делать предлагаешь? П.С. Твой Вакар уже был депутатом. Результат нулевой.
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Вакар чесный человек, не повязанный круговой порукой. Образованный. Рассудительный. Что от него хотеть еще можно? То что не пошел сейчас - правильно сделал. Не прошел бы - не заслужили мы пока на такого. Максимум на что заслужили - это на немного лучшего, чем Порошенко (надеюсь на это по крайней мере). Он же сказал, было пару нормальных на 450-головое стадо жлобов... Что можна сделать в такой ситуации? Иногда нужно избирать стратегию выхода (в ситуации когда ты один среди стада), чтоб подрости, окрепнуть, найти союзников и подождать пока из этого стада еволюционирует большее количество людей, с которыми уже это стадо можно начинать отбивать у феодала.
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Подрос, окреп і відмовився балотуватись. Ситуація в політиці покращилася з часу мого походу в Раду у 2007 році, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9022
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Собирает команду. Всему свое время. Для того, чтоб быть президентом у него нет поддержки. А вот обьеденить нормальных людей вокруг себя вполне по силам на данном этапе, имхо.
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Я думаю, что Вакарчука готовят на следующие выборы президента на случай, если лопнет мыльный пузырь проекта Зеленского (что может произойти очень быстро), а Тимошенко вновь выдвинет свою кандидатуру.
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не надо!... вот ЭТОГО, я уже не вынесу!... всему есть предел!...
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послі УХОДА
даного урода вона одразу стала кращою.
тепер черга за БПП& НФ
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Музыкант признался, что тогда решил, что дальше быть в Верховной Раде для него "будет неэффективно" Источник: https://censor.net.ua/n3112452

і з виборцями навіть не попрощався. а вони навіщось йому довіряли. міг би зібрати пресуху і сказати щось на кшталт "тікаю, бо гей. не поминайте взагалі"
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Ситуація покращилася з часу мого походу в Раду у 2007 році...у мене появилася Льоля!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация в политике стала лучше со времени моего похода в Раду в 2007 году, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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