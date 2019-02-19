 Гройсман: Альтернативой повышения цен на газ для населения был дефолт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", - рассказал Гройсман.
Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется.
"Эти средства будут поступать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.
Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности.
"Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - добавил Гройсман.
https://112.ua/politika/gpu-konfiskaciya-imushhestva-viktora-yanukovicha-nevozmozhna-481094.html
Воюет с момента создания. Одна из самых успешных стран в мире. В некоторых областях - лучшие.
То есть, государство(читай: чиновник) у нас всегда в приоритете. А на кой тогда мне нужно такое государство, для которого ты всегда лишь расходный материал в пользу олигархата?
===Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы. С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует. Они там стояли, группа Собко (командир 128 ОГПБр). Их там все видели, что они там стоят. И их ночью выводят, и утром туда заходит противник», - поделился командир артиллерийской разведки, 25-й отдельный мотопехотный батальон «Киевская Русь» с позывным «Зеленый».
Он добавил, что после бессмысленной попытки отбить Логвиново, потери двух танков и гибели людей Генеральный штаб решает, что следующая атака будет предпринята не на следующий день, а 12 февраля. То есть враг получил целых три дня на оборудование огневых точек и укрепление оборонных позиций в населенном пункте.
Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.===
1. Грося спасающий всех от слова дефолт.
2. Технический дефолт и отказ платить по внешним долгам, и вполне оправданные требования к европе/мвф понять и простить пострадавших от агрессии.
И что мы получили по итогу?
Сеня и грося спасли. ...
Курс вместо обещаных всеми 10, стал 30.
Ежегодно надо Выплачивать миллиарды по предыдущих кредитам папередников и злочинной влады,
Параллельно уже четыре года набираем новых .увязая в этом .
Цены на энергоносители взлетели до небес и оттуда смотрят на оставшиеся внизу зряплаты и пенсии.
Но зато газовые месторождения грося и кондитер стабильно раздают себе и своим, а укргаз добыча не менее стабильно продает наш с вами газ нам же, но по европейским ценам. Про Ахметовскую тепло и электрогенерации уже молчу.
Так вот я бы пожалуй выбрал дефолт пять лет назад. Меньше бы валюты вымывалось на долги .
От маємо інформацію від самого МВФ. коли і скільки кредитів в МВФ брала Україна і як їх погашала.
Ukraine: Transactions with the Fund
from May 01, 1984 to December 31, 2018
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=993&endDate=2099-12-31&finposition_flag=YES&fbclid=IwAR0-SSup5ecyPuJw4MsTNodRBPHN4PUBYYT3kUZ4vgludNFUrXcpEDky-QM