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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (354) Гройсман (4585) Тарифы на газ (115)

 Гройсман: Альтернативой повышения цен на газ для населения был дефолт

Правительство было вынуждено повысить цены на газ для украинцев, ведь альтернативой этого был дефолт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", - рассказал Гройсман.

Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется.

"Эти средства будут поступать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил новую норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков - 3,29 куб. м, - Гройсман

Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности.

"Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3112449
 
   
 Топ комментарии
 
То есть вариант не воровать даже не рассматривался.
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Зате Гройсману альтернативи немає - вважає сам Гройсман! Гройсман: Альтернативой повышения цен на газ для населения был дефолт - Цензор.НЕТ 3745
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Дефолт ? Правда ?
https://112.ua/politika/gpu-konfiskaciya-imushhestva-viktora-yanukovicha-nevozmozhna-481094.html
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Одни и теже на манеже ,объясняют глупым украинцам о необходимости потужных реформ .Ничего еще пару раз обещают газ поднять ,чтоб дефолта не было и Путин не напал.
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Порохоботы спрашивают: - А назови нам страну, которая в условиях войны экономику развивает, с коррупцией борется, реформы проводит и ещё успешно воюет? Порохоботам отвечаем: - Израиль.
Воюет с момента создания. Одна из самых успешных стран в мире. В некоторых областях - лучшие.
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Недавно порохожопые хвастались, что они накопили 20 млрд. резервов. Неужели в случае невозможности выплатить долг за счёт бюджета, нельзя воспользоваться этими средствами? А нужно именно сдирать в очередной раз шкуру с населения.
То есть, государство(читай: чиновник) у нас всегда в приоритете. А на кой тогда мне нужно такое государство, для которого ты всегда лишь расходный материал в пользу олигархата?
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Так тогда зачем стране премьер министр который довел страну до дефолта?
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Хм. Шо-то я не помню, чтобы от Роттердам++++ и Дюссельдорф+++++ что-то попало в бюджет. А вот Ахметову и Порошенко - таки да. А из бюджета, наоборот, забирают субсидии, чтобы через пенсионеров отдать сладкой парочке
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Вопрос не в том, хорошо дефолт или плохо. Наверняка в случае с Грецией дефолт это хорошо. Вопрос в том, почему наши реформаторы ничего не могут предлагать сами, только кивают на требования ЕС и МВФ. Почему нас должны учить заграничные дяди, что жить нужно по средствам, не воровоать и уважать часный бизнес, каким бы он ни был!?
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Порошенко сознательно устроил Дебальцевский котел
===Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы. С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует. Они там стояли, группа Собко (командир 128 ОГПБр). Их там все видели, что они там стоят. И их ночью выводят, и утром туда заходит противник», - поделился командир артиллерийской разведки, 25-й отдельный мотопехотный батальон «Киевская Русь» с позывным «Зеленый».
Он добавил, что после бессмысленной попытки отбить Логвиново, потери двух танков и гибели людей Генеральный штаб решает, что следующая атака будет предпринята не на следующий день, а 12 февраля. То есть враг получил целых три дня на оборудование огневых точек и укрепление оборонных позиций в населенном пункте.
Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.===
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Разве в 90-е в Украине был дефолт? Что нужно помнить, никак не пойму? Настоящая задница именно сейчас, а не в 90-е. Тогда население миллионами не сбегало за кордон и не вымирало, как после чумы.
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Грося - Почему нет признаков дефолта у корпорации Рошен, а у Украины-есть? Гройсман: Альтернативою підвищення цін на газ для населення був дефолт - Цензор.НЕТ 999
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А вот и думайте что лучше. У нас было два варианта.
1. Грося спасающий всех от слова дефолт.
2. Технический дефолт и отказ платить по внешним долгам, и вполне оправданные требования к европе/мвф понять и простить пострадавших от агрессии.

И что мы получили по итогу?
Сеня и грося спасли. ...
Курс вместо обещаных всеми 10, стал 30.
Ежегодно надо Выплачивать миллиарды по предыдущих кредитам папередников и злочинной влады,
Параллельно уже четыре года набираем новых .увязая в этом .
Цены на энергоносители взлетели до небес и оттуда смотрят на оставшиеся внизу зряплаты и пенсии.
Но зато газовые месторождения грося и кондитер стабильно раздают себе и своим, а укргаз добыча не менее стабильно продает наш с вами газ нам же, но по европейским ценам. Про Ахметовскую тепло и электрогенерации уже молчу.
Так вот я бы пожалуй выбрал дефолт пять лет назад. Меньше бы валюты вымывалось на долги .
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Ну ладно подняли и подняли , не кто его уже не опустит . Меня другой вопрос интересует , по чему те же США платят местным жителям за добычу углеводородов на их земле , а у нас эти бабки какого то хрена кому то одному в карман идут .Если даже людям жаба давит давать , то хоть в местах добычи , стройте дороги , школы , больницы , заводы , все равно на откатах украдут не слабо , но хоть и у людей что то будет.
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А газ, который добывается у нас в Украине, как бы тоже принадлежит украинцам по конституции, но мы платим по европейским ценам. Життя по-новому, це як життя по-старому, тільки по-новому
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Ну так и я про то же . Раз с нас хотят получать за отопление как на Западе , то и все остальное должно быть как там.
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Премьер доведший страну до такого выбора должен,как минимум сидеть в тюрьме.
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Олигахри за 5 лет разбагатели на миллиарды, а эта говорящая ж**а вешает лапшу типа другого варианта не было. Потому что украинцы это терпят, поэтому все постоянно повышают.
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Пецобидлота продовжує брехати, що біднесенький Барига з його вірним базарним джурою Гройсею врятували державу від дефолту, який майже влаштувала проклята "юлькавароффка", набравши боргів в МВФ. Вони, пецобидли, звичайно, знають, що не прем*єр, тим більше КОАЛІЦІЙНОГО уряду меншості в ВРУ, бере кошти в борг в МВФ, навіть не КМУ, а ДЕРЖАВА, саме тому боргові документи підписують ПРЕЗМДЕНТ, ГОЛОВА НБУ, ПРЕМ*ЄР ТА ЩЕ Й МІНІСТР ФІННСІВ.

От маємо інформацію від самого МВФ. коли і скільки кредитів в МВФ брала Україна і як їх погашала.

Ukraine: Transactions with the Fund
from May 01, 1984 to December 31, 2018
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=993&endDate=2099-12-31&finposition_flag=YES&fbclid=IwAR0-SSup5ecyPuJw4MsTNodRBPHN4PUBYYT3kUZ4vgludNFUrXcpEDky-QM
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Ту воровскую шайку, которая пришла к власти на крови Майдана, нужно менять.. И ,чем быстрее, тем лучше...За 5 лет у власти, эти уроды посадили экономику, на край европейской бедности...Да и самих расстрельщиков майдановцев, за те же 5 лет, обнаружить, как то не сподобились.. Гройсман: Альтернативою підвищення цін на газ для населення був дефолт - Цензор.НЕТ 9193 Гройсман: Альтернативою підвищення цін на газ для населення був дефолт - Цензор.НЕТ 4129
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Так! Походу гросю і всю брехливу і воровиту барижну шоблу почало вже реально "клініть". Значить вже виходить, що причина такої дикої ціни на газ - загроза дефолту, а не вимоги МВФ? І тепер, коли загроза дефолту вже в минулому - то... Невже можна знизити ціну на газ? Оце "краса гри"! Готуються бариги виправдовуватись, коли ЮВТ, ставши Президентом, першим указом знизить ціну на газ. А "вротвамдам+", а обезцінення гривні втричі? Це теж "порятунок" від дефолту? А чому ж тоді тільки зубожілий, обібраний до нитки Народ, бідує, а ви - жируєте? Щось ви забрехались вкрай, "шановні".
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