 Руководство США из-за акта агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами, - Порошенко

"В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (плененных украинских военных моряков. - Ред.) – встреч не будет", - сказал П.Порошенко на встрече с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН об освобождении украинских моряков из российского плена во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он заверил, что сегодня подпишет изменения в Конституцию Украины относительно членства страны в ЕС и НАТО, после чего планирует отбыть в Нью-Йорк на дебаты в Генассамблею ООН "О состоянии дел на оккупированных территориях", которые проводятся по настоянию Украины и при поддержке ее союзников.
П.Порошенко подчеркнул, что инициатива активистов об обращении к генсеку ООН, под которой подписались десятки человек – известных актеров, общественных и культурных деятелей, прославленных военных, - "вооружает украинского президента, украинских дипломатов для защиты позиции Украины".
По словам П.Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена. "Мы говорим об (украинских политзаключенных. - Ред.) Олеге Сенцове, Сущенко, Балухе, Кольченко, мы говорим о крымских татарах, которые подвергаются пыткам только за то, что они отказываются получать российские паспорта", - подчеркнул глава Украинского государства.
Президент отметил, что каждый на своем месте будет прикладывать максимум усилий, чтобы возвратить украинских граждан домой, "а во время дебатов – применить действия для возвращения украинского суверенитета, украинского флага на оккупированную территорию".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
вот бы Панамский офшор бы закрыли ишо....
Уже достаточно долгое время Германия, в исполнении Ангелы Меркель, демонстрирует позицию, которую очень трудно пояснить интересами страны (Германии), а тем более - ЕС. Причем, эта самая позиция становится странной в момент, когда дело касается РФ. Тут срабатывают какие-то механизмы, которые делают из рациональной и рубленой Германии, что-то аморфное и непонятное. Мало того, Берлин усиленно навязывает свою позицию партнерам по ЕС до такой степени, что Великобритания, заткнув нос - выходит оттуда насовсем
Что ещё гениального пришло тебе в голову?
жирують...
плохо жили - хватит...
Чапайглавнокомандующий впереди на белом коне?
Ещё в коников играешь, лишнехромосомный?
Кто-то тут писал о боекомплекте, в т.ч. дефицитные "ВОГ", находившемся на катерах. Не верю, реально чтобы столько нагрузить "стрелялок" и убегать из своих тер. вод, в нейтральные, там
отсо"вступить в рукопашный бой" и поломать планы Кремля атаковать ВСУ аккурат под звон курантов о встрече Тутмаса.....
Это совпадение такое что-ли?)
А если честно - смотрим на все "перемоги" сквозь отвратительную эпопею с БТР-4 для Ирака.....
Какой там хуНикакой дурак сюда стратегические инвестиции вводить не будет.
Такой позор был, ну прям как Овощ в Японию ездил, после чего "император" тамошний чуть не упал.... спиной на вакидзаси от позора.
Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития рф.
А почему не написали,шо мы гробы поставляем в рф с кацапами и тут нам равных нет?