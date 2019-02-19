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 Политика Украины
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 Руководство США из-за акта агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководство США из-за акта агрессии России против Украины в районе Керченского пролива и пленения украинских военных моряков отменило все встречи с представителями РФ вплоть до освобождения Москвой военнопленных украинцев.

"В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (плененных украинских военных моряков. - Ред.) – встреч не будет", - сказал П.Порошенко на встрече с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН об освобождении украинских моряков из российского плена во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он заверил, что сегодня подпишет изменения в Конституцию Украины относительно членства страны в ЕС и НАТО, после чего планирует отбыть в Нью-Йорк на дебаты в Генассамблею ООН "О состоянии дел на оккупированных территориях", которые проводятся по настоянию Украины и при поддержке ее союзников.

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П.Порошенко подчеркнул, что инициатива активистов об обращении к генсеку ООН, под которой подписались десятки человек – известных актеров, общественных и культурных деятелей, прославленных военных, - "вооружает украинского президента, украинских дипломатов для защиты позиции Украины".

По словам П.Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена. "Мы говорим об (украинских политзаключенных. - Ред.) Олеге Сенцове, Сущенко, Балухе, Кольченко, мы говорим о крымских татарах, которые подвергаются пыткам только за то, что они отказываются получать российские паспорта", - подчеркнул глава Украинского государства.

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Президент отметил, что каждый на своем месте будет прикладывать максимум усилий, чтобы возвратить украинских граждан домой, "а во время дебатов – применить действия для возвращения украинского суверенитета, украинского флага на оккупированную территорию".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112448
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо це допоможе визволити наших полонених.
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Точно, работа Порошенко это пиар!!!!!!!!!!!!!!!
Что ещё гениального пришло тебе в голову?
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Можливо це допоможе визволити наших полонених.
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патужно...
вот бы Панамский офшор бы закрыли ишо....
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Самое странное, эти тараканы выползают из своих нор и безбоязненно тявкают о своем. Сравниваю жопоблок и их приспешников сразу после майдана и сейчас. Обнаглели аж по самое некуда. А это при попустительстве (или выгоде) Порошенка! Керівництво США через акт агресії РФ у Керченській протоці скасувало всі зустрічі з росіянами, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4081
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Потому что этих, как Вы изволили выразиться, "силовых сук" назначал именно тот, против кого они, по Вашему, должны "**********"!
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Зато европпа делает комариные укусы. А продолжение СП-2 (по заверению Меркель в этом) навевает на мысль, что она собирается в будущем вообще слить путлеру Украину.
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https://defence-line.org/2019/02/nemeckaya-karta-chast-1/?fbclid=IwAR2ycN26Axi66zojgyDj2wM8GJCkPHKL_eRQzucR-oTNmHZOjRXH3BMibWk
Уже достаточно долгое время Германия, в исполнении Ангелы Меркель, демонстрирует позицию, которую очень трудно пояснить интересами страны (Германии), а тем более - ЕС. Причем, эта самая позиция становится странной в момент, когда дело касается РФ. Тут срабатывают какие-то механизмы, которые делают из рациональной и рубленой Германии, что-то аморфное и непонятное. Мало того, Берлин усиленно навязывает свою позицию партнерам по ЕС до такой степени, что Великобритания, заткнув нос - выходит оттуда насовсем
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німці досі не усвідомили ступінь корумпованості власних зверхників - усі компромайзери в них ще попереду
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не треба корупційності - достатньо в молодості вербонути перспективного активіста чи активістку та провести його (її) до найвищих посад в державі - це не потребує багато коштів, а ситуації в іншій державі добре береться під контроль.
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так отож, мова саме про "харашо закрєпльонний кантінгєнт"
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Це заслуга хлопців, чкі зараз у полоні. І пряма робота Президента, який повинен робити те, що входить у його обов'язки згідно Конституції. Робити на цьому піар недоречно. Це радше ********** виборців, ніж додає.
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Точно, работа Порошенко это пиар!!!!!!!!!!!!!!!
Что ещё гениального пришло тебе в голову?
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Відповідаю - робота Порошенко - це виконання обов'язків Президента. І робити з цієї роботи піар - недоречно, а при негативі у суспільстві - ще й шкідливо для самого Порошенка.
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А сообщение о его выполненной работе это - пиар?
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У даному випадку це передвиборний піар. І ви це знаєте не гірше за мене. Ця інформація повинна подаватися у вигляді звіту. Великого звіту. І про досягнення, і про невдачі, і про причини невдач. Цього немає.
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В данном случае это точно такое же сообщение о работе, как и месяц назад, год назад, два назад и если это сообщение попало во время предвыборной компании, то не надо делать детских выводов...
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А вот если бы ничего не делал, то была бы зрада. Все очень просто в оценке работы их президента.
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Ну да, ну да... США хоть что-то делают, пока главнокомандующий ВС Украины ездит по Мальдивам.
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а бляха-муха с ейным супругом-алкашиком на Сейшелы...
жирують...
плохо жили - хватит...
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А Чапай главнокомандующий впереди на белом коне?
Ещё в коников играешь, лишнехромосомный?
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Напишите, что он, вообще, туда жить переехал, а вместо него двойник или тройник присутствует на всех международных встречах.
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Отменили все встречи,обиделись мабуть,петя уходи и не приходи больше на работу.
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У даному випадку це справді піар. А насправді це має бути звіт.
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Руководство США из-за акта агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами, - Порошенко. А гидрант прекратил поставки рошенок, ввёл визовый режим, прекратил торговлю с окупантом, профукал три военных корабля, отдал в плен 28 моряков. Круто!
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через два месяца пиндосы не только с рашкой разгаваривать прекратят
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А, плотик, ну как же без плотика.
Кто-то тут писал о боекомплекте, в т.ч. дефицитные "ВОГ", находившемся на катерах. Не верю, реально чтобы столько нагрузить "стрелялок" и убегать из своих тер. вод, в нейтральные, там отсо "вступить в рукопашный бой" и поломать планы Кремля атаковать ВСУ аккурат под звон курантов о встрече Тутмаса.....
Это совпадение такое что-ли?)
А если честно - смотрим на все "перемоги" сквозь отвратительную эпопею с БТР-4 для Ирака..... Какой там ху Никакой дурак сюда стратегические инвестиции вводить не будет.
Такой позор был, ну прям как Овощ в Японию ездил, после чего "император" тамошний чуть не упал.... спиной на вакидзаси от позора. Керівництво США через акт агресії РФ у Керченській протоці скасувало всі зустрічі з росіянами, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9532
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Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного рф финансового ущерба в результате введения санкций из-за агрессии Кремля
Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития рф.
А почему не написали,шо мы гробы поставляем в рф с кацапами и тут нам равных нет?
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Россиянам насрать на ваши встречи.Почему до сих пор весь мир ищет в россиянах что то человечное, цивилизованное, поступки по совести, а не по понятиям, неужели пять лет агрессии ничему не учит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство США из-за акта агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами, - Порошенко
 
 
 
 
 
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