 Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства и Президент Европейского Совета прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших.
Прозвучали поминальные колокола.
Кроме того, Порошенко и Туск ознакомились с проектом "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной Сотни.
Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.
жаль что его там не замочили
гiперлуп на бориспiль?
Очередной предвыборный пиар!!!!
И пишет - о Майдане есть миллионы часов видео, сотни тыс. свидетелей, а эти... "слуги народа" расследуют 5 лет с заделом на следующее столетие.....
Это как с христиадством - чрезвычайно тяжело признаться: КАК ЖЕ УМЕЛО(они нас "имеют")
это же полный Луценко, ерш его жену(блюет) и его диплом юриста(удивляется)
Все буде Україна !!