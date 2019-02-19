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 Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко вместе с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной Сотни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства и Президент Европейского Совета прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших.

Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни 01
Фото: пресс-служба Президента

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Прозвучали поминальные колокола.

Кроме того, Порошенко и Туск ознакомились с проектом "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3112445
 
   
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слабовато что финансирование урезали?
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побрейся... Лена...
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Олигарх стал Президентом в первом туре - это настоящее почитание Героев Небесной Сотни.
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Конечно и через черный ход, мальдивская свинья по другому не может
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Туск подозревается в польше в связях с кремлем,его еще не арестовали?
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может лучше надо біло уже закончить расследование 5 лет прошло
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Туск сказал огромное спасибо за Украинских заробитчан! Все сделали правильно. На очереди дерибан земли Украины...
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шо вони там тянуть?
гiперлуп на бориспiль?
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Противно на душе!!! Скольких он убийц посадил???? Сколько лет уже прошло???
Очередной предвыборный пиар!!!!

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почитал вчера как блогер написал: у них было в части 5000 пушмяса в 80-х годах, начали пропадать бабы - жены, матери, приезжавшие к солдатам. После 5-той штуки, приехало 60 следачков и таки нашли.... маньяком оказался..... солдат.
И пишет - о Майдане есть миллионы часов видео, сотни тыс. свидетелей, а эти... "слуги народа" расследуют 5 лет с заделом на следующее столетие.....

Это как с христиадством - чрезвычайно тяжело признаться: КАК ЖЕ УМЕЛО(они нас "имеют")
это же полный Луценко, ерш его жену(блюет) и его диплом юриста(удивляется)
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скорбное выражение лица пети соответствует скорбному выражению лица его печени
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Ну і як це виглядає? Там не хрест, а розп'яття Ісуса Христа... Люди ви дебіли, це було 2000 років тому та ніякого відношення до Небесної Сотні не має.
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Человеку, предавшему людей отдавших жизнь за свободу и борьбу с коррупцией не стоило бы туда даже приближаться.
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Лицемерная мразь,кто ответил за убийства???!!!
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Никто. Все делалось в интересах нынешних барыг. Групка мусоров вовремя переметнулась на шоколадную сторону, сделала работу и теперь гуляет на свободе
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Думал как же урод придет на годовщину. Нашелся. Пришел утречком 19-го числа. Пока никого нет.
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Герої не вмирають - вони вічно житимуть в наших серцях і в серцях майбутніх поколінь !!
Все буде Україна !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО
 
 
 
 
 
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