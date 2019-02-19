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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Брюссель (532) реформы (3247) членство в ЕС (163)

 В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle

Совет Евросоюза на заседании в Брюсселе 18 февраля обсудил украинский вопрос, в частности в контексте реформ и выборов. Отмечалось, что поддержка Киева усиливается, однако в ЕС есть четкие ожидания от украинской власти.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно верим, что успешный процесс реформ, приносящий процветание, эффективное госуправление, верховенство права и крепкую демократию, - это лучший ответ Украины на усилия России по дестабилизации и на ее агрессию", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета заявила, что уверена в продолжении реформ после выборов, так как с 2014 года Украина сильно изменилась, и заявила, что ЕС не отдает никаких предпочтений тем, или иным кандидатам.

"Я верю, что тренд на реформы продолжится во время этого года выборов и, очевидно, после этого, потому что это соответствует требованиям граждан Украины... Какими бы ни были результаты выборов, мы продолжим сотрудничать с государственными органами, с людьми в стране", - подчеркнула она.

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Кроме этого, один из источников среди чиновничества ЕС пояснил изданию, выполнения каких именно реформ в Брюсселе ожидают от Киева текущем году.

В частности, должно быть завершено создание Высшего антикоррупционного суда - планируется, что в 2019 году он уже начнет выносить решения. Также в ЕС ожидают от Украины прогресса в реформировании энергетического сектора. В последнем вопросе источник отдельно выделил разделение "Нафтогаза", то есть создание независимого оператора газотранспортной системы, как это предусматривает право ЕС.

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При этом источник отметил, что Европейский союз отправил Украине "четкий сигнал поддержки" - однако в том случае, если украинская власть замедлит или остановит процесс реформ, поддержка станет "проблематичной.

Источник: https://censor.net.ua/n3112443
 
 
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Порошенко так старался затормозить создание антикоррупционного суда,а тут Брюссель еще надоедает,еще и эти предательские выборы,придуманные агентами кремля
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а восемь индивидуальных санкций против кацапских моряков которые захватили украинских моряков в Керчинской протоке???
это ого-го какая "поддержка Киева усиливается"
интересно а скока кацапов было на кацапских кора***х...
неужели всего восемь?????
***..... вот это действительно "поддержка Киева усиливается".....
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Страшные, невыносимые санкции... Жаль Кобзона больше нет. Еще разок въезд бы запретили.
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Мы уже пять лет ждём реформ! Многие не выдерживают и уезжают в реформированную Европу.
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а некоторые в Панаме "аэродромы" готовят...
пять лет уже.... и не ждут а "работають"....
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на винницким базаре?
так тож "торговые палатки".... папик гнойсмана в аренду сдаёть за бабло, а не меценатства ради...
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Несмотря на результаты выборов не получится.
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ЕС ждет от Украины ряда важных реформ и строит Nord Stream 2 . Мозги у них совсем плохие .
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камсамолка ГДР по кличке "фрау-фюрер Меркель", сказала газ-то всё равно кацапский... шо через Украину, шо по дну морскому.... во какая логика ***... типа "Гитлер сукин сын, конечно, но это наш сукин сын"...
путин сукинсын камсамолки из Карл-Марксштадта....
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Блин,в Кремле тоже планы строят,интересно что будет после 31 марта, наверное 1-е апреля В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 2198
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день смеха будет В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 1075.а поскольку зрада-это сплошное уныние,сей праздник не для них
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Оце мені теж набридло, що Брюссель реформ чекає. Тобто всі реформи ми повинні проводити в інтересах Брюсселя? А коли почнуться реформи в інтересах власного населення? Справжня реформа з жорсткою люстрацією суду, справжня реформа газового сектору зі зниженням ціни на газ до адекватного рівня українських зарплат і т.д. і т.п.
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може проще требовать повышения зарплат?чем снижать мировую цену на энергоносители...ну так,по логике.
може проще организоваться в профсоюзы и требовать от предпринимателей повышения оплаты труда?с забастовками...чем пикетировать кабмин или президента?не? У 2019 році Брюссель чекає від України низки важливих реформ, незважаючи на результати виборів, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 7782
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Це без різниці, насправді. Найкраще вимагати здорового глузду. Тобто зарплати насправді повинні відповідати рівню ціни на енергоносії. І тут є два шляхи - перший - піднімати зарплати, що було б непогано для всіх галузей, але олігархат на таке не піде. Другий - знижувати ціну на газ, розбавляючи ціну імпортного газу ціною газу власного видобутку. Це гірше, бо тут економіки мало, але все одно для людей було б полегшення.
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То есть, нам жопа? Независимо от "результатов выборов"???
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вате да...трудолюбивым укринцам новые рабочие места.
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Трудолюбивый украинец! А кто будет наполнять Пенсионный фонд, обеспечивая достойную, Европейскую пенсию нашим пенсионерам? Кто будет платить ЕСВ? Военный взнос? Рабочие места в Польше? Дебил...
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вам в паРаше всегда жопа, независимо от любых выборов.
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В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов...

Это предупреждение будущему президенту. Типо , никуда ты уже не денешься, процесс запущен, рыпнешьсь к путину , подумай сначала хорошо. Это больше касается ваны, не дай господь прорвется в президенты.
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самая главная ценность незалэжной украины - рехформатор петр, без него рехформы - это профанация в чмстом виде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle
 
 
 
 
 
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