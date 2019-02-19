 В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно верим, что успешный процесс реформ, приносящий процветание, эффективное госуправление, верховенство права и крепкую демократию, - это лучший ответ Украины на усилия России по дестабилизации и на ее агрессию", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета заявила, что уверена в продолжении реформ после выборов, так как с 2014 года Украина сильно изменилась, и заявила, что ЕС не отдает никаких предпочтений тем, или иным кандидатам.

"Я верю, что тренд на реформы продолжится во время этого года выборов и, очевидно, после этого, потому что это соответствует требованиям граждан Украины... Какими бы ни были результаты выборов, мы продолжим сотрудничать с государственными органами, с людьми в стране", - подчеркнула она.

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Кроме этого, один из источников среди чиновничества ЕС пояснил изданию, выполнения каких именно реформ в Брюсселе ожидают от Киева текущем году.

В частности, должно быть завершено создание Высшего антикоррупционного суда - планируется, что в 2019 году он уже начнет выносить решения. Также в ЕС ожидают от Украины прогресса в реформировании энергетического сектора. В последнем вопросе источник отдельно выделил разделение "Нафтогаза", то есть создание независимого оператора газотранспортной системы, как это предусматривает право ЕС.

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При этом источник отметил, что Европейский союз отправил Украине "четкий сигнал поддержки" - однако в том случае, если украинская власть замедлит или остановит процесс реформ, поддержка станет "проблематичной.