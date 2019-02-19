 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом президент Европейского Совета сказал во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии.

"Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально", - сказал он.

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"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую ​​репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета.

Напомним, Туск на встрече с Порошенко заявил, что в Украине должны продолжить воплощать реформ и усилия, направленные на построение демократии.