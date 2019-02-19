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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16367) репутация (15) Туск (444) реформы (3247)

 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока

Президент Европейского Совета Дональд Туск высоко оценил усилия Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом президент Европейского Совета сказал во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии.

"Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую ​​репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета.

Напомним, Туск на встрече с Порошенко заявил, что в Украине должны продолжить воплощать реформ и усилия, направленные на построение демократии.

Источник: https://censor.net.ua/n3112442
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо вам Петр Алексеевич, за украинских рабов которые поднимают нашу экономику)))
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За откровенный геноцид народа Украины, ведущий к освобождению территории страны от населения!
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Все правильно.Она уже давно работает на обогащение олигархов.
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за лес вагонами
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да, по вебке сам видел, сидит на кране на ж/д станции и грузит!
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Туск в Польше подозревают в связях с кремлем
Туск может попасть под суд в Польше
Им есть о чем поговорить с Порошенко
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то посмотрим на сколько правда
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Туск здорово пинал Петра за коррупцию и фактический (не на бумаге! ) срыв реформ. Это в заметке немного раньше.
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Он проходит по делам о помощи фсб в сокрытии причин гибели самолета Лёха Качинского
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2446883-tuska-segodna-doprosat-po-delu-smolenskoj-katastrofy.html
Ну там понятно срок за измену
И по финансовой пирамиде Амре Голд то же дело слушается. Сейчас пытается отсидеться в совете ЕС.
Тот ещё порошенко
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Всё очень плохо , буду голосовать за Петю . Других вариантов нам не предложили .
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твое право, но не говори про бес альтернативность, варианты есть.
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для многих они нормальные люди, но у вас бес альтернативность, не навязывайте своего кандидата
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Электорат Зели умиляет: голосуют против олигарха Порошенка.... за другого олигарха Коломойского)))) Но делают вид, чтоб хотят победить олигархов. А еще эта реклама сального Зели: "глядя на предвыборные ролики кандидатов, хочется повеситься, все обещают одно и то же". Сказал Зеля и пообещал все то же самое)))))))
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голосуй сразу Рабиновича,он от Порошенкео не далеко ушел,тоже украинский патриот
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Жуков , ты это, альтернативы и варианты тут обещал. Или просто так скиздел?
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Надо за интеллектуалов голосовать, я лично за социалиста К и в у!!!!
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Дыбил к дыбилу.
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Шановний, Ви невіглас, почитайте свій коментар. Така у Вас політична позиція - обзивати опонента, а конструктиву жодного. Ви за Петра, а я за Ківу!!!
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Я хоч і проти так званих реформ від порошенко, але потрібно ж і його трішки поважати, він я чув там якогось Томаса привіз)).
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Теперь социализм ? От коммунизма не до конца избавились .
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Коммунизм и социализм вещи немножко разные.
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Социализм в Швеции, коммунизм то вообще бред. А в сссрии был бюрократический феодализм.
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Тільки, будь ласка, не називайте Ківу интелігентом. Хто завгодно, але не інтелігент. І пам'ятайте, що соціаліст на пострадянському просторі - це той же комуніст, тільки в іншій проекції. Тобто, "ті ж яйця, тільки в профіль"(с).
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Вот и я о том же, Петя канеш вариант так себе... но другие то еще хуже))
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3радофилам и ватникам соль на рану.
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Оце мене і бісить. Пану президенту вартувало б подумати про свою високу репутацію в Україні. Або пропонувати свою кандидатуру на пост голови ПАСЕ, або Ради Європи, або іншої європейської структури.
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До речі, цей же Туск може поділитися досвідом, як програти вибори у рідній Польщі і завдяки високому авторитету у Європі очолити одну з Європейських структур. Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока - Цензор.НЕТ 6086
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За откровенный геноцид народа Украины, ведущий к освобождению территории страны от населения!
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При чем тут репутация, во власть уже должны идти ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, Я ГОЛОСУЮ ЗА КИВУ, это социалист, а в Европе уже давно социализм
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не знала, що Ківа вже в Нідерландах.
Щасти вам ...
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А чим Петро Олексійович від Ківи відлічається?
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Спасибо вам Петр Алексеевич, за украинских рабов которые поднимают нашу экономику)))
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а ты чего сидишь? дуй в мацкву, поднимай там экономику.
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назначить медведчука спикером верховной рады)
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Можно и в Брюссель, и в Испанию , и на хрен .Лишь бы подальше от Украины. Пусть в Антарктиде реХформы проводит да транши клянчит.
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мы патриотами Президентами не разбрасываемся...

у вас в ростове ваш любимый любитель шапок... овощевод... его и ешьте...
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Порох поссал на РАБссию что маршал Маннергейм на ССР в декабре 1939 года Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока - Цензор.НЕТ 5480 Внимательно изучив историю пламенных рюсских гоффноедов,можно найти даже паБЕДУ над Японией в Цусимском сражении Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока - Цензор.НЕТ 5480 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока - Цензор.НЕТ 5480 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока - Цензор.НЕТ 5480
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гидота.... какая репутация? предателя и вора? если это Европа в которую мы стремимся - то наверное там делать нечего
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Ну, как так получается? Чем выше у него репутация среди глав иностранных государств, тем неувернее и плачевнее чувствуют себя украинцы. Почему так?
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А може українцям подобається себе жаліти ?
Або занадто багато негативу виливається змі.
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пиз@ец! бензин как в ЕС, по городу не проедешь, пробки! водяра по 80 гр, сигареты по 40, колбаса по 300, пиво 30, в супермаркетах очереди, яблоки по 10 никто не покупает, все за цитрусовыми по 45 !!!!!!! плачевно аж пипец! через месяц начнутся шашлыки, за мясом нужно будет ехать в четверг, что бы досталось для субботы. с мозгами у вас плачевно и неуверенно!
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Так Киев - это далеко не вся Украина, или ты притыренный?
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Кстати, у нас тоже в супермаркетах очереди, сравнительно чисто и дорогие хорошие, ваще - Европа.
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Ойц...
Висока репутація ?
Це ж треба яка несподіванка.
Думаю, захід вже налагодив взаємини, знає чого очікувати, тому може багато чого передбачити. Їм зручно співрацювати з тим хто вже є, а нові це завжди нові.
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я лично устал от последствий реформ, может будем выбирать сами своими мозгами за кого хотим? А так спасибо Евросоюзу за работу у них, если не бесвиз, то пи..да по финансам была бы большинства населения Украины
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Зато репутация потроха у народа Украины уровня казнокрад.
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КацаПсины,ваш Полоний,Новичек и Радиоактивный пепел Димы Сикелева и косой рот Скабеевой оказались с Дыркой от Бублика...Быдло Тупое
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Это ж сколько они горилки выпили с Туском перед этим спитчем?😉😁
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Европейцы в глаза всем льстят, помню как и Кадафи през франции очко лизал, как и Путину в глаза ни слова плохого никто и не говорит, танцуют с ним на свадьбах, двуличные гандоны...
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Зал спецом не показывают, когда выступает гарант, на лицах все видно.
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цикаво скiлькi коштував петру олексийовичу цей кунiлiнгус?
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Туск и Квасневский сделали правильно все,обосрать РАБссию ДЕЛО Чести Туск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 1060 Вы плохо читаете Пушкина,Лермонтова и Достоевского...Туск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 1060 Туск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 1060
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Видать за чёколадки продался. Да поверил в святую ********** неправду, что атопутиннападэ гы гы гы.
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Вот у Воны авторитет там!У Зеленского!Да куда там Пороху!?Продались...
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Гоффноеды Мавзолейные,придумайте опять Варшавский Договор с Туском и ССр верните ПАСцкуды ВОНЮчие... Туск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 2053 БЫДЛо ***** ТУПОЕТуск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 2053
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Секретный разговор Пороха и Путлера..Минск...
Свидетель Франсуа Олланд..
Порох : ***** плешивый вали из Украины..
Плешивый : у меня ядерная бомба...
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После утренней поллитры решил поразить усех сваим "интелехтом"?
😁
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Рюсские ...вы не НАРОД,.вы ПАДАЛь была ЕСТЬ и БУДЕТЕ
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Якщо репутація президента в "столицях Європи " вища ніж в країні то такого президента треба негайно гнати...Тому що він якраз і працює лишень на "столиці Європи"...
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Да, так популярен не был ещё никто с президентов
Туск - Порошенку: Ви маєте, чим пишатися. Ваша репутація в усіх столицях Європи дуже висока - Цензор.НЕТ 4341
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С.Стеценко: Об'єктивно що ми маємо результатами діяльності Порошенка на посаді Президента.

Страшні часи можуть бути в нас ще попереду.

Об'єктивно що ми маємо результатами діяльності пана Порошенка на посаді Президента - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
1. Країну розкрадає. Подивіться на те, хто чим заволодів за час його президентства, хто значно збільшив статки і доходи під час московської агресії, і порівняйте з рівнем доходів більшості і з кількістю людей, які мусять їхати на заробітки навіть не до заможної Європи, що можна ще пояснити, але й до Московії. Мільйони їздять на заробітки до Московії.
2. Війну програв. Вже програв. І стратегічно, оперативно, і тактично. Військо попри деякі позитивні зміни неспроможне захистити країну і людей у разі широкомасштабного наступу ворога, вищий командний склад відверто не вірить у спроможність і можливість воювати проти Московії. Зараз ми перебуваємо у стані упослідженому, у стані програної війни, яка точиться вже як дуже локальний конфлікт. Програшем війни є і збільшення торгівлі з Московією під час окупації нею частини наших земель.
3. Принизив і спотворив патріотичні і моральні гасла гірше за Ющенка.
4. Через власну жадібність до грошей і влади сіє розбрат серед народу, таврує особисто і через порохолюбів більшість населення України, незадоволеного ним, як посіпакою Путіна.
Страшні часи можуть бути в нас ще попереду. Якщо чекатимемо і сподіватимемося на його ласку.

Святослав Стеценко
http://ua24ua.net/svyatoslav-stetsenko-ob-ektivno-shcho-mi-maemo-rezultatami-diyalnosti-pana-poroshenka-na-posadi-prezidenta/
🤭
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Петро і сам добре знає, яку "повагу і авторитет" він має у європейських політиків. Це він побачив в минулому році, коли на мюнхенській конференції робив доповідь порожньому залу
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так было и в 1933
Украинцы вымирали а Эуропа наживалась
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А у громадян України не має. Це наслідки потужних реформ
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Репутация потроха у народа Украины уровня плинтуса.
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А вот это тов.Туск уже лишнее ,зачем льстить соевому подонку,неужели Туск не в теме?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока
 
 
 
 
 
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