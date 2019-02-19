 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом президент Европейского Совета сказал во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.
Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии.
"Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально", - сказал он.
"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета.
Напомним, Туск на встрече с Порошенко заявил, что в Украине должны продолжить воплощать реформ и усилия, направленные на построение демократии.
Туск может попасть под суд в Польше
Им есть о чем поговорить с Порошенко
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2446883-tuska-segodna-doprosat-po-delu-smolenskoj-katastrofy.html
Ну там понятно срок за измену
И по финансовой пирамиде Амре Голд то же дело слушается. Сейчас пытается отсидеться в совете ЕС.
Тот ещё порошенко
Щасти вам ...
у вас в ростове ваш любимый любитель шапок... овощевод... его и ешьте...
Або занадто багато негативу виливається змі.
Висока репутація ?
Це ж треба яка несподіванка.
Думаю, захід вже налагодив взаємини, знає чого очікувати, тому може багато чого передбачити. Їм зручно співрацювати з тим хто вже є, а нові це завжди нові.
Свидетель Франсуа Олланд..
Порох : ***** плешивый вали из Украины..
Плешивый : у меня ядерная бомба...
😁
Страшні часи можуть бути в нас ще попереду.
Об'єктивно що ми маємо результатами діяльності пана Порошенка на посаді Президента - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
1. Країну розкрадає. Подивіться на те, хто чим заволодів за час його президентства, хто значно збільшив статки і доходи під час московської агресії, і порівняйте з рівнем доходів більшості і з кількістю людей, які мусять їхати на заробітки навіть не до заможної Європи, що можна ще пояснити, але й до Московії. Мільйони їздять на заробітки до Московії.
2. Війну програв. Вже програв. І стратегічно, оперативно, і тактично. Військо попри деякі позитивні зміни неспроможне захистити країну і людей у разі широкомасштабного наступу ворога, вищий командний склад відверто не вірить у спроможність і можливість воювати проти Московії. Зараз ми перебуваємо у стані упослідженому, у стані програної війни, яка точиться вже як дуже локальний конфлікт. Програшем війни є і збільшення торгівлі з Московією під час окупації нею частини наших земель.
3. Принизив і спотворив патріотичні і моральні гасла гірше за Ющенка.
4. Через власну жадібність до грошей і влади сіє розбрат серед народу, таврує особисто і через порохолюбів більшість населення України, незадоволеного ним, як посіпакою Путіна.
Страшні часи можуть бути в нас ще попереду. Якщо чекатимемо і сподіватимемося на його ласку.
Святослав Стеценко
http://ua24ua.net/svyatoslav-stetsenko-ob-ektivno-shcho-mi-maemo-rezultatami-diyalnosti-pana-poroshenka-na-posadi-prezidenta/
🤭
Украинцы вымирали а Эуропа наживалась