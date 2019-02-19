 16 штатов США подали иск против президента Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает New York Times.

Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник, 18 февраля, подала иск против президента из-за его планов использовать полномочия введения режима чрезвычайного положения.

Иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.