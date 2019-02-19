EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  718  5
Материалы по теме:
Все про:США (14668) чрезвычайное положение (117) Трамп (2178)

 16 штатов США подали иск против президента Трампа

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает New York Times.

Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник, 18 февраля, подала иск против президента из-за его планов использовать полномочия введения режима чрезвычайного положения.

Иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США проверит, имел ли Трамп право вводить чрезвычайное положение

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.

Источник: https://censor.net.ua/n3112438
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как там движется строительство стены на границе с рашей ?
 показать весь комментарий
 
 
кулявлобу просто не дали достроить злые люди которые пришли сейчас к власти
сказал если его выберут в президенты кацапы сами построят за месяц
.... и да, газ будет по 80 копеек
 показать весь комментарий
 
доиграется трамп Интересно поддержка путлера Трампом это влажные мечты рашистов или все таки они заодно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом16 штатов США подали иск против президента Трампа
 
 
 
 
 
 вверх