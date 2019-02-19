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 Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" на украинско-российской границе задержали двух украинцев, которые пытались вывезти камни янтаря в Россию. Мужчины ехали на автомобиле Volkswagen украинской регистрации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время прохождения контроля пограничники заметили нервозное поведение водителя. В дальнейшем пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личном досмотре водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 камня янтаря весом более 900 граммов. Общий вес обнаруженного скрытого от контроля "солнечного камня" составил более 1,8 кг", - говорится в сообщении.

Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 01

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Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его дальнейшей реализации. Сейчас камни янтаря изъяты для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.

Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 02

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Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3112436
 
 
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Хозяйка медной горы:
- Ну что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?
Натуженно:
-Н-не, выхо-одит.
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походу у кого то из них резинка на трусах не выдержала
а шо в воздухан лень было положить?
или вместо фильтра салона запыжевать?
на ту же защиту набросать и сказать если шо по дороге нахватали
ваще смотрю народ обленился при петре алексеиче
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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