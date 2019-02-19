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 Политика Украины
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 Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов, - Гройсман

Примерно четвертая часть украинского бюджета или 417 млрд грн будет потрачена на обслуживание государственного долга.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский бюджет - 1,3 трлн. Из них 417 млрд - четвертую часть - мы должны отдать тех долгов, которые не мы накапливали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель", - рассказал Гройсман.

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По его словам, в 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие сектора экономики, Правительство сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен.

"Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые мы имеем, которые накапливались годами. Мы выходим публично и говорим, что было, что мы сделали и планируем сделать. Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3112434
 
 
 Топ комментарии
 
Боргів наробили переважно Тимошенко і Азаров. На ці гроші нічого не було створено, що б допомогло потім ці борги повернути. Гроші були або проїдені, або тупо розкрадені. За п'ять років, після втрати 20% виробничих потужностей, в умовах війни уряд все ж знаходить можливість віддавати борги, які були створені не ним. А всяке лайно розповідає тут про щось, що нібито "вкрадене".
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борги повертаються, отже кошти були зароблені
і їх не пустили на загравання з населенням перед виборами.
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хто першим почав масово борги брати у МВФ?
Уряд Тимошенко.
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Чепуха, еще назанимаем.
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На самом деле, єто очень неплохой вариант в текущей ситуации. Смотря под какие % занимать. Посмотрите на динамику изменения внешнего долга и обїемов ЗВР, и если понимаете в цифрах, то они говорят о многом.
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у кого как...у тебя ,я смотрю повальная зрада и зубожиння
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1. пётралексеич подал декларацию в которой зарегистрировал прибыль в 2019г в размере 1,3 млрд.грн.
2. президент самой нищей европейской страны...
ничего личного - голых 2 факта
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пардон декларация в 2019, а прибыль естесно за 2018...
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ну и что ?
прибыль легальная ?
с нее уплачены налоги ?
это замечательно
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в "панамагейт" все замечательные налогоплательщики Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7253
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А шо там насчёт запрета государственным чиновникам И ПРЕЗИДЕНТУ В ЧАСТНОСТИ вести экономическую и прочую деятельность приносящую прибыль ?????? А также лоббирование чьих нибудь интересов с целью получения прибыли ?????? 😂😅😂
ШО УЖЕ ОТМЕНИЛИ ?????? 😂😅😂
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В 2019 году последний срок подачи декларации о доходах за 2018 год приходится на 1 мая.

какого числа порошенко подал декларацию?есть сцылочки?
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Я думаю, боты будут молчать.
Новость-то - позитивная. Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9775
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А ты когда нибудь слышал негативную новость от Гройсмана??????
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а когда ты последнюю позитивную новость о гройсмане читал в сми?
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будет как понимаю еще больше, воровать не развивать
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чего больше? возвращение долгов? А вы проверьте?
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борги повертаються, отже кошти були зароблені
і їх не пустили на загравання з населенням перед виборами.
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должны быть как минимум спокойными, что есть с чего возвращать, а не труп церковной мыши.
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Труп церковної миші Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4274 Мабуть це була миша РПЦ, бо у них снігу взимку не випросиш.
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Ну да, повышение пенсий аккурат с 1 марта то НЕЗАГРАВАННЯ З НАСЕЛЕННЯМ ?????😂😅😂
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ты пишешь как Булгаков, я аж не пронял четко суть твоей мысли
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Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Источник: https://censor.net.ua/n3112434

Наверное, не всех граждан. Даже громкая компания ремонта дорог, с огромными суммами провалилась, ушла вместе со снегом.
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вы так пишите, как будто провели анализ, не поделитесь ибо здесь было совсем другое и не провальное....
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У взяли аналізи Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4183 Йде один такий та бачить аваківського поліцейського, який вимагає у нього документ. Той показує довідку про аналізи. Мент читає : аналізо мочі і запитує його: так ти італієць?
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Обидно обслуживать кредиты с которых не успел украсть
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Для того, чтобы отдать, нам нужно сначала занять.
Без займа мы долги уже отдать не можем.
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Уже заранее готовятся отмазки на неизбежное "покращання" - мол долги отдавать надо, мы будем набирать их еще, а вы затяните паски.
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есть - олигархам и чинушам пояса затянуть
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Затягнуть, бо будуть харчуватися менш калорійними продуктами. А тобі нічого не дадуть. Оце і є дієвість вашої пропозиції.
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даже не собирался у этих жлобов что либо просить)
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Звичайно, бо треба їх законодавчо змусити платити прогресивний податок. Але твоя юля гобсеківна не буде брати такий податок з з кредитної установи свого чоловіка - "Гроші до зарплати"
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то ли дело Петя твой, я понял Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4817 обложил их прогрессивным налогом и самое главное заставил их платить, догнал и ещё раз заставил и сам тоже догнался и прогрессивно заплатил налоги в офшорах, но то такое
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Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8376
никто давадцатку не займет? Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9295
с первой пенсии отдам, честное слово гройсмана
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А зачем тогда администрация президента ,прокуратура закупают Мерседесы на миллионы долларов?
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Це вчорашню "Слабоду слова" Цензор жуватиме тиждень.
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тошно смотреть уже эту "Свободу"
вчера включил, и тут же выключил
из нормальных никто туда уже не ходит
наверное денех нет
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Якби податок на великі прибутки був прогресивним, то бюджет України був би іншим і більшу частку боргів можна було би виплатити.
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---- Слухайте ,так как жешь ви оставили дядю Моню в Адессе, он жешь савсем старенький, бальной, за ним нужон пригляд, а он савсем адин??!
--- Ой-вей ,не периживайте.Ми набрали на иво имя кучу кредитов. Типерь банкиры сдувают с ево пиль !!
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Янукович украл у государства более $100 млрд, - ГПУ 30.04.14 / Экономические потери Украины от агрессии России составили 100 млрд долларов. -Потери Украины на Донбассе. 24.03.2018/ Страна живёт в долг.Без него была бы карточная система.
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Это тебе швондеры рассказывают, чтоб ты верил, оставался дыбилом и не вякал.
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Это тебе швондеры рассказывают, чтоб ты верил, оставался дыбилом и не вякал./Какой вопрос -такой ответ.Сам дурак.
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Так ты мне ещё расскажи, что бесплатной медицины не бывает, что тарифы у нас рыночные... объясни мне эту мантру олигархов. Заодно объясни почему в своё время ахметка купил целое Облэнерга крыма в 12 раз (ДВЕНАДЦАТЬ!!!) дешевле чем он купил квартиру в Лондоне?
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занимают гройсманы у гройсманов, а отдают гройсманам украинцы.
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Вот как так получается - берут в долг 1-3% от ВВП, а отдают четверть 25%? Кто мне объяснит этот разводняк?
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Т.е. не понимаете разницы между ВВП и годовым бюджетом?
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Ну, попробую я. берут в долг 1 - 3 % ВВП, а отдают 25% бюджета.
Разницу между ВВП и бюджетом надо объяснять?
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Боргів наробили переважно Тимошенко і Азаров. На ці гроші нічого не було створено, що б допомогло потім ці борги повернути. Гроші були або проїдені, або тупо розкрадені. За п'ять років, після втрати 20% виробничих потужностей, в умовах війни уряд все ж знаходить можливість віддавати борги, які були створені не ним. А всяке лайно розповідає тут про щось, що нібито "вкрадене".
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Да ты что, за последние годы набрали больше 20 млрд, назови что было создано на них, а долги отдаёт население.
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Оля ,если есть тут лайно так это ты.Это сто процентов. Любительница шоколада .
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Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов, - остальные три четверти мы успешно "освоим" Гройсман
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долгов набрала баба юля, а отдавать приходится ПОРОШЕНКО!уверена, он вернет ее в тюрягу, во время второй своей каденции
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хто першим почав масово борги брати у МВФ?
Уряд Тимошенко.
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ПроФФесор понабирав борги на Євро 2012, а уряд жульки після помаранчевої революції 2005.
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эй трусняки = я ничего не должен - пусть отдает тот кто брал
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Мне не нравится отдавать долги , которые я лично не накапливал .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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