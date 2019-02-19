 Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов, - Гройсман

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинский бюджет - 1,3 трлн. Из них 417 млрд - четвертую часть - мы должны отдать тех долгов, которые не мы накапливали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель", - рассказал Гройсман.
По его словам, в 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие сектора экономики, Правительство сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен.
"Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые мы имеем, которые накапливались годами. Мы выходим публично и говорим, что было, что мы сделали и планируем сделать. Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными", - добавил Гройсман.
Все зашибись!
2. президент самой нищей европейской страны...
ничего личного - голых 2 факта
прибыль легальная ?
с нее уплачены налоги ?
это замечательно
ШО УЖЕ ОТМЕНИЛИ ?????? 😂😅😂
какого числа порошенко подал декларацию?есть сцылочки?
Новость-то - позитивная.
і їх не пустили на загравання з населенням перед виборами.
Ой, сидоре, сидоре...
Наверное, не всех граждан. Даже громкая компания ремонта дорог, с огромными суммами провалилась, ушла вместе со снегом.
Без займа мы долги уже отдать не можем.
никто давадцатку не займет?
с первой пенсии отдам, честное слово гройсмана
вчера включил, и тут же выключил
из нормальных никто туда уже не ходит
наверное денех нет
--- Ой-вей ,не периживайте.Ми набрали на иво имя кучу кредитов. Типерь банкиры сдувают с ево пиль !!
Разницу между ВВП и бюджетом надо объяснять?
Уряд Тимошенко.