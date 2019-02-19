 775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ.

В ведомстве РФ подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего девять ограничений.





Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).

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В топ-10 стран, которые ввели ограничительные меры против России, также вошли Индия, Беларусь, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров продлил действие эмбарго на российские товары, введенное в 2016 году.