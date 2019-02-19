EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Экономика, За рубежом
  5000  85
Материалы по теме:
Все про:Россия (72057) санкции (7266) США (14668) Евросоюз (12303)

 775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет 6,3 миллиарда долларов ежегодно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ.

В ведомстве РФ подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего девять ограничений.

775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ 01
775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ 02

Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

В топ-10 стран, которые ввели ограничительные меры против России, также вошли Индия, Беларусь, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров продлил действие эмбарго на российские товары, введенное в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3112430
 
   
 Топ комментарии
 
Больше всего обосРашке нанесли ущерб, населяющий её агрессивные и очень тупые жЫвотные с диагнозом рюзьгие.
 показать весь комментарий
 
Самый большой урон Уродам РАБссии Мавзолеяной с 1 января 1909 года нанес Степан Андреевич Бандера,не убил ни одного рюсскага Мудака за 50 лет,и никогда не носил с собой оружия,но Падаль Кремлевская помнит Андреевича до сих ПОР 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 7759 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 7759
 показать весь комментарий
 
Еще 5 лет президентства Пороха и вся рашка поместится в границах мацковской губернии
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Больше всего обосРашке нанесли ущерб, населяющий её агрессивные и очень тупые жЫвотные с диагнозом рюзьгие.
 показать весь комментарий
 
 
Еще 5 лет президентства Пороха и вся рашка поместится в границах мацковской губернии
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет это не произойдет , в лучшем случае 15-20 лет.
 показать весь комментарий
 
 
то може ПО відправимо кандидатом в президенти Московії, щоб на місці внього вийшло ще швидше?
 показать весь комментарий
 
Нужно на все чуть ли не правительственной программой завозить более дешевые аналоги всего откуда-угодно. Тогда сработает.
 показать весь комментарий
 
тут в статье хоть графики с цифрами есть... а шо есть у тебя,кроме методички? 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 7086
 показать весь комментарий
 
 
По статистицi так. Але в цей зріст входять використаня виробів,поставлених,але не встановлених,та докапіталізація росбанків в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и ладненько. Еще бы сев поток заморозить... Пусть эти сволочи еще куданить рыпнутся.
 показать весь комментарий
 
 
во...а чо теперь будут причитать те,кто волал "торговлянакрови"?
 показать весь комментарий
 
 
У Рашки же профицит бюджета как писали. Там суммы такие что санкций надо в 20 раз больше дабы столько же потеряли.
Че тут радоваться то? Это как у нас "возвращают коррупционные деньги" - что-то пару тысяч вернули, из запланированных миллиардов. Че тут "волать" то? Тут смеяться надо.
 показать весь комментарий
 
 
Когда есть профицит - нет инфляции. На РФ нет инфляции?!!
 показать весь комментарий
 
 
А их разве поймешь умом? Врут и воруют©
Или быдло не стерпит? Вон, валежник позволили собирать - все и рады
 показать весь комментарий
 
 
Четвертое место Беларуси по числу ограничительных мер вносит недоверие графикам, сеет зраду и нивелирует Петины перамоги.
Вы не находите?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что вас смущает?
 показать весь комментарий
 
 
какие ограничительные меры ввела Беларусь ?
 показать весь комментарий
 
 
Смущает путаница - большинство воспринимает графики как санкции за нарушения прав человека, агрессивные действия РФ в отношении других стран и народов.
И вдруг Беларусь - член ОДКБ, разных таежных союзов.
И если начнут гуглить, когда же она успела присоединиться - окажется, что 4 место это совсем не санкции в отношении путинизма.
 показать весь комментарий
 
Все правильно. Просто у нас больше дел, меньше похвальбы.
 показать весь комментарий
 
неа...как ***** крутит лукашу руки,так и лукаш ему 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 8769.ну,не ***** ,расеюшке.
 показать весь комментарий
 
ага...по даннім госстата раиськи 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 6848ті ничего про смену руководства сей организации не сліхал?и об улучшении общего положения раиськи в связи с єтим?...почитай в тірнете.
ну а озвучено все мостовой,во благо толяна
 показать весь комментарий
 
 
китай шота задних пасэ...хотя как посчитать.если оценить ущерб от вырубленной и вывезенной тайги-то это вполне себе нехило
 показать весь комментарий
 
 
Самый большой урон Уродам РАБссии Мавзолеяной с 1 января 1909 года нанес Степан Андреевич Бандера,не убил ни одного рюсскага Мудака за 50 лет,и никогда не носил с собой оружия,но Падаль Кремлевская помнит Андреевича до сих ПОР 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 7759 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 7759
 показать весь комментарий
 
 
Если Меркель пролоббирует СП2 то наверняка будет:
775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 8935
 показать весь комментарий
 
 
здесь Фрау как то странно перевели, как то неуверенно и по-детски.
 показать весь комментарий
 
 
а де посилання на офіційне джерело? чи це засекречена інфа яку здобули потужним миролюбним нападом?
 показать весь комментарий
 
Тебе ссылка на сРу подойдёт или теперь и тут ты начнёшь говорить, что укроСМИ врут, а эту грязь на сРу собирают противники луноликого *****?

Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/02/2019/5c6b27df9a794733f0ed6577
 показать весь комментарий
 
 
Шо то лаптеногих на ветке маловато, не их тема.... 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 4827
 показать весь комментарий
 
 
А это

Никанор Босой

а де посилання на офіційне джерело? чи це засекречена інфа яку здобули потужним миролюбним нападом?
19.02.2019 09:06 Ответить Мне нравится

не - #вывсёврёте?
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия мне не нужна,но дело принципа,если у меня останется хотя бы один солдат,я нападу на РАБссию...
Наполеон Бонапартис.1805 год 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 9965 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 9965
 показать весь комментарий
 
 
Крысы Мавзолейные.расскажите как вы побеждали Наполеона,маршала Маннергейма,Гитлера и Императора Японии Хирохито в 1945 году..
 показать весь комментарий
 
 
Участник войны с Наполеоном вспоминает... 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 2453
 показать весь комментарий
 
Задавать вопросы крысам - это практически диагноз
 показать весь комментарий
 
 
Гффноеды Кремля сдохли 21 августа 1991 года без бонб Гитлера Муссоллини Рузвельта,Черчилля и генерала всея Испании Франко....... Стадо барано-болванов775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 4393
 показать весь комментарий
 
 
Что то не видно наших зрадаботов с дурными плакатами про Пэтю...
 показать весь комментарий
 
 
Нагадай козі смерть , так почне мекати 😂😂😂скоро з'являться зрадофіли з оновленою методичкою і дурнуватими картинками !
 показать весь комментарий
 
 
ждут методичек, у них это не предвидели.
 показать весь комментарий
 
 
твой **** отлал Венесуэле их бабки, котрые держал у себя на хранении.
 показать весь комментарий
 
 
не переживай, может скоро поумнеешь. Хотя вряд ли...
 показать весь комментарий
 
 
Да, да - сейчас в Украине - партия войны и её надо убрать.
 показать весь комментарий
 
 
А здесь пишут обратное
https://zn.ua/international/torgovlya-ukrainy-s-rossiey-illyuzii-izolyacionizma-295825_.html
 показать весь комментарий
 
 
Наполеон разбил армию РАБссии Сраной вонючки ТРИЖДЫ...1804,1807 и в 1812 году 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 654гоффноеды РАБссии читайте монограммы Евгения Понасенкова.хотя бы ПЛя...быдло тупое...
 показать весь комментарий
 
 
глваное что есть постоянная тенденция к разалу паРаши. Мы подождем...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы мне напоминаете экзальтированных особ ждущих когда Йеллоустонский вулкан погребет под собой США.
 показать весь комментарий
 
 
Разве в ущербе дело?!
Ведь главное вопредь,
Со с рашей, что сдурело,
Нам дела не иметь.
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи ще москалі не жили так погано , як при Порошенку . Голосуватиму за Пороха . Хай щемить їх і дальше . І сатанат гундяєвський в Україні нехай знищить дотла .
 показать весь комментарий
 
 
Ненависть кацапів до Пороха мабуть, вже вища за ненависть до Мазепи. Бо Мазепа спробував витягти Україну з московського лайна, але йому не вдалося. Натомість Порох це зробив, та ще й при цьому надавав ************ по сусалам... І це на міжнародному рівні!.. Та ще й не один раз! 👍🏻👍🏻👍🏻далі буде.....
 показать весь комментарий
 
 
в отопительных котельнях российский газ.В баках автомобилей бензин из российской нефти. Давно пора отказаться и от того другого. Не будет спроса -не будет предложения.
 показать весь комментарий
 
Европа, с её финансовыми возможностями не может пока отказаться, а Украина сможет?
 показать весь комментарий
 
 
Ну ладно биндеровцы...А бульбофошысты то чего нож в спину Россиюшке вставили?
 показать весь комментарий
 
Это взаимная война паРаши с Беларусью и никоем образом это нельзя привязать к санкциям введённым ЕС, США...
У нас продают, например, консервы из паРаши и из Крыма... но часть вижу, что на акционке стоят именно товары из паРаши...
 показать весь комментарий
 
 
треба дякувати ******* за спасітєльниє санкцїі! але 6.3 мілліарди за 5 років малувато...
з новими санкціями має бути цікавіше.
 показать весь комментарий
 
62 країни - ну це просто казка! класно, що в топі майже усі так звані союзники россії - Китай, Індія, Туреччина, Іран, Біларусь, Бразілія, Мексика...
 показать весь комментарий
 
 
Я новости читаю с одной надеждой: на Рашку упал большой метеорит, и все там сдохли...
 показать весь комментарий
 
 
Да на весь Мордор не надо , одной Мацквы с рядом стоящими селами достаточно , а дальше покупаем попкорн и наблюдаем интереснейший сериал , по круче Игры Престолов,с названием : Последний российский герой-олигарх у власти.
 показать весь комментарий
 
 
"Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ". Це добра звістка. Московія нібито поруч, але це ворог, і лишатиметься ворогом, поки вона існує. Своєю торгівлею з ним, ми його зміцнюємо. Необхідно переорієнтовувати всі галузі виробництва на інші ринки. Тоді не будемо залежні від примх російської влади, відберемо в неї важіль впливу на економіку і політику України. Пригадайте "молочні", "м'ясні" та інші торгові війни, які Росія вела проти України до 2014 р., поки не почала справжню війну.
 показать весь комментарий
 
 
Из 50 сражений Наполеон проиграл только одну битву,при Ватерлоо ,знаменитому британскому полководцу Уэлсли Веллингтону
 показать весь комментарий
 
 
Какой ущерб, Украина продала товаров на 5 млрд меньше чем купила, 5 млрд прибыли получила рашка.
 показать весь комментарий
 
6,3 млрд - это меньше 50 баков на одного касаба. Это НИЧТО.
Кажется, повторяется старая история: совок-2 опять разваливается по причине нежизнеспособности, а инфантильные пендосы уже отливают себе медальки за эту "заслугу".
Придет весна, наступит лето,
Спасибо партии международному сообществу за это.
Тфу, ***. Куда катится мир...
 показать весь комментарий
 
Хороший Юмор из Ютьюба...
СССр сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта головного мозга Педофила...,Немцов не зря сказал Путлер,он ********,чтоб вы знали...
Диагноз точный 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 481Поскольку Дурак КГБэшный брал Чечню голыми руками...и ГЕКСОГЕНОМ
 показать весь комментарий
 
 
Это просто смешно по сравнению с сальдо по внешней торговле + 200 млрд, из которых около 5 млрд доля Украины за 2018 год.
 показать весь комментарий
 
Придет йуля исправит эту статистику. Вся Украина будет работать на Газпром.
 показать весь комментарий
 
 
молодец ПОРОШЕНКО!!! в следующие 5 лет он развалит ********* экономически!!!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко дал 5 млрд прибыли рашке, офигенно он разваливает.)))
 показать весь комментарий
 
Я бы поверил сраной РАБссии,но я там жил 35 лет с 1946 по 1982 год..,это даже не Сталагмиты и Якутский скульптор из Гоффна..ЭТО натулальное Гоффно,о котором недавно спел песню Семён Слепаков...КУПИ говно 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 2805 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 2805 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 2805
 показать весь комментарий
 
 
Россияне еще никогда не жили так плохо, как при Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
КацаПсины,Порох вас обосцал па самые Мавзолеи и СкреПОНОСы,не жрите бандеровский шыколат 775 млн доларів збитків: Україна увійшла до трійки країн, що завдають максимальної шкоди економіці РФ - Цензор.НЕТ 2937он ТОМОСом травлен,а это похлеще Новичка и Полония
 показать весь комментарий
 
 
Это только материальный ущерб, а еще удар по скрепам, по репутации - страна агрессор, оккупант. Сюда следует еще добавить обнищание самих россиян, рост недовольства Путиным, заселение Сибири китайцами, новый виток вооружения, который отсталая Россия никак не выдержит. Донбасс и Крым хотят домой. Даже Лукашенко и тот поднимает голову. Короче, скоро России, управляемой Путиным, придет конец
 показать весь комментарий
 
А тут писали, що ми лише торгуємо і рашку збагачуємо..
Виявилось навпаки..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ
 
 
 
 
 
 вверх