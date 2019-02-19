 775 млн долларов ущерба: Украина вошла в тройку стран, наносящих максимальный урон экономике РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ.
В ведомстве РФ подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего девять ограничений.
Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).
В топ-10 стран, которые ввели ограничительные меры против России, также вошли Индия, Беларусь, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров продлил действие эмбарго на российские товары, введенное в 2016 году.
Че тут радоваться то? Это как у нас "возвращают коррупционные деньги" - что-то пару тысяч вернули, из запланированных миллиардов. Че тут "волать" то? Тут смеяться надо.
Или быдло не стерпит? Вон, валежник позволили собирать - все и рады
Вы не находите?
И вдруг Беларусь - член ОДКБ, разных таежных союзов.
И если начнут гуглить, когда же она успела присоединиться - окажется, что 4 место это совсем не санкции в отношении путинизма.
https://zn.ua/international/torgovlya-ukrainy-s-rossiey-illyuzii-izolyacionizma-295825_.html
ну а озвучено все мостовой,во благо толяна
Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/02/2019/5c6b27df9a794733f0ed6577
Никанор Босой
а де посилання на офіційне джерело? чи це засекречена інфа яку здобули потужним миролюбним нападом?
19.02.2019 09:06 Ответить Мне нравится
не - #вывсёврёте?
Наполеон Бонапартис.1805 год
https://www.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html
https://zn.ua/international/torgovlya-ukrainy-s-rossiey-illyuzii-izolyacionizma-295825_.html
Ведь главное вопредь,
Со с рашей, что сдурело,
Нам дела не иметь.
У нас продают, например, консервы из паРаши и из Крыма... но часть вижу, что на акционке стоят именно товары из паРаши...
з новими санкціями має бути цікавіше.
Кажется, повторяется старая история: совок-2 опять разваливается по причине нежизнеспособности, а инфантильные пендосы уже отливают себе медальки за эту "заслугу".
Придет весна, наступит лето,
Спасибо
партиимеждународному сообществу за это.
Тфу, ***. Куда катится мир...
СССр сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта головного мозга Педофила...,Немцов не зря сказал Путлер,он ********,чтоб вы знали...
Диагноз точный Поскольку Дурак КГБэшный брал Чечню голыми руками...и ГЕКСОГЕНОМ
Виявилось навпаки..