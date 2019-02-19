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 Апелляционный суд направил дело Розенблата-Полякова из Голосеевского в Печерский райсуд Киева

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство представителей внефракционного нардепа Борислава Розенблата о направлении дела по обвинению его и нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова из Голосеевского райсуда столицы в Печерский.

Дело против народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова и внефракционного нардепа Борислава Розенблата будет рассматриваться в Печерском райсуде Киева. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционного суда Киева 18 февраля в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Суд удовлетворил ходатайство представителей Розенблата о направлении дела из Голосеевского райсуда в Печерский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник о деле Розенблата и Полякова: Все доказательства собраны. Нардепы затягивают судебный процесс, при этом активно появляясь в медиа

Апелляционный суд направил дело Розенблата-Полякова из Голосеевского в Печерский райсуд Киева 01

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3112428
 
   
 Топ комментарии
 
Шапіто в Верховній Раді: на арені розенбляді!
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".
Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.

🙄
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Да здравствует Печерский райсуд Киева - самый продажный суд в мире ! О нем слагают легенды. В него стремятся попасть все коррупционеры. И какая славная у него история.
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Александр Иванович Корейко вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. (с)
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Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.

🙄
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Да здравствует Печерский райсуд Киева - самый продажный суд в мире ! О нем слагают легенды. В него стремятся попасть все коррупционеры. И какая славная у него история.
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суди неспроможні винести вирок жодному корупціонерові, жодному підозрюваному в державній зладі чи правохоронцю, який перевищив свої службові повноваження.
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Ксения не верит в реформы от Петра Алексеевича?
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Ксенія вірить лише своїм очам і висновкам від побаченого.
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cвидетели рехворм пети рошенкового - новая секта!!!!
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а кто-нибудь из кандидатов говорит, что нужно СРОЧНО в корне менять судебную систему?!
с этого нужно начинать реформы!
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Чергове "потужне" рішення! Як раніше в совку були лозунги: "Судебной реформе - крепнуть и жить!"
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к гетьману нужно их вести
он мудрый, он рассудит
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В очередной раз решили утопить щуку, но уже с другой стороны речки.
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Тільки в одному випадку пецоригівський "суд" діє швидко - якщо "дєло" стосується справжньої опозиції (не з жопоблоку) та патріотів України. От тоді оперативності такого "суду" може позаздрити все правосуддя світу.
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все ********** позаносят и выйдут - впрочем как мы и думали Апеляційний суд направив справу Розенблата-Полякова з Голосіївського в Печерський райсуд Києва - Цензор.НЕТ 9192
пэдро своих не бросает Апеляційний суд направив справу Розенблата-Полякова з Голосіївського в Печерський райсуд Києва - Цензор.НЕТ 554
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд направил дело Розенблата-Полякова из Голосеевского в Печерский райсуд Киева
 
 
 
 
 
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