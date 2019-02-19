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 Киевские новости
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Все про:авария (1077) КГГА (2149) Киев (17192) транспорт (1263)

 Из-за аварии водопровода и провала проезжей части в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов №№ 19д, 30, 40, 40к

Из-за аварии водопровода и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - сказано в сообщении.

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По данным КГГА, движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

Источник: https://censor.net.ua/n3112426
 
 
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Виталий, это, наверное, произошло из-за того, что Зе не подходит но пост президента?

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Просто уже давно назрело повышение цен на воду. Ну и канешна на проезд заодно
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Сотрудник недавно рассказал: какой-то его знакомый начальник жэка в небольшом городке принимал недавно немцев, немцы предлагали трубы разного назначения. Гарантия на эти трубы -- 45 (сорок пять) лет. Жэковец им в ответ:
-- А зачем нам 45 лет? Нам надо 3 года.

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за аварии водопровода и провала проезжей части в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов №№ 19д, 30, 40, 40к
 
 
 
 
 
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