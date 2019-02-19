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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1860) ВИЧ (88)

 За последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек, - Минздрав

Количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц в Украине за последние три года увеличилось с 2665 до 7800. Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе благодаря быстрому тестированию, заявили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние три года число ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек. Об этом 18 февраля в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилось с 2665 до 7800.

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"Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе благодаря быстрому тестированию", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины. Пройти тестирование можно в специальном центре, у семейного врача, терапевта либо педиатра. Тестирование занимает около 15 минут. 

За последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112425
 
   
 Топ комментарии
 
а кто защищает пациентов от врачей?
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хоть кто-то позитивный...
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Щось мало. Україна займає третє місце по вживанню наркотиків в Європі тож ця цифра повинна бути вище.
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А ти сміливо множ цю цифру на 3 ,а то й 4 . І отримаєш більш реальну статистику. Так завжди було.
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А на біса тоді офіційна статистика? Хоча пригадую як працював на місцевому ТБ на Житомирщині і задав питання про хворих і інфікованих СНІДом на що отримав відповідь, це засекречена інформація!!??? Як? Чому? Від кого засекречена? І навіщо?
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Каким образом наркотики распостраняют ВИЧ?
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Радует то, что вы не наркоман.
Теперь, поговорим о презервативах... За останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних в Україні збільшилася на понад 5 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2368
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Воздушнокапельным. За останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних в Україні збільшилася на понад 5 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4793
Главное - удалить из шприца воздух, тогда все будет ОК.
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тату, пирсинги... маникюр, педикюр, парикмахерская... хочешь страху нагоню?
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Здесь Наглая Морда, вообще-то, про наркотики речь вела.
Посмотри вверх.
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да видел, чему их в школе учат? есть же ОБЖД, прогульщик наверное
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Значит, еще не проходили...
В следующем классе.
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У дуже ризиковому стані знаходяться медики. Бо ж ВІЧ позитивні та носії мають законне право не говорити лікарю , що він може його заразити. Дівчині . з якою спиш зобовязаний сказати , а лікарю ні. Вроді у лікаря є імунітет від цієї смертельної хвороби. Держава ніяких матеріалів для захисту лікарів не виділяє, хіба що на папері.
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А ты не ходи по врачам, и защищать тебя не надо будет. А если приспичит все таки, просто выбери себе специалиста.
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вот так просто?) там на лбу будет написано? - СПЕЦИАЛИСТ
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Т.е. врачи и специалисты - две большие разницы?
Нафига, тогда, нам врачи? За останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних в Україні збільшилася на понад 5 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3382
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А при авариях сколько врачей заразилось.
Теперь уже научились...
За останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних в Україні збільшилася на понад 5 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1406
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..якось я звоню до повій та від нічого робити повідомляю, що в мене тріпєр темпераментна жінка виявилась на іншому кінці мобільного зв'язку...
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Наркотики - були в 90-х, коли люди економили та одним баяном ширялися по колу. Зараз таких ідіотів немає, усі вимерли (принаймні в Києві.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
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