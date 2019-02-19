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Все про:Газ (9024) импорт (430) Гройсман (4585)

 В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман

Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", - рассказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - Климкин

Как сообщалось, 6 марта 2019 года пройдет раунд электронных торгов по продаже 10 спецразрешений на пользование недрами с залежами нефти и газа. Все электронные торги будут проходить через систему "Прозоро.Продажи". Также Госгеонедра 29 января объявили II раунде электронных торгов, на котором было предложено для продажи 9 лицензий, из них 7 нефтегазовых.

Всего в планах Госгеонедр провести не менее 10 электронных аукционов по 2019 год.

Пилотный проект электронных торгов спецразрешениями продлится с 1 января по 1 декабря текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3112423
 
   
 Топ комментарии
 
Он был прав.
Много кто уехал и ездит по европейским дорогам.
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Бо с вами, мародерами, перейдет на буржуйки В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9323. Кстати, один ПТУшник из Винницы три года назад патякал, что через пять рокив украинци будуть ездить по еуропейским дорогам. И шо?
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Старые песни о главном.
И ещё почти победили коррупцию!
И в 2019 году будет экономический рост!
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Старые песни о главном.
И ещё почти победили коррупцию!
И в 2019 году будет экономический рост!
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Не все так плохо в Датском королевстве! В 2019 году Украина "откажется" и от самого Гройсмана... Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8401
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А он намекает, чтобы его еще на 5 лет переизбрали и тогда в Украине будет рай.
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И ездили в РФ за валежником, ягелем и грибами с ягодами.
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Он намекает, что при новом президенте через 5 лет Украина откажется от импортного газа. Гройсман чует в какую сторону ветер дует.
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Бо с вами, мародерами, перейдет на буржуйки В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9323. Кстати, один ПТУшник из Винницы три года назад патякал, что через пять рокив украинци будуть ездить по еуропейским дорогам. И шо?
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Он был прав.
Много кто уехал и ездит по европейским дорогам.
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С вашего со Stuart Pearce диалога готовый анекдот получился. Жизненный.
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Все деньги на дороги , ушли на трусы ПТУшнику
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В чьих руках будут эти надра и все эти открытия?
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это всё народное
как и записано в Конституции
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Ага, и народ тот мы видим каждый день в тиливизере.
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Ось в цю обіцянку гройсмана я вірю. Якщо шоколадники залишаться при владі, то газ взагалі не буде потрібним. Промисловість буде знищена остаточно. Українців тут вже не буде. Люди звалять за бугор, та вимруть. Бидло звалить на мальдіви. Там також газ не потрібен.
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та ні...бидло нікуди не звалить...буде сидіти в тирнеті ,клясти чоколад та славити Вану Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3008
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бач ти.. будьоновку перевернеш і залишишься Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6883
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Гыг, ну не все быдло "кляне чоколад та прославляє Вану", есть еще проплаченное быдло, которое "кляне" ВСЕХ и "прославляє" мальдивскую барыгу Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5685
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ну вот опять...есть хоть один скрин квитанции об проплате,или зарплатная ведомость...ну хоть что то,шо документально подтвердило бы твои слова?хотя бы договор какого нить завалящего порохобота со стецем или ап?одни ватные фантазии... Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9638
а знаешь,почему у тебя такие фантазии?а потому что ты себе даже представить не можешь,/что бывает как нибудь иначе,
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За ту цену которую вталкивает нафтогаз - спасибо, отказываться себе дороже.
Сегодня на хабе газ дешевле собственного.
Спрашивается, зачем отказываться, чтобы наплодить монополиста.....
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хаб на то и хаб,шо там дешевле.с хаба надо еще до потребителя догнать.хотя валежник тоже не дешевле.в лесу задарма,а пока до избы допрешь-вспотеешь.
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А ты из своей тайги тащи и от украинского валежника потеть не будешь.
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Именно с учетом транспортировки дешевле.
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/
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Просто один вопрос: ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС ЭТО СДЕЛАТЬ?!
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"- Мы откажемся от импортного газа через 5 лет. Аккурат брешет на ближайшие выборные годы, мечтатель хренов. Просто уже нет слов. Ну лучше бы он молчал. Как это повлияет на цену своего газа, толмачина? Высрет что-то и заглохнет на денек.
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выбери меня, выбери меня птицу счастья завтрашнего дня
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А вам томос! Как власть накануне выборов подарила жулику Фуксу три десятка газовых месторождений
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло

После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.

О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.

«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.

Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.

Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.

А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…

Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.

Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».

Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».

Нерационально, понимаете?

Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.

Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/
🤭
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Только Фукс дружит не с Аваковым, а с Кернесом.
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В ближайшие 5 лет случиться модет все что угодно....говори за сегодня.
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Очередная предвыборная брехня."Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам" Лохов вы раскручиваете !Так же , как увеличение пенсий за счет растаможки евроблях !!!!!! -программа развития Украины ?
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Ну почему брехня? Главное взять в свои руки, стать монополистом и установить цены. И куда мы денемся с подводной лодки?
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Газ по гривні за куб…

Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…

Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…

Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…

В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч
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Кстати, Яцек у Шустера неистово унижал Азирова, шуршал бумагами с графиками: газ должен быть по $50, ко-ко-ко.
А усевшись в кресло Бимбы - что сделал? Правильно, прямо противоположное. А извинений или оправданий не слышно было. Может что-то такое зачитал по бумажке на 10 минут с премьером, или как там этот цирк назывался?
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Індивідуальне опалення в кожну хату . Централізоване - знищити , бо це ЗЛО . За популяризацію чи пропаганду централізованного опалення - тюрма . І газу треба буде в п'ятеро менше . Але тоді не получиться красти і грабувати людей .
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Посмотрите, что эти черти в 2013 году говорили будучи в оппозиции к банде Януковича.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116

🤑
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Бойлер в кожну хату . Централізований підігрів води - знищити , бо це ЗЛО . За популяризацію чи пропаганду централізованного підігріву води - тюрма . І газу треба буде в тричі менше . Але тоді не получиться красти і грабувати людей .
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А как отапливать многоквартирные дома которые без газа?
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Електрикою . Конвектор , тепловий насос . Не чули ?
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Тепловий насос в наших широтах окупиться років так за 50. Воно б і так було нормально, але служать вони лише кілька років. Спочатку треба навчитися робити для інфраструктури такі речі, щоб вони служили сторіччями.
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Не тріба ніті . Тріба браті лопату і працоваті .
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Я так понимаю что вы не имеете ничего из этого списка. Иначе бы знали что это все дороже, притом намного.
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Двотарифний електро лічильник - обов'язково 'язково.
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..З 1 січня ..юрлицям відмінили...Те ж можуть і зробити для *приватників * .. Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7306

Роттердам ++++.рулить ! Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3594
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Не відмінять . Бо кожен народ має право на повстання . А юр ліца - ні .
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У меня стоит, экономия 70-90 грн а месяц.
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В мене теж є . Бо є бойлер . А ще - конвектор . Вдень ми працюємо , тож він підтримує 15 градусів ( вимкнений) , а вночі гріє на 24 градуси ( за пів ціни) . Супер .
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Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в Украине, - Гройсман.

В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман.

Это все предвыборные перлы. Впаивают в мозг избирателя - выбери меня. Но избиратель уже не тот, начинает думать своей головой (сужу по своему окружению).
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Газовий лічильник - в кожну хату . Норми споживання - знищити , бо це ЗЛО . За популяризацію чи пропаганду норм споживання газу - тюрма . І газу треба буде в тричі менше . Але тоді не получиться красти і грабувати людей .
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Газовий лічильник стоїть. Коли провів у власний будинок газ найбільше споживання було за місяць у січні. коли більше тижня держалась температура нижче -25, і майже цілий місяць нижче -15. В цьому році маю однакове споживання з тим рекордом, при тому, що будинок утеплений і приєднаний ще й електронасос. А температура в будинку НИЖЧА ніж тоді.
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Якщо кип'ятити літр води влітку та взимку, навіть з різницею на температуру води з-під крану, ну аж ніяк вона не повнна закіпати вдвічі довше!
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Газ може бути різним. Може давати 10 МДж на куб, а може й 40.

В США немає ціни за 1 куб. Є ціна за теплову одиницю. Щоб не шахрували.
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Хорошо бы на ближайшие 5 лет отказаться от употребления Тошнотворного Порош(ен)ка и его выпердыша Г(емор)ройсмана.
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Вчера мельком глянул эпическое выступление Ревы на Свободе слова. Украинцы бегут из страны в поисках лучших условий, в супермаркетах каждая кассирша-предприниматель и т.д. Мы сделаем, мы поборем, бла-бла-бла. Кто вам, суки, мешал хотя бы НАЧАТЬ это делать последние 5 лет? У вас президент, премьер ,коалиция в ВР ,все местные администрации.У вас нет только одного-желания.Лично я вас списываю.
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Петра Олексійовича не списуйте, він робив, що міг, просто ми, українці, йому не дали...ВІН САМ ВСЕ ВЗЯВ
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Старо преданье да верится с трудом И вообще пошел бы ты в детский сад и там сказки расксзывал про злой МВФ и добрую цену на газ Нечего продовать то что тебе не пренадлежит Народные надра не винницкий базар Рано или поздно население повзрослеет и
спросит-Где наша страна?-
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мало вас убрать от власти!
вас нужно посадить за просто невиданную коррупцию!
мне кажется, что даже Овощ так не воровал безбожно!
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А вот в это вполне можно поверить, но дело не в увеличении добычи а в очередном росте цены на газ и перехода населения на дрова, конечно им выгоднее продавать украинский газ а не покупной.
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Конечно, сможет. Нафига пустующим, не работающим заводам газ?
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Цікаво, а про паливні елементи для атомних реакторів на АЕС Вовєлє Гройся випадково забув? Адже всі ці кварцеві трубки з таблетками збагаченого урану імпортуються або з кацапської корпорації ТВЕЛ. або від Вестінгауза з США.

А між тим АЕС дають більше 60% всього виробництва електроенергії!!!
Так де ж тут наша енергонезалежність? Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1057
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помню как мамой клялся что это последнее повышение тарифов при ихнем правлении
после этого уже два раза подняли
кем надо быть чтобы им верить и опять за них голосовать?
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Дивно! Година від першого коменту на гілці пройшла - і ні одного холуя пецовлади! Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2508 Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2508 Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2508 Таке враження, що вони надресировані кидатись з гавкітом тільки на згадку про Тимошенко. Гриценка та Зеленського. Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8850
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Дивись уважніше, єфрейтор стецьназу Риг з ними вже відмітився.
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Через 40 днів Україна може спокійно позбавитись вас мородерів назавжди...
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С такой ценой на отечественный газ, которую вы установили, разницы нету - что импортный, что свой втридорога
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Вітер з Луцька‏ @veteran_2006

О шокирующих впечетлениях россиян (хотя и украинцев по национальности) из Читы от современной Украины, которые впоследний раз были на Родине в... 1989 году!

6:55 - 17 февр. 2019 г.

Так вот. Есть у меня друг, живущий в Киеве. У него есть старший брат, бывший военный СА и ВС РФ, ныне пенсионер, живущий в Чите. Оба родились в Луцке, где жила их мама. Жила, ибо летом 2018 умерла в возрасте 86 лет.

Друг с Киева как то уговорил брата приехать на похороны. Тот поначалу не хотел. А попросту боялся - хунта, фашисты, нацики, бандеровцы, русскоговорчщие младенцы и все такое. Еле через брата жену (тоже украинка) уговорили.

Встретил друг брата с женой в Киеве и машиной повез в Луцк. По дороге жена братана смотрела в окно и расспрашивала обо всем, что видела за окном. Братан же угрюмо молчал, как рыба об лед. Друг думал - ну мало ли, горе, мама у нас умерла.

О похоронах рассказывать не буду. Только на панахиде брат спросил меня, а что это батюшка на староцерковном службу правит. Я говорю - так мама в храм УПЦ МП ходила (рядом с домом), вот и батюшку позвали. Лицо у него стало ну учен удивленным.

На другой день после похорон друг попросил меня повозить их по городу, по магазинам. Сколько ездили, ходили братан был мрачнее тучи, а жена ходила с открытым ртом. Друг же успокаивал брата - не горюй так, мама свое пожила, дай Бог нам так пожить.

На третий день с утречка повез их на один день на Свитязь. Лето же, жара. Говорю - вы там купайтесь, загорайте а я в Польшу смотаюсь, кое что купить надо (благо Ягодын рядом), а под вечер вас заберу. Брательник посмотрел на аеня, как на живого марсианина и снова был, как туча.

Едем, короч на Свитязь. Где то перед Ковелем стоит посреди поля одинокий дом. Братан посммотрел на него и как заорет: Стой! Я по тормозам, что случилось? Он: а что это за желтая труба идет к дому, газ? Газ, говорю. И тут Остапа, вернее брата, понесло!

На хуторе?! Газ!? Я всю дорогу от Киева до Луцка спецом смотрел - все села газифицированы! Думал центральная траса, спецом так. А тут хутор и газифицирован! А у нас, в России?... У нас в России на каждом шагу говорят, что Украина нищая, голая, босая!

А оказывается, что Украинв это уже Европа! Кача супермаркетов с кучей вкусной еды! Дороги - супер (двурядка с Киева до Луцка)! Все ухожено, убрано! Куча автомобилей, причем не китайских, как у них в Чите! Люди говорят на том языке, на котором им удобно! Никто РПЦ не притесняет!

Причем для него было удивительно (мы здесь просто не обращаем на это внимание), что в разговоре кто-то говорит по русски, а ему отвечают по украински, и наоборот. Даже на телевиденьи! Наличие фильмов и программ ТВ на русском, тоже стало для него откровением.

Он удивоялся, в Украине села ухоженные, почти нет сорняков возле домов, цветы, сады.В домах металлопластикрвые окна, на многих дорогая крыша. Вот, кажетсч Любомльский район, 600 км от столицы и никакой разрухи. Наоборот всюду строят дома, в райцентре новая больница. А нам врут!
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Вітер з Луцька‏ @veteran_2006 17 февр.

Все врет, власть врет, телевизор врет об Украине. Люди, посетившие Украину, тоже врут!Потом выслушали его монолог о глубинке России. Депресняк, дорог нет, магазинов нет, деревни вымирают. Всюду китайцы. Все скупают. На работу нужны только специалисты со знанием китайского языка.

Слушали мы такие речи брата иего жены всю дорогу от Ковеля до Свитязя. Высадил я их на Гряде, а сам поехал в Польшу. Вечером забрал их. Брат и его жена в восторге от отдыха - природа, чистейшее озеро, низкие цены (по их меркам), в рацентре крутая пиццерия, супермаркет!

На обратном пути брат расспрашивал есть ли проблемы при пересечении границы. Я отвечаю, что такие же, когда заезжаешь на платную парковку. Поляки спросилу куда еду. Я оветил - за покупками и шасть по зеленому коридору для граждан ЕС. Назад вообще никто ни о чем не спрашивал

Вобщим практически 5 дней я общался с братом друга и его женой и постоянно слышал от них - ну как же так, у вас нет газа, нефти, ископаемых, но вы живете, как в Европе (там они не были, поэтому пускай так и думают). Как же так, мы вечерами спецом смотрим всякие ток-шоу и

фактически не слышали грязи об РФ. Да критикуют, относятся к ней и ее руководству без уважения, но грязи нет! Как же так, на любом канале вовсю критикуют президента, власть, а у нас говорят, что Порошенко узурпатор! В РФ все что угодно на ТВ услышишь, только не критику властей.

Зато постоянно слышишь, как плохо в Украине, не приведи Господь, что бы и у нас так было. А оказывается, говорит брат, лгут. Бессовесно и нагло врут. И не только об уровне жизни, а особенно о притеснении русскоязычных.

Ну,вобщем бесед было много, и о политике, и об войне, и об истории, и об менталитете. Когда они уезжали, то брат и его жена в один голос сказали - ребята, вы идете правильным путем, вам действительно надо подальше от нас, от России, мы вас понимаем и поддерживаем.

Жаль, что уже не можем сюда перехать жить. Мы проклинаем Ху#ло (так и сказали, хотя поначалу их от этого слова коробило). Простите нас. И в конце - Слава Украине.

Это, наверное, так наш воздух, воздух свободы и сальцэ з горилочкою на них повлияло. Уехали. Но теперь почти ежедневно общаются с другом по вайберу и в фейсбуке, хотя раньше годами этого не делали.

Забыл кое-что. Жена это братана имеет 2 высших образования - юридическое и экономическое. Опыта работы - вагон. Плачет, не может найти работу ибо не знает... китайский язык! Чита фактически уже китайская! Записалась на курсы, учит китайский. Так что "сибиря нася" не шутка.
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когда ты произносишь: "у нас скоро будет все тип-топ", мне хочется знать: а когда у простых людей будет также?
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А какой смысл в этом для нас ???
Ну когда мы отказались от зависимости росиянского газа , это понятно . Но когда мы платим , что за газ своей добычи , что за газ импортируемый из Европы одинаковую цену , какая нам разница ?! Ну разве , что мы поднимем ещё больше прибыль олигархии , и все !
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цас прибіжить 133133 і буде з піною у рота доказувати, що ціна не може бути менше світової Упродовж найближчих 5 років Україна зможе відмовитися від імпортного газу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7242
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Звичайно не може, тільки в усьому світі вона різна!))
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Алексей Кучеренко
Это циничные моральные уроды.
И вопрос на выборах будет стоять очень просто - или мы их, или они нас!
Задайтесь одним простым вопросом - а кто там представляет нас на этом «собрании акционеров»?!
«В 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" решила выплатить премии за каждый квартал 2018 года председателю правления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олегу Прохоренко в размере 168-180% от его месячного должностного оклада.
Об этом говорится в решении НАК "Нефтегаз" от 12 февраля, передают Українські Новини.
"По вопросу повестки дня собрание акционеров решило начислить и выплатить премии предправления "Укргаздобычи" по итогам работы за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года", - говорится в сообщении
В нём отмечается, что за 1, 3 и 4 квартралы 2018 года размер премии стоставит 180% месячного оклада, а во 2 квартале - 168% месячного оклада.
Компания "Укргаздобыча" не предоствила информацию о размере месячной зарплаты Прохоренко.»https://ukranews.com/news/614674-predpravleniya-ukrgazdobychi-poluchit-premiyu-v-180-ot-oklada-nesmotrya-na-sokrashhenie-dobychi?fbclid=IwAR3-ZV_dYcIhQpU4h5y-jhXNVESwVDcloJ4SfIk3C_jrSFzWZ1emuy_7UxI
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за месяц до вьіборов можно плести любую чушь
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В начвле марта Гройсман начнет поддерживать предвобырные обещания Тимошенко по цене на газ для населения, а к выборам и до каплинских дойдет )
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ели народ не избавится от барьіги и его шакалья аля НФ
то эти подонки и вправду смогут обойтись без закупок
уменьшив численность населения
к слову, говорят Порошенко приватизировал газовьіе и литиевьіе
месторождения Украиньі ?
голосуем за петруся ? ...
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За п'ять років правління Петра Порошенко і Вовочки Гройсмана, його "зброєносця", ціна на газ і світло збільшилася в доларовому еквіваленті в 3...4 рази в порівнянні з цінами 2014 року і курсом гривня/$...
Чому весь час зростала ціна на газ і світло і досягла вже ціни, що перевищує їх вартість у сусідніх з Україною країнах Європи?!...
Чому МВФ і інші світові кредитні банківські структури пропонували політичному керівництву країни весь час збільшувати ціну на газ і світло?!
Основним завданням цього Кабінету міністрів України на чолі з Вовочкою Гройсманом під чуйним керівництвом Петі Порошенко було на протязі 4-х останніх років піднімати віртуальне зростання економіки України за рахунок підняття ціни на енергоносії для населення та бізнесу, а також підняття ціни на паливно-мастильні матеріали... та збільшення їх імпорту й отримання додаткових відрахувань в бюджет від підняття акцизів...
За рахунок підняття ціни на газ і світло за останні 4-и роки щорічно отримували віртуальний ріст економіки 1,5...3%, який задовольняв і задовольняє МВФ і інших кредиторів... а те що мінімальна пенсія і заробітні плати у доларовому еквіваленті на 2018 рік в порівнянні з 2014 роком, коли вже Президентом України вибрали Петю Порошенко, зменшилися, а витрати за комунальні послуги досягли в щомісячних доходах українців 30...50% і більше, то про це Вовочка Гройсман ні гу-гу...
І так "віртуальне" зростання економіки за рахунок українців і їх попередніх статків, та подальше додаткове підвищення ціни на газ призведе до зменшення його потреби, та й поступового його використання в побуті... ось тут тоді й отримаємо те, про що Вовочка Гройсман вище декларує...
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По-моему ещё Сеня "куля-в-лоб" Яйценюк в своё время тоже говорил, шо импорт газа не понадобится ? И пяткой себя в грудь бил.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман
 
 
 
 
 
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