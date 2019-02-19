В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", - рассказал Гройсман.
Как сообщалось, 6 марта 2019 года пройдет раунд электронных торгов по продаже 10 спецразрешений на пользование недрами с залежами нефти и газа. Все электронные торги будут проходить через систему "Прозоро.Продажи". Также Госгеонедра 29 января объявили II раунде электронных торгов, на котором было предложено для продажи 9 лицензий, из них 7 нефтегазовых.
Всего в планах Госгеонедр провести не менее 10 электронных аукционов по 2019 год.
Пилотный проект электронных торгов спецразрешениями продлится с 1 января по 1 декабря текущего года.
И ещё почти победили коррупцию!
И в 2019 году будет экономический рост!
Много кто уехал и ездит по европейским дорогам.
как и записано в Конституции
а знаешь,почему у тебя такие фантазии?а потому что ты себе даже представить не можешь,/что бывает как нибудь иначе,
Сегодня на хабе газ дешевле собственного.
Спрашивается, зачем отказываться, чтобы наплодить монополиста.....
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/
🤭
Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…
Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…
Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…
В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч
А усевшись в кресло Бимбы - что сделал? Правильно, прямо противоположное. А извинений или оправданий не слышно было. Может что-то такое зачитал по бумажке на 10 минут с премьером, или как там этот цирк назывался?
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
🤑
Роттердам ++++.рулить !
В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа, - Гройсман.
Это все предвыборные перлы. Впаивают в мозг избирателя - выбери меня. Но избиратель уже не тот, начинает думать своей головой (сужу по своему окружению).
В США немає ціни за 1 куб. Є ціна за теплову одиницю. Щоб не шахрували.
спросит-Где наша страна?-
вас нужно посадить за просто невиданную коррупцию!
мне кажется, что даже Овощ так не воровал безбожно!
А між тим АЕС дають більше 60% всього виробництва електроенергії!!!
Так де ж тут наша енергонезалежність?
после этого уже два раза подняли
кем надо быть чтобы им верить и опять за них голосовать?
О шокирующих впечетлениях россиян (хотя и украинцев по национальности) из Читы от современной Украины, которые впоследний раз были на Родине в... 1989 году!
6:55 - 17 февр. 2019 г.
Так вот. Есть у меня друг, живущий в Киеве. У него есть старший брат, бывший военный СА и ВС РФ, ныне пенсионер, живущий в Чите. Оба родились в Луцке, где жила их мама. Жила, ибо летом 2018 умерла в возрасте 86 лет.
Друг с Киева как то уговорил брата приехать на похороны. Тот поначалу не хотел. А попросту боялся - хунта, фашисты, нацики, бандеровцы, русскоговорчщие младенцы и все такое. Еле через брата жену (тоже украинка) уговорили.
Встретил друг брата с женой в Киеве и машиной повез в Луцк. По дороге жена братана смотрела в окно и расспрашивала обо всем, что видела за окном. Братан же угрюмо молчал, как рыба об лед. Друг думал - ну мало ли, горе, мама у нас умерла.
О похоронах рассказывать не буду. Только на панахиде брат спросил меня, а что это батюшка на староцерковном службу правит. Я говорю - так мама в храм УПЦ МП ходила (рядом с домом), вот и батюшку позвали. Лицо у него стало ну учен удивленным.
На другой день после похорон друг попросил меня повозить их по городу, по магазинам. Сколько ездили, ходили братан был мрачнее тучи, а жена ходила с открытым ртом. Друг же успокаивал брата - не горюй так, мама свое пожила, дай Бог нам так пожить.
На третий день с утречка повез их на один день на Свитязь. Лето же, жара. Говорю - вы там купайтесь, загорайте а я в Польшу смотаюсь, кое что купить надо (благо Ягодын рядом), а под вечер вас заберу. Брательник посмотрел на аеня, как на живого марсианина и снова был, как туча.
Едем, короч на Свитязь. Где то перед Ковелем стоит посреди поля одинокий дом. Братан посммотрел на него и как заорет: Стой! Я по тормозам, что случилось? Он: а что это за желтая труба идет к дому, газ? Газ, говорю. И тут Остапа, вернее брата, понесло!
На хуторе?! Газ!? Я всю дорогу от Киева до Луцка спецом смотрел - все села газифицированы! Думал центральная траса, спецом так. А тут хутор и газифицирован! А у нас, в России?... У нас в России на каждом шагу говорят, что Украина нищая, голая, босая!
А оказывается, что Украинв это уже Европа! Кача супермаркетов с кучей вкусной еды! Дороги - супер (двурядка с Киева до Луцка)! Все ухожено, убрано! Куча автомобилей, причем не китайских, как у них в Чите! Люди говорят на том языке, на котором им удобно! Никто РПЦ не притесняет!
Причем для него было удивительно (мы здесь просто не обращаем на это внимание), что в разговоре кто-то говорит по русски, а ему отвечают по украински, и наоборот. Даже на телевиденьи! Наличие фильмов и программ ТВ на русском, тоже стало для него откровением.
Он удивоялся, в Украине села ухоженные, почти нет сорняков возле домов, цветы, сады.В домах металлопластикрвые окна, на многих дорогая крыша. Вот, кажетсч Любомльский район, 600 км от столицы и никакой разрухи. Наоборот всюду строят дома, в райцентре новая больница. А нам врут!
Все врет, власть врет, телевизор врет об Украине. Люди, посетившие Украину, тоже врут!Потом выслушали его монолог о глубинке России. Депресняк, дорог нет, магазинов нет, деревни вымирают. Всюду китайцы. Все скупают. На работу нужны только специалисты со знанием китайского языка.
Слушали мы такие речи брата иего жены всю дорогу от Ковеля до Свитязя. Высадил я их на Гряде, а сам поехал в Польшу. Вечером забрал их. Брат и его жена в восторге от отдыха - природа, чистейшее озеро, низкие цены (по их меркам), в рацентре крутая пиццерия, супермаркет!
На обратном пути брат расспрашивал есть ли проблемы при пересечении границы. Я отвечаю, что такие же, когда заезжаешь на платную парковку. Поляки спросилу куда еду. Я оветил - за покупками и шасть по зеленому коридору для граждан ЕС. Назад вообще никто ни о чем не спрашивал
Вобщим практически 5 дней я общался с братом друга и его женой и постоянно слышал от них - ну как же так, у вас нет газа, нефти, ископаемых, но вы живете, как в Европе (там они не были, поэтому пускай так и думают). Как же так, мы вечерами спецом смотрим всякие ток-шоу и
фактически не слышали грязи об РФ. Да критикуют, относятся к ней и ее руководству без уважения, но грязи нет! Как же так, на любом канале вовсю критикуют президента, власть, а у нас говорят, что Порошенко узурпатор! В РФ все что угодно на ТВ услышишь, только не критику властей.
Зато постоянно слышишь, как плохо в Украине, не приведи Господь, что бы и у нас так было. А оказывается, говорит брат, лгут. Бессовесно и нагло врут. И не только об уровне жизни, а особенно о притеснении русскоязычных.
Ну,вобщем бесед было много, и о политике, и об войне, и об истории, и об менталитете. Когда они уезжали, то брат и его жена в один голос сказали - ребята, вы идете правильным путем, вам действительно надо подальше от нас, от России, мы вас понимаем и поддерживаем.
Жаль, что уже не можем сюда перехать жить. Мы проклинаем Ху#ло (так и сказали, хотя поначалу их от этого слова коробило). Простите нас. И в конце - Слава Украине.
Это, наверное, так наш воздух, воздух свободы и сальцэ з горилочкою на них повлияло. Уехали. Но теперь почти ежедневно общаются с другом по вайберу и в фейсбуке, хотя раньше годами этого не делали.
Забыл кое-что. Жена это братана имеет 2 высших образования - юридическое и экономическое. Опыта работы - вагон. Плачет, не может найти работу ибо не знает... китайский язык! Чита фактически уже китайская! Записалась на курсы, учит китайский. Так что "сибиря нася" не шутка.
Ну когда мы отказались от зависимости росиянского газа , это понятно . Но когда мы платим , что за газ своей добычи , что за газ импортируемый из Европы одинаковую цену , какая нам разница ?! Ну разве , что мы поднимем ещё больше прибыль олигархии , и все !
Это циничные моральные уроды.
И вопрос на выборах будет стоять очень просто - или мы их, или они нас!
Задайтесь одним простым вопросом - а кто там представляет нас на этом «собрании акционеров»?!
«В 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" решила выплатить премии за каждый квартал 2018 года председателю правления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олегу Прохоренко в размере 168-180% от его месячного должностного оклада.
Об этом говорится в решении НАК "Нефтегаз" от 12 февраля, передают Українські Новини.
"По вопросу повестки дня собрание акционеров решило начислить и выплатить премии предправления "Укргаздобычи" по итогам работы за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года", - говорится в сообщении
В нём отмечается, что за 1, 3 и 4 квартралы 2018 года размер премии стоставит 180% месячного оклада, а во 2 квартале - 168% месячного оклада.
Компания "Укргаздобыча" не предоствила информацию о размере месячной зарплаты Прохоренко.»https://ukranews.com/news/614674-predpravleniya-ukrgazdobychi-poluchit-premiyu-v-180-ot-oklada-nesmotrya-na-sokrashhenie-dobychi?fbclid=IwAR3-ZV_dYcIhQpU4h5y-jhXNVESwVDcloJ4SfIk3C_jrSFzWZ1emuy_7UxI
то эти подонки и вправду смогут обойтись без закупок
уменьшив численность населения
к слову, говорят Порошенко приватизировал газовьіе и литиевьіе
месторождения Украиньі ?
голосуем за петруся ? ...
Чому весь час зростала ціна на газ і світло і досягла вже ціни, що перевищує їх вартість у сусідніх з Україною країнах Європи?!...
Чому МВФ і інші світові кредитні банківські структури пропонували політичному керівництву країни весь час збільшувати ціну на газ і світло?!
Основним завданням цього Кабінету міністрів України на чолі з Вовочкою Гройсманом під чуйним керівництвом Петі Порошенко було на протязі 4-х останніх років піднімати віртуальне зростання економіки України за рахунок підняття ціни на енергоносії для населення та бізнесу, а також підняття ціни на паливно-мастильні матеріали... та збільшення їх імпорту й отримання додаткових відрахувань в бюджет від підняття акцизів...
За рахунок підняття ціни на газ і світло за останні 4-и роки щорічно отримували віртуальний ріст економіки 1,5...3%, який задовольняв і задовольняє МВФ і інших кредиторів... а те що мінімальна пенсія і заробітні плати у доларовому еквіваленті на 2018 рік в порівнянні з 2014 роком, коли вже Президентом України вибрали Петю Порошенко, зменшилися, а витрати за комунальні послуги досягли в щомісячних доходах українців 30...50% і більше, то про це Вовочка Гройсман ні гу-гу...
І так "віртуальне" зростання економіки за рахунок українців і їх попередніх статків, та подальше додаткове підвищення ціни на газ призведе до зменшення його потреби, та й поступового його використання в побуті... ось тут тоді й отримаємо те, про що Вовочка Гройсман вище декларує...