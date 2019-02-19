 Украина призвала кинотеатры США отказаться от проката фильма "Т-34", популяризирующего современную агрессию РФ в мире

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Так, посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны.

"Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах и просим остальных активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты", - говорится в сообщении.

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Фильм "Т-34" рассказывает о том, как попавшие в немецкий концлагерь в годы Второй мировой войны советские военнослужащие сумели бежать из плена, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85.

Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал крупные пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Подозревали, что он действовал по указанию Кремля.

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Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании оказывает российское посольство в США.