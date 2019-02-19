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 Политика Украины, Экономика
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 Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в Украине, - Гройсман

Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в стране, ведь предприниматели будут ждать окончания выборов, сдерживая инвестиции.

Об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы достигли макроэкономической стабилизации и планируем экономический рост, но понимаем, что избирательный процесс влияет не совсем положительно. Те, кто хочет инвестировать, тоже являются участниками общественной жизни в Украине. Они видят, кто и какие программы предлагает. Когда они видят много нелепостей или того, кто может не защитить инвестиции, то пытаются ожидать, пока будет решен вопрос выборов", - рассказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2019 году, несмотря на выборы, продолжится системные изменения.

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"От нашего с вами выбора зависит то, как мы будем жить в будущие периоды. Мы планируем в 2019 году продолжить экономический рост, чтобы получить реальный рост доходов людей и конкурентную экономику в нашем государстве", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3112420
 
 
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Выборы вообще отбирают деньги у олигархов, а некоторым ещё вредны и для здоровья. Гройсманенко обосрался
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Давно пора отменить выборы! Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3439 Во-первых все равно лучше, чем Петра Олэксийовыча и его верного ученика Продавца труселей нет. А во-вторых, можно будет кляту Польшу догнать не за 50 лет, а всего за 48 !!! П.С. А апачей на сэкономленные деньги сколько можно купить!
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так он же и предлагает выборы заменить смотрящими.
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Ежели нас, счас при власти, не выберете снова - усем кырдык!!! Пааанятна...
🤗
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ЕС у гаранта на последнем форуме спрашивают, почему у вас уровень восприятия коррупции в Европе сравним только с российским. ПП не задумываясь ответил, мы с ними воюем, и торгуем и по этому нас многое с ними связывает.)))
(С)
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экономический курс???
рыночная цена на газ в Европе на немецком хабе GASPOOL опустилась до 17,89 EUR / MWh.
если пересчитать на кубы и гривны имеем 5733 грн. за 1000 куб.
???
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А это значит что экономика у нас корупционная, а нормальео бизнес могут вести только свои. Вот и ждут результатов. Кто попедит того и бизнес. Кстати торовец трусамии это. Хорошо знает, но зачем же так палится
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Гройс, а че если бы у нас министры были с профильным образованием? Как вот в Канаде: минзрав - врач(ой, у нас тоже так... ), минобороны - индус, то есть солдик и так все 7, или сколько там министров. А у нас - стадо каких-то продавцов, санитарок и даже не хочется смотреть на остальных, ибо тут высер и фото минфина вчера було.... г*споди, это специально такое подбирают нам? Чтобы гундить: будет еще хуже если Путин нападет "Порох" не победит?
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У нас сейчас экономический рост? Я что-то пропустил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в Украине, - Гройсман
 
 
 
 
 
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