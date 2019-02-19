 Враг за сутки 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял опорные пункты украинских сил:

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Водяное;

- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное;

- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь;

- из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе Травневого, - пресс-центр ООС

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами было осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

- дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка;

- дважды - из минометов 120- и 82-мм калибров - около поселка городского типа Новотошковское;

- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Травневе;

- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.

"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов были уничтожены и один взят в плен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинскиз сил: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Катериновка".

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







