EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  167  21
Все про:конкурс (760) реформы (3247) госслужащие (220) Саенко Александр Сергеевич (42)

 Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко

Сегодня любой человек может подать документы на конкурс и попасть на государственную службу.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман

"Сегодня мы впервые системно подошли к реформе системы государственного управления. Если мы посмотрим в наше советское прошлое, то центр принятия решений был в Москве, а союзным республикам делегировали по сути функции реализации и контроля политики. И сегодня впервые мы подошли к формированию настоящего аналитического самостоятельного центра принятия качественных государственных решений, что критически важно для проведения этих реформ. И сегодня и трансформация министерств, которые, к сожалению, работали по закону 1965 года, были такими флагманами управления плановой экономики превращаются сегодня в современные европейские центры выработки решений", - сказал Саенко.

По его словам, сегодня впервые введена конкурсная процедура.

"Если раньше кто-то мог попасть через связи, то сегодня исключительно прозрачный конкурс. Более того, сегодня любой человек может попасть и подать документы на конкурсную государственную службу полностью в электронном режиме, не посещая учреждение. Если мы посмотрим конкурс два года назад, то это два человека, то сегодня это более 30 человек на место", - отметил он.

Также читайте: Новый закон не допустит на госслужбу потенциально опасных или уязвимых людей, - госсекретарь МИД Заяц

Он отметил, что сегодня все чаще на государственную службу приходит молодежь.

Источник: https://censor.net.ua/n3112418
 
 
 Топ комментарии
 
Удивительно ,однако рост прямо пропорционален количеству претендентов в президенты в настоящее время , Что будет дальше и куда мы идём, ведь только тот факт ,что у нас столько много желающих идти в президенты говорит о том ,что у "товарищей" тупо дурные деньги, мягко выражаясь, а это своего рода беда для страны
 показать весь комментарий
 
Завжди було багато піни, яка хотіла отримати вищу освіту без важкої праці. Мало хто хоче бути кваліфікованим технічним спеціалістом, бо це важко. От щодо політологів, філологів, економістів, адвокатів...велике перевиробництво.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли я був в Угорщині, то мені розповіли, що зарплати в уряді та парламенті нижче середніх по країні. В Україні конкурс 30 чоловік на місце, бо нема нормальної оплачуваної роботи. Відповідно маємо кадрову кризу і масовий виїзд за кордон кваліфікованих фахівців. Скоро не буде ким керувати цим урядовцям Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко - Цензор.НЕТ 9041
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan Так кажуть,що ніхто не виїжджає,ну майже ніхто.
 показать весь комментарий
 
Удивительно ,однако рост прямо пропорционален количеству претендентов в президенты в настоящее время , Что будет дальше и куда мы идём, ведь только тот факт ,что у нас столько много желающих идти в президенты говорит о том ,что у "товарищей" тупо дурные деньги, мягко выражаясь, а это своего рода беда для страны
 показать весь комментарий
 
 
Завжди було багато піни, яка хотіла отримати вищу освіту без важкої праці. Мало хто хоче бути кваліфікованим технічним спеціалістом, бо це важко. От щодо політологів, філологів, економістів, адвокатів...велике перевиробництво.
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan Це точно.Зараз стільки політологів розвелося.
 показать весь комментарий
 
Какое на фиг "государственное управление"? Чиновничество - чуть ни единственная возможность постоянного трудоустройства ))
Как только издохнет последнее производство в стране, конкурс на чиновника вообще станет 30 000 человек на место, будет новый повод для "гордости"...
 показать весь комментарий
 
"постоянного трудоустройства )"- и хорошего левого прихода
 показать весь комментарий
 
Вот поэтому на одного квалифицированного токаря приходится энное количество, ну например юристов или экономистов, а вообще вспомнились слова из совковой песни-" как хорошо быть генералом... " а паркетным вообще кайф Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко - Цензор.НЕТ 5767
 показать весь комментарий
 
rough cutt Та й ніхто не хоче йти на токаря,бо це нудна професія і платять не багато.Та й люди не хочуть працювати на проросійських олігархів.
 показать весь комментарий
 
Доиграются придётся из стран ближнего востока нанимать и не за хрен, турки вон участвовали в строительстве дорог и совсем не за те деньги ,что нашим платят, у них же уровень жизни выше,вот такая вот херня получается ,а всё из за тотальной коррупции
 показать весь комментарий
 
Кстати эксклюзивный с большим опытом токарь или сантехник и подобные будет жить и очень даже не плохо в любые времена,спрос на хорошего спеца всегда будет, надо просто не стесняться себя оценивать, если ты специалист высокого уровня и на завод идти где нет уважения к работяге ,со стороны руководства ,совсем не обязательно
 показать весь комментарий
 
rough cutt Він буде жити наче і непогано.Але набагато гірше ніж айтішник,а робота також нудніша і гірша в токаря.В Європі якщо і є різниця в зарплаті токаря,і айтішника,то не така як у нас.
 показать весь комментарий
 
Ну такое сравнение приводить некорректно, потому что айтишник довольно эксклюзивная и сложная профессия и далеко не каждому дано им стать,то есть не значит что захотел и стал , вот вспомнил высказывание одного из моих преподавателей, доцента ктн "профессором и даже учёным может стать каждый, однако одному для этого потребуется 10 или 20 лет, а другому 250 " случаи подобные яныку естественно даже не берём во внимание Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко - Цензор.НЕТ 6840
 показать весь комментарий
 
Закономерно. Растет доходность - растет число желающих
 показать весь комментарий
 
Подать могут и 100 человек,а попадёт всё равно один. Угадайте с трех раз кто.
 показать весь комментарий
 
два года назад люди ещё верили в перемены и в то, что честно смогут заработать приличные деньги. теперь они не верят и нашли другой путь - стать чиновником, дерибанить подряды и брать взятки.
 показать весь комментарий
 
Если бы в 2012 году, мне кто то сказал что - к 2019 в Украине будет современная армия, будут строится современные дороги, будут строится заводы, что Украина получит безвиз, что Украина получит Томос, что Украина переформатирует бизнес на европейский рынки, что коррупционеров будут ловить тысячами, что судьи и прокуроры начнут вести себя проще, что мусора не будут останавливать месяцами, а то и годами - Я бы плюнул этому человеку в лицо - А вы?
PS: В 2012 году, никто не верил в Украину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко
 
 
 
 
 
 вверх