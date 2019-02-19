 Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы впервые системно подошли к реформе системы государственного управления. Если мы посмотрим в наше советское прошлое, то центр принятия решений был в Москве, а союзным республикам делегировали по сути функции реализации и контроля политики. И сегодня впервые мы подошли к формированию настоящего аналитического самостоятельного центра принятия качественных государственных решений, что критически важно для проведения этих реформ. И сегодня и трансформация министерств, которые, к сожалению, работали по закону 1965 года, были такими флагманами управления плановой экономики превращаются сегодня в современные европейские центры выработки решений", - сказал Саенко.
По его словам, сегодня впервые введена конкурсная процедура.
"Если раньше кто-то мог попасть через связи, то сегодня исключительно прозрачный конкурс. Более того, сегодня любой человек может попасть и подать документы на конкурсную государственную службу полностью в электронном режиме, не посещая учреждение. Если мы посмотрим конкурс два года назад, то это два человека, то сегодня это более 30 человек на место", - отметил он.
Он отметил, что сегодня все чаще на государственную службу приходит молодежь.
Как только издохнет последнее производство в стране, конкурс на чиновника вообще станет 30 000 человек на место, будет новый повод для "гордости"...
PS: В 2012 году, никто не верил в Украину.