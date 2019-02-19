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 Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники (обновлено)

Крымчанина Владимира Балуха, находившегося в СИЗО в оккупированном Симферополе, этапируют в российский Краснодар.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз, не уточнив, когда это произошло.

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Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники 01

По информации крымской правозащитной группы, Балух был доставлен в Краснодар.

"Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали", - сказано в сообщении.

Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники 02

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре 2018 года Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

25 января 2019 года подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинцу в условно-досрочном освобождении. В феврале политзаключенного доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

18 февраля стало известно, что Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, но куда - неизвестно.

Также читайте: Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Балух не будет просить о помиловании, – Чийгоз

Источник: https://censor.net.ua/n3112416
 
 
 Топ комментарии
 
Допомогти у цій ситуації майже неможливо. Треба брати російських заручників та пропонувати обмін.
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Тортури від російської влади є логічним продовженням знущань та репресій при срср. Тому тепер це мене не дивує. Жаль, що Балух не зрозумів де він опинився та не втік на неокуповану Україну. Тепер він своїм життям доводить, що росія залишилася тоталітарною тюрмою народів. На добраніч!
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Шкода хлопця. Від нього залишились скелет та шкіра після голодування, моторошно дивитись .
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Полный беспредел рашистов, а наша власть сопли жует. Импотент Порошенко только и может щеки надувать, врать и барыжить вместо защиты своих граждан.
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Невже хтось справді очікував, що українського патріота на дорогу нагодують, зберуть мандрик і проведуть з музикою та сльозами до лімузину? Це ж не кримінальний авторитет, і це кацапи, а не українці.
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Ну всё, заморят парня. Проклятое ху#ло, сколько судеб человеческих покалечил, сколько жизней забрал . Когда же оно уже сдохнет ?
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Якби ж була справа тільки у ньому. На росії все ху#ло.
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Допомогти у цій ситуації майже неможливо. Треба брати російських заручників та пропонувати обмін.
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А хіба вони обмінюють? Для них людське життя нічого не варте .
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Іноді обмінюють, хоча це важкий та довгий процес.
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Шкода хлопця. Від нього залишились скелет та шкіра після голодування, моторошно дивитись .
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Тортури від російської влади є логічним продовженням знущань та репресій при срср. Тому тепер це мене не дивує. Жаль, що Балух не зрозумів де він опинився та не втік на неокуповану Україну. Тепер він своїм життям доводить, що росія залишилася тоталітарною тюрмою народів. На добраніч!
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Как один из вариантов. Но на обмен надо брать статусных , ярких. В лугандоне, пару рашистских командиров . Всякую другую рашистскую военнопленную мелочь, ***** на себе вертел. Вот когда грушников взяли, был обмен. А на мелочь он менять не будет
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Медведчука надо подводить под Гаагу как предателя родины и пособника *****. Вот эту птаху махнут на многих полит заключенных, или полония подольют, как вариант
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Надо быстрее доразваливаеть экономику паРаши, только когда там будет как в венисуэлле , инфляция хотя бы в 10 раз, а не в миллион как в венисуэлле , только тогда освободят или продадут или обменяют на пожрать, украинских заключенных в паРаше
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Они решили свозить Баулах на экскурсию по "вяликой" , что бы он воочию убедился, как был прав в своих взглядах.
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Относительно Крыма , Балух был прав !
В Крыму забили тревогу из-за новой грядущей катастрофы. На оккупированном Россией полуострове начала засоляться почва. Это заметили в Советском районе полуострова в селе Дмитровка, сообщает УНИАН.

Местные жители сетуют на то, что Сиваш стал солонее, пишет местное издание "Примечания". "Сиваш стал солонее, деревья погибают одно за другим. Они высыхают, потом их ломают на дрова, но древесина пахнет иначе, чем раньше. Будто она пропиталась солевым раствором", - рассказывают жители.

После того, как Украина перекрыла поставку воды, проблему с орошением земли оккупантам так и не удалось решить. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Особую нехватку в воде испытывают степные районы оккупированного Крыма. Трындец тому Крыму без Украины !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолитзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники (обновлено)
 
 
 
 
 
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