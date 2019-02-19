 Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники (обновлено)

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.
"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз, не уточнив, когда это произошло.
По информации крымской правозащитной группы, Балух был доставлен в Краснодар.
"Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали", - сказано в сообщении.
Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.
Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.
Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).
В октябре 2018 года Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.
25 января 2019 года подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинцу в условно-досрочном освобождении. В феврале политзаключенного доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя.
18 февраля стало известно, что Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, но куда - неизвестно.
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