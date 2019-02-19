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 В 72 странах мира на постоянной основе размещены 102 избирательных участка, - МИД

По состоянию на 15 февраля 2018 года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

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В частности, 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка - при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.

По данным ЦИК, на сегодня зарегистрировано 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины за рубежом. Еще принято два постановления о регистрации в заграничном избирательном округе. "Гражданская сеть "Опора" подала заявку на регистрацию 13 наблюдателей, еще три человека будут наблюдателями от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы".

Напомним, 8 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты - их 44 человека. 18 февраля ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины 31 марта.

Также читайте: На выборах президента зарегистрировано 226 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3112415
 
 
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Виборчі дільниці у 72 країнах, а не на росії, бо росія не країна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 72 странах мира на постоянной основе размещены 102 избирательных участка, - МИД
 
 
 
 
 
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