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 За рубежом
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Все про:Китай (977) ракеты (739) Россия (72057)

 В связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты С-400, из-за которых были наложены санкции

Россия уничтожила поврежденные при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай.

Об этом 18 февраля сообщил глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, которые удерживали оборудование, не выдержали, и оно было сильно повреждено.

Чемезов заявил, что Россия производит новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок объявили в январе 2018 года.

В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Китай стал первой страной, в которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Их управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 километров, а баллистические цели - до 25 километров.

Источник: https://censor.net.ua/n3112414
 
 
 Топ комментарии
 
А ети ракетьі в СССР производила Украина.
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Извини поправлю. Этими комплексы для более серьёзных целей ,чем самолёты. Самолёты ими ликвидировать не рентабельно и дорого,для этого существуют мене дорогие и достаточные комплексы подобные "бук", а то что их покупает Китай, раше когда нибудь вылезет боком и так оно и будет
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Не везет рашке с самолетами , ракетами и морскими судами 😀😀😀
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будет смешно если те же самые ракеты "изготовят" еще раз, но уже са счет рашкиного бюджета.
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Уничтожила - хорошо. Но может и нет, кто знает? Может быть ещё где-то всплывут. В Венесуэлле, Иране, КНДР.
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А от про русские танки:
19 февраля 2019
Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»
«Мы видим, до чего в итоге дошла конструкторская мысль в УКБТМ. Речь о третьей бочке с горючим, штатно (!) закрепленной на корпусе ДГУ,
«Если мы из боевого отделения убираем передний правый бак-стеллаж, то топливо-то куда выход из строя дорогостоящего оборудования. Теперь с этой бочкой становится невозможным круговое вращение башни при стволе, опущенном в горизонт - на прямую наводку. Ствол попросту сметет эту бочку», - полагает автор.
Ранее в феврале Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 УСТУПАЕТ по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. По мнению эксперта, если второй считать «танком для бедных», то первый окажется «танком для нищих».
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Трамп! Негайно зніми санкції! Як Китай буде захищати небо над своїми територіями за Уралом від ваздушно-касмічєскіхъ сіл?
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А ети ракетьі в СССР производила Украина.
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Навіть транспортувати росія не вміє. А потім нові ракети будуть неякісні🤔 Китай сам буде виробляти подібні комплекси без росії та буде збивати російські літаки.
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Извини поправлю. Этими комплексы для более серьёзных целей ,чем самолёты. Самолёты ими ликвидировать не рентабельно и дорого,для этого существуют мене дорогие и достаточные комплексы подобные "бук", а то что их покупает Китай, раше когда нибудь вылезет боком и так оно и будет
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Але вони теж для знищення літаків. Взагалі то у мене ця військова спеціальність.
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А ты случайно не житомирское им Королёва заканчивал ?
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Ali Hasan Ну покт що Китай не вміє таке робити.Та й багато ще чого не вміє,а нам потрібно не недооцінювати ворога.
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я вот переживал, что бюргеры у рюзьге газ покупают, а те за, дойчмани, себе копья накупят и их же бюргеров отимеют...
А тут на тебе - рюзьге наоборот - китайцам свои копья продают, а панда на бурого уже давно заглядывается...
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Утилизация санкционних мореродуктов прошла успешно
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Andrey Radchenko ddb83eed Вони не будуть воювати з НАТО,навіть якщо будуть мати гроші.Це нам потрібно остерігатися.
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Азиаты и панда и косолапый ... а вот гибрид какой получится?
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А как уничтожали? Бульдозерами давили, наверное, по привычке . Любят на раське федераське уничтожать , у них это в хромосомном наборе прописано.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты С-400, из-за которых были наложены санкции
 
 
 
 
 
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