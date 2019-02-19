 В связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты для С-400, из-за которых были наложены санкции

Об этом 18 февраля сообщил глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, которые удерживали оборудование, не выдержали, и оно было сильно повреждено.
Чемезов заявил, что Россия производит новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок объявили в январе 2018 года.
В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
Китай стал первой страной, в которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией.
Зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Их управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 километров, а баллистические цели - до 25 километров.
19 февраля 2019
Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»
«Мы видим, до чего в итоге дошла конструкторская мысль в УКБТМ. Речь о третьей бочке с горючим, штатно (!) закрепленной на корпусе ДГУ,
«Если мы из боевого отделения убираем передний правый бак-стеллаж, то топливо-то куда выход из строя дорогостоящего оборудования. Теперь с этой бочкой становится невозможным круговое вращение башни при стволе, опущенном в горизонт - на прямую наводку. Ствол попросту сметет эту бочку», - полагает автор.
Ранее в феврале Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 УСТУПАЕТ по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. По мнению эксперта, если второй считать «танком для бедных», то первый окажется «танком для нищих».
А тут на тебе - рюзьге наоборот - китайцам свои копья продают, а панда на бурого уже давно заглядывается...