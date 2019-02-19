 В Украине официально появилась новая профессия - трансплант-координатор, - Минздрав

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МЗ.

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"Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. Их работа будет иметь важную психологическую составляющую, ведь именно они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации", - сообщают в министерстве.

Согласно закону о трансплантации, трансплант-координатор должен иметь высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук.

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