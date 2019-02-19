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 В Украине официально появилась новая профессия - трансплант-координатор, - Минздрав

По инициативе Минздрава Украины Министерство экономического развития утвердило профессию "трансплант-координатор" в государственном Классификаторе профессий по коду 2229.2.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о донорстве вступил в силу: граждане Украины могут согласиться или отказаться от посмертного донорства

"Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. Их работа будет иметь важную психологическую составляющую, ведь именно они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации", - сообщают в министерстве.

Согласно закону о трансплантации, трансплант-координатор должен иметь высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук.

Также читайте: Минздрав запустил процесс создания национального реестра доноров

Источник: https://censor.net.ua/n3112413
 
 
 Топ комментарии
 
Милая женщина и лечит так хорошо своими советами журнала Здоровье советского образца
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Симейный врач есть, новые профессии есть- вот только как мерли от раков и сердечно-сосудистых так и мрут, да и никак всеобщую вакцинацию не начнут
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Милая женщина и лечит так хорошо своими советами журнала Здоровье советского образца
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Судя по количеству новостей от Минздрава укол в жопу прошел успешно
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трансплантація - величезні гроші на вітер, які б могли допомогти купі людей, які потребують лікування. Даруйте мій цинізм
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Оно конечно как в Европе и каку должность придумали ,все как научно обосновали,но на самом деле все будет иначе выглядеть и происходить,а для примеру гуглим предложение украинцев своими органам
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Симейный врач есть, новые профессии есть- вот только как мерли от раков и сердечно-сосудистых так и мрут, да и никак всеобщую вакцинацию не начнут
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Рак на ранней стадии излечим, но для его обнаружения нужно регулярно проходить диспансеризацию. У нас к врачам обычно идут, когда уже припечет и болезнь запущена. Сердечно-сосудистые заболевания в основном связаны с образом жизни и небрежным отношением к своему здоровью. При таком поведении населения никакая медицина не поможет. Всеобщая вакцинация невозможна, так как многие родители категорически отказываются прививать своих детей, заставить насильно их нельзя.
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Кое шо про танки:
19 февраля 2019
Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»
«Мы видим, до чего в итоге дошла конструкторская мысль в УКБТМ. Речь о третьей бочке с горючим, штатно (!) закрепленной на корпусе ДГУ,
«Если мы из боевого отделения убираем передний правый бак-стеллаж, то топливо-то куда выход из строя дорогостоящего оборудования. Теперь с этой бочкой становится невозможным круговое вращение башни при стволе, опущенном в горизонт - на прямую наводку. Ствол попросту сметет эту бочку», - полагает автор.
Ранее в феврале Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 УСТУПАЕТ по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. По мнению эксперта, если второй считать «танком для бедных», то первый окажется «танком для нищих».
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Не зря же они прследний год о пользе донорства рассказывали,показывая удачно спасшихся,благодаря вьетнамским или китайским сердцам и т.д.И законы вводили не зря.Реформа полным ходом,а в больницах жопа.
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трансплант-координатор - как бы не превратился в нашией стране в СВЕЖЕВАЛЬЩИК-а
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине официально появилась новая профессия - трансплант-координатор, - Минздрав
 
 
 
 
 
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