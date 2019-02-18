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 Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман

Правительство Украины в течение последних лет проводит реформы, которые формируют новую систему построения страны

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Мы добились макроэкономической стабилизации, дальше планируем экономический рост. Мы не делаем что-то месяц или два. Мы принимаем системные решения" – говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в понедельник вечером.

Глава правительства почтил память Героев Небесной Сотни.

"Я понимаю, как трудно сегодня родным и близким. Эта боль не заживет. Единственное, что надо помнить - все было не напрасно", - отметил В. Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3112412
 
 
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воровать и повышать цены надо так чтоб думали что это реформы
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интересно где стабилизация - кроме на кладбище и на выезде на заработки Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8276
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Вот уж балабол. Нужно не помнить, что все было не напрасно, а нужно делать, особенно премьеру. Но когда ничего не делаешь, то нужно вот так балаболить.
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Хорош нареформировался, на зоне будешь дальше продолжать реформы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман
 
 
 
 
 
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