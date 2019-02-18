 Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Мы добились макроэкономической стабилизации, дальше планируем экономический рост. Мы не делаем что-то месяц или два. Мы принимаем системные решения" – говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в понедельник вечером.

Глава правительства почтил память Героев Небесной Сотни.

"Я понимаю, как трудно сегодня родным и близким. Эта боль не заживет. Единственное, что надо помнить - все было не напрасно", - отметил В. Гройсман.