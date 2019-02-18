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 Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве арестован без права внесения залога, - полиция

Шевченковский районный суд Киева взял арестовал водителя BMW Х5, который устроил смертельное ДТП в столице в ночь с 15 на 16 февраля.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ

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"Шевченковским районным судом Киева водителю автомобиля BMW Х5, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве арестован без права внесения залога, - полиция 01

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля в Киеве BMW X5 протаранил Lanos. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажирка сгорела внутри. Водитель-нарушитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции, но позже его задержали.

Источник: https://censor.net.ua/n3112411
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве арестован без права внесения залога, - полиция
 
 
 
 
 
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