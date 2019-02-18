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Все про:взятка (4375) Нацполиция (8948) СБУ (13236)

 При требовании взятки за возвращение автомобиля, с признаками поддельной регистрации, на Киевщине задержан полицейский, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке следователя одного из райотделов полиции Киевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейский требовал две тысячи долларов США от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

Правоохранители задержали злоумышленника в районном центре после получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению правонарушителя проводились совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в пгт. Киеве, под процессуальным руководством ГПУ и прокуратуры города Киева". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3112410
 
   
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Це справжня реформа від Авакова🤔.
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знову сбу переймається проблемами простих українців!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри требовании взятки за возвращение автомобиля, с признаками поддельной регистрации, на Киевщине задержан полицейский, - СБУ
 
 
 
 
 
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