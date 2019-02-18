 Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.
"Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена", - говорится в ответе.
Генпрокуратура отмечает, что санкция статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена) была дополнена таким видом наказания как конфискация изменениями законодательства от 7 октября 2014 года, тогда как преступные действия Януковича совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, которые не имеют обратной силы.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
Кто законодательная власть в Украине подсказать?
сколько отвалили картавому - в том числе коньяков. висков и ромов))))
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Юрко, можна, але під іншим соусом. Наприклад, подавайте паралельно з кримінальним провадженням цивільний позов про відшкодування державі збитків, завданих злочином. В рамках цього позову накладайте арешти на майно і цінності, реалізуйте його в рахунок відшкодування збитків. Де ділися 3 міл,ярди, що ***** дав хабаря овочу. Сеня казав, що 100 тис.грн. після овоча на рахукнах казначейства залишилося. Куди ділися гроші? І це тільки один з численних епізодів завданя прямих збитків державі Україна.
1.Сидеть кровавый убийца Януковощ не приедет.
2.Неконфискованное шоколадной мразью имущество убийцы, включая Межигорье и прочее, на миллиарды, убийца поручит продать своим представителям.
3.Бабло, вырученное от продажи неконфискованного, он через до сих пор незакрытый шоколадными мразями Сбербанк ********** переправит в *********.
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Голосуй за мразей, живи в говне.
он обналичил бабло януковичу
А вона ше не заспивала ему романсив...