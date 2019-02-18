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Все про:ГПУ (9018) конфискация (402) Янукович (30454)

 Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие в ведении агрессивной войны против Украины, невозможна по этому делу.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, - пресс-служба суда

"Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена", - говорится в ответе.

Генпрокуратура отмечает, что санкция статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена) была дополнена таким видом наказания как конфискация изменениями законодательства от 7 октября 2014 года, тогда как преступные действия Януковича совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, которые не имеют обратной силы.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

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Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112409
 
 
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....Внесли позже... . Браво ГПУ! Аплодирую стоя!
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сюрриализм во фсей красе.
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А как должны были действовать, если закон не имеет обратной силы при ужесточении наказания?
Кто законодательная власть в Украине подсказать?
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Веселая статья . А над последним абзацем я так хохотался 😂
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че у него погашено - какая из 3?
сколько отвалили картавому - в том числе коньяков. висков и ромов))))
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Как можно конфисковать то чего нет, все имущество януковича уже давно раздеребанено соевой бандой.
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Тому і відповідь така. Шоб на себе не вийти.
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Ага, а закон Савченко ко всяким мудакам применять, обратное имеет
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Уменьшение наказания действует незамедлительно...
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а еще выписать ему бесплатные талоны ему на обед в столовке верховной рады
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Дал бы бог, что бы пришла новая власть, она возможно внесет поправку, что бы вас судили и ободрали без суда и следствия.
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Так-то да, но есть нехорошая закономерность: каждая новая власть в украине оказывется хуже предыдущей. Так что я, к примеру, уже подрастерялся - не знаю чего желать.
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просто всё уже поделили и имеется новый хозяин, а вы конфискация. это чё и батон теперь отдавать с унитазом? петя к ниму так привык.
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Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ

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Юрко, можна, але під іншим соусом. Наприклад, подавайте паралельно з кримінальним провадженням цивільний позов про відшкодування державі збитків, завданих злочином. В рамках цього позову накладайте арешти на майно і цінності, реалізуйте його в рахунок відшкодування збитків. Де ділися 3 міл,ярди, що ***** дав хабаря овочу. Сеня казав, що 100 тис.грн. після овоча на рахукнах казначейства залишилося. Куди ділися гроші? І це тільки один з численних епізодів завданя прямих збитків державі Україна.
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фейерично. А полтора лярда, за которые югик рапортовал, возвращать из бюджета будете? там ведь доказухи вообще ноль, тупо забрали чье то бабло, даже не определили до конца - чье именно, но, судя по всему, уже успешно раздерибанили. Через пэдрин банк.
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"...и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман"_____________________________)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))мы дали власть Д*Е*Б*И*Л*А*М!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Шоколадные подельники и их "юстиция".
1.Сидеть кровавый убийца Януковощ не приедет.
2.Неконфискованное шоколадной мразью имущество убийцы, включая Межигорье и прочее, на миллиарды, убийца поручит продать своим представителям.
3.Бабло, вырученное от продажи неконфискованного, он через до сих пор незакрытый шоколадными мразями Сбербанк ********** переправит в *********.
--------
Голосуй за мразей, живи в говне.
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Да вы охренели товарищ Юра!Из этого следует,что ни одна из тварей,ограбивших страну,абсолютно ни чем не рискует?!Я так понимаю...На голову не налазит,что эти ублюдки с законами понаделали.
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Какие законы? Законы для рабов и врагов, для них нет законов!.........
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голосуцте за порошенко
он обналичил бабло януковичу
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Как не крути вероятно оно перешло в собственность барыг и алкоголиков... Можливість конфіскації майна до статті про держзраду внесли пізніше, ніж Янукович вчинив злочин, тому до нього застосувати цю санкцію не можна, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3923 когда эту бездарь будут гнать ссаной тряпкой?
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Поэтому не принимаются поправки об ужесточении санкций в отношении коррупционеров
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Кто? Не те ли, кто блокирует трибуны, с заботой о народе и тем самым шантажируют в своих целях, когда принимаются совершенно другие законы, чтобы приняли в авральном режиме и на их условиях?
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Скорее всего надо понимать так ,что если он вдруг случайно объявится в Украине, то всё равно не сядет, причины для этого каким то образом найдутся , да хотя бы такая," ну сколько можно уже пару раз сидел", так дайте ему сразу "стенку" как исключение заочно, что бы точно боялся появиться и вам будет легче, что бы лишний раз не беспокоится о его посадке, всё равно же не посадитеМожливість конфіскації майна до статті про держзраду внесли пізніше, ніж Янукович вчинив злочин, тому до нього застосувати цю санкцію не можна, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4909 ,а много ли из подобных посадили кроме Ефремова и то он просто был не большим рабочим осликом
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Это тоже получилось, КОНЕЧНО! Непреднамеренно! А может все проще обьясняется? Самый настоящий и типичный для нашей элиты кровопийц - ДОГОВОРНЯК! Витя, давай по-хорошому - по понятиям, поделимся и будем друзьями! Самое главное для людей - ограбление! Нужно хоть частично вернуть награбленное. Но для панамских пэтриотов тоже главное вернуть, только в свои карманы.............
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Ходят слухи, что его уже пукин с медведем прилично отдоили ,путём намёка возврата на родные земли, так что нашим взять с него практически нечего , кроме его шкуры ,которая как видно ни чего не стоит Можливість конфіскації майна до статті про держзраду внесли пізніше, ніж Янукович вчинив злочин, тому до нього застосувати цю санкцію не можна, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1054
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Яник ще шапку крав - можна по цій статті оформити, за крадіжку конфіскація майна завжди була 🙂
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не можна за шапку, бо вже був суд по цьому епізоду,+ срок давності. Тут би можливо йому було реабілітацію зробити, так матеріали справи ізнічтожили здуря
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После включения беркутовцев в состав Небесной сотни генпрокурором Луценко, Украину уже чем-либо удивить невозможно. Ясен пень, что проффесору нужно всё обналичить и перевести на счет в кацапском банке. Феерические юридические успехи барыг потрясают воображение.
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позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

А вона ше не заспивала ему романсив...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ
 
 
 
 
 
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