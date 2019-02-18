EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1143  26
Все про:беспредел (132) Россия (72057) инвесторы (219)

 Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

16 февраля Басманный суд Москвы отправил под арест американского гражданина Майкла Калви, основателя российского инвестиционного фонда Baring Vostok.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Под стражей американец будет находиться до 13 апреля.

Калви является подозреваемым в деле о хищении 2,5 млрд руб.

Сам арестованный считает предъявление обвинений результатом конфликта с членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и миноритарием банка Артемом Аветисяном, которому принадлежит 32% акций.

По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в 2,5 млрд руб. перед "Восточным", организовал хищение этой суммы мошенническим путем.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших инвестфондов в РФ. Он существует с 1994 года и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. С 1994 года фонд вложил свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре года инвесторы ввели в эксплуатацию в Украине 207 новых заводов, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3112408
 
 
 Топ комментарии
 
Уважающий себя американский бизнесмен связываться с росисей не будет. Только разные дельцы-аферисты.
 показать весь комментарий
 
соображать надо куда инвестировать
проблемы Браудера вас никак не учат!!!! Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей - Цензор.НЕТ 8772
 показать весь комментарий
 
типа Трампа, желающего построить небескрёбы на мацкве.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уважающий себя американский бизнесмен связываться с росисей не будет. Только разные дельцы-аферисты.
 показать весь комментарий
 
 
типа Трампа, желающего построить небескрёбы на мацкве.
 показать весь комментарий
 
 
капиталист свяжется с кем угодно ради прибыли, тут не место политическим и националистическим взглядам
 показать весь комментарий
 
Меркель, он, тоже "связалась"... Шо з цього вийде - побачимо. Подоять іще одного "кабанчика".😁
 показать весь комментарий
 
соображать надо куда инвестировать
проблемы Браудера вас никак не учат!!!! Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей - Цензор.НЕТ 8772
 показать весь комментарий
 
 
интересно, эти чуваки про Магницкого слышали?
 показать весь комментарий
 
 
А вот не надо инвестировать в рашку
Весь прикол в том. что товарисч более 10 лет инвестировал в эту тупую .. яму, наивно считая, что ...даже не знаю - законы должны работать, он помогал их экономике???????????
Короче, он даже не пацан - он ребенок, которого поставили в угол
 показать весь комментарий
 
 
Не-не, какой ребёнок? Чувак столько лет в этом говне плавал и пену собирал - там нет наивных. Просто налетел на кого-то из другой весовой категории.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер наша черга говорити, що ми дуже стурбовані діями росії та Україна введе персональні санкції проти тих, хто судив Майкла Калві.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, стырили у вас 2,5 лярда деревянных - кому на Руси жить стало хуже? Котам...
 показать весь комментарий
 
 
Кроме динамита, тротила в рашку не надо ничего "инвестировать"
 показать весь комментарий
 
 
импортозамещение, а чо? сел пиндос, а работать будет рашиянин
 показать весь комментарий
 
 
Отак подивишся здаля на москаля
Немов би й справді,він людина
Іде собі як сиротина
Очами - блим,губами - плям
Буває видасьця хвилина,його буває навіть жаль
А ближче підійдеш - москаль
Навіть зарізати не жаль.
 показать весь комментарий
 
 
дарю сюжет Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей - Цензор.НЕТ 8253
в комнате темно. только свет с улицы и отблески телевизора. на диване Овального кабинета сидит человек весь сжавшийся в позу эмбриона и нервно кусает сжатые в кулаки пальцы. в новостях расскзывают об аресте инвестора, а внутренний голос (за кадром) кричит: "на его месте должен был быть я!..." Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей - Цензор.НЕТ 4616
 показать весь комментарий
 
 
На костер демона!
Никаких инвестиций кацапским ублюдкам
 показать весь комментарий
 
 
***** когда посадите?Оно уже устало воровать,ему реально бабки девать не куда...
 показать весь комментарий
 
Щось ніде немає новин про хмельницького полковника - клізму та про те, що на кордоні тепер примушують купляти грінкарти виключно українських страхових компаній. Все буде шоколад?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей
 
 
 
 
 
 вверх