 Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.
Под стражей американец будет находиться до 13 апреля.
Калви является подозреваемым в деле о хищении 2,5 млрд руб.
Сам арестованный считает предъявление обвинений результатом конфликта с членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и миноритарием банка Артемом Аветисяном, которому принадлежит 32% акций.
По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в 2,5 млрд руб. перед "Восточным", организовал хищение этой суммы мошенническим путем.
Baring Vostok – один из старейших и крупнейших инвестфондов в РФ. Он существует с 1994 года и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. С 1994 года фонд вложил свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и Украине.
проблемы Браудера вас никак не учат!!!!
Весь прикол в том. что товарисч более 10 лет инвестировал в эту тупую .. яму, наивно считая, что ...даже не знаю - законы должны работать, он помогал их экономике???????????
Короче, он даже не пацан - он ребенок, которого поставили в угол
Немов би й справді,він людина
Іде собі як сиротина
Очами - блим,губами - плям
Буває видасьця хвилина,його буває навіть жаль
А ближче підійдеш - москаль
Навіть зарізати не жаль.
в комнате темно. только свет с улицы и отблески телевизора. на диване Овального кабинета сидит человек весь сжавшийся в позу эмбриона и нервно кусает сжатые в кулаки пальцы. в новостях расскзывают об аресте инвестора, а внутренний голос (за кадром) кричит: "на его месте должен был быть я!..."
Никаких инвестиций кацапским ублюдкам