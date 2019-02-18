 Акция памяти Небесной сотни прошла в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы идем по улицам, по которым пять лет назад шли участники мирной акции, которые даже не представляли, что кто-то из них уже через несколько часов будет убит. И там, где по маршруту тогда пролилась кровь участников революции Достоинства, мы оставляем лепестки роз", - рассказала активистка союза "Воля громады" Оксана Григоренко агентству.
Она напомнила, что акция проводится 18-20 февраля пятый год подряд.
"Три вечера, мы будем идти разными маршрутами в центре столицы и оставлять на земле лепестки роз. Почему роза? Этот цветок символизирует душу человека…Он погиб, а душа живет…"" - отметила О.Григоренко.
Она сообщила, что на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов роз.
По ее словам во вторник вечером активисты вспомнят события пятилетней давности, когда был охвачен огнем Дом профсоюзов на площади Независимости, а закончат акцию вечером среды у Михайловского Златоверхого собора, где был госпиталь, принимавший раненых.
"Лепестковое шествие – это третье завершающее мероприятие, посвященное событиям 2013-2014 годов на площади Независимости. Мы приходим сюда каждый год в ночь с 29 на 30 ноября вспомнить разгон силовыми структурами студентов. Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства", - рассказала О.Григоренко.
пеця- краще не з'являйся там . твоя присутність викликає у майданівців огиду
... Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства" ,Источник: https://censor.net.ua/n3112407 - загиблих беркутів також вшанували ? Луцик їх вже також до НС причислив ...
разве не за это стоял Майдан? или за высокие пенсии и зарплаты?
Они пользуются всем, даже те, кто ничего не делал.даже не сопереживал, потому что ..ну , не здесь живут...не знают, не хотят знать
Я помню стримы того времени.И как я отчаянно плакала, видя БТРы, разносившие баррикады, давившие людей, и бранспойты, которые при - 20( МИНУС 20!) поливали людей водой
И как пересказывала всем ВСЕМ!!!, кого встречала, о том, что творится(((((((((
Это дни, которые забрали у небезразличных ГОДЫ
Но , спасибо, всем, кто там был - они не позволили забрать НАШУ ЖИЗНЬ,пожертвовав своей((((((