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Все про:майдан (3875) память (868) революция (1298) Небесная Сотня (209)

 Акция памяти Небесной сотни прошла в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев

Представители общественных союза "Воля Громады" и организации "Вольница", волонтеры, журналисты прошли по центральным улицам Киева (по маршруту площадь Независимости - ул. Институтская - Мариинский парк и дворец - ул. Грушевского - Европейская площадь – площадь Независимости), оставляя по пути в тех местах, где пролилась кровь тысячи лепестков роз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Интерфакс-Украина".

"Мы идем по улицам, по которым пять лет назад шли участники мирной акции, которые даже не представляли, что кто-то из них уже через несколько часов будет убит. И там, где по маршруту тогда пролилась кровь участников революции Достоинства, мы оставляем лепестки роз", - рассказала активистка союза "Воля громады" Оксана Григоренко агентству.

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Она напомнила, что акция проводится 18-20 февраля пятый год подряд.

"Три вечера, мы будем идти разными маршрутами в центре столицы и оставлять на земле лепестки роз. Почему роза? Этот цветок символизирует душу человека…Он погиб, а душа живет…"" - отметила О.Григоренко.

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Она сообщила, что на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов роз.

По ее словам во вторник вечером активисты вспомнят события пятилетней давности, когда был охвачен огнем Дом профсоюзов на площади Независимости, а закончат акцию вечером среды у Михайловского Златоверхого собора, где был госпиталь, принимавший раненых.

"Лепестковое шествие – это третье завершающее мероприятие, посвященное событиям 2013-2014 годов на площади Независимости. Мы приходим сюда каждый год в ночь с 29 на 30 ноября вспомнить разгон силовыми структурами студентов. Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства", - рассказала О.Григоренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112407
 
 
 Топ комментарии
 
Героям Майдану- слава!
пеця- краще не з'являйся там . твоя присутність викликає у майданівців огиду
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на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов роз.
... Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства" ,Источник: https://censor.net.ua/n3112407 - загиблих беркутів також вшанували ? Луцик їх вже також до НС причислив ...
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Героям Майдану- слава!
пеця- краще не з'являйся там . твоя присутність викликає у майданівців огиду
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все попытки его и гроси примазатся - провалились!!!!
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на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов роз.
... Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства" ,Источник: https://censor.net.ua/n3112407 - загиблих беркутів також вшанували ? Луцик їх вже також до НС причислив ...
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А где Йугик Луценко который беркут в Небесную Сотню записал? А где Петя Заднепроходный который обещал расследовать и наказать убийц?
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Петя сейчас занят. Он хвастается сейчас жителям Иванофранковска сколько денег с народа в бюджет собрал.
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От цікаво - загиблі з Небесної Сотні задоволені тим , що є в нас зараз , через 5 років після Майдану ... Акция памяти Небесной сотни Стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев - Цензор.НЕТ 3614
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Конечно, олигарх стал главой Украины.
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угу - за це і стояв Майдан ... зрозуміло
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Причем оба Майдана способствовали смене олигархических кланов у власти.
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Майдан победил! Украина подписала ассоциацию с ЕС,получила Томос о автокефалии ПЦУ,и даже более того,в Конституцию внесен Закон о стремлении Украины в НАТО ти ЕС!
разве не за это стоял Майдан? или за высокие пенсии и зарплаты?
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сцена майдана ушла в подполье и затаилась как надо бояться свой народ фу мерзость
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Тут говорят про П.О.П., так он сегодня выступал в Закарпатье и говорил, что он был за 15 минут на Майдане когда начали стрелять и он почти спасал их. Вот так то. А вы говорите.
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Так и было. У людей память короткая. Никто сейчас и не вспомнит за что стоял Майдан и что там происходило.
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в отличие от тебя,Народ Украины все помнит и чтит Героев Небесной Сотни
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Олигарх стал Президентом в первом туре - это настоящее почитание Героев Небесной Сотни. Народ быдло которое не заслуживает на лучшую жизнь. Завтра и кацапов простят.
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Царство небесное погибшим...Вероятно барыга очень счастлив что все так произошло и его благо состояние умножилось в разы после Майдана а рассказывать сказки о развале царства ***** великий мастер и многие верят.
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Бог мой, сколько грязи в комментах
Они пользуются всем, даже те, кто ничего не делал.даже не сопереживал, потому что ..ну , не здесь живут...не знают, не хотят знать

Я помню стримы того времени.И как я отчаянно плакала, видя БТРы, разносившие баррикады, давившие людей, и бранспойты, которые при - 20( МИНУС 20!) поливали людей водой
И как пересказывала всем ВСЕМ!!!, кого встречала, о том, что творится(((((((((
Это дни, которые забрали у небезразличных ГОДЫ
Но , спасибо, всем, кто там был - они не позволили забрать НАШУ ЖИЗНЬ,пожертвовав своей((((((
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Олигарх стал Президентом в первом туре - это настоящее почитание Героев Небесной Сотни. Народ помнит за что стоял майдан.
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Кто там не был физически, и кто не был там всей душой, тот этого не поймет никогда!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАкция памяти Небесной сотни прошла в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев
 
 
 
 
 
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